Fabian to imię męskie, pochodzące z języka łacińskiego. Oznacza osobę należącą do Fabiusza, czyli mężczyzny z rodu Fabiuszy. Nazwa tego rodu wzięła się z kolei od słowa faba, oznaczającego fasolę, bób.

Jak inaczej można zwracać się do mężczyzny o imieniu Fabian? Do najpopularniejszych zdrobnień należą:

Mężczyźni o imieniu Fabian to panowie obdarzeni wyjątkowymi cechami. Są otwarci, zdeterminowani w pracy, towarzyscy. Z łatwością nawiązują kontakty z innymi, budując trwałe i cenne relacje — zarówno te prywatne, jak i służbowe. Fabian jest wyrozumiały, chętny do pomocy, co czyni go dobrym partnerem. Wyzwania są dla niego przyjemnością i chętnie dąży do osiągania kolejnych celów.