Horoskop tygodniowy finansowy na 01.09.-08.09.2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.

Tygodniowy horoskop finansowy dla Barana

W tym tygodniu masz dobry czas na działanie, musisz tylko chcieć i przekuć słowa w czyny. W pracy na etacie nie słuchaj rad innych ludzi. Kieruj się własnym przekonaniem, sumieniem oraz doświadczeniem. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą będą w dobrej formie intelektualnej, a to sprzyja zarobkom. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą czuć się zagubione, bo rynek pracy nie będzie spełniał ich oczekiwań. W sprawach finansowych dbaj o swoje bezpieczeństwo i nie wydawaj kasy, gdy nie musisz.

Tygodniowy horoskop finansowy dla Byka

W tym tygodniu bądź cierpliwy i nie narzekaj na brak wrażeń. W pracy na etacie nie daj się wciągnąć w intrygi innych, bo możesz oberwać rykoszetem. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą powinny zapisywać wszelkie ważne terminy i sprawy do załatwienia będą bowiem miały tyle na głowie, że coś ważnego może im umknąć. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały więcej wiary w siebie i w swoje moce, a to przyczyni się do uzyskania pozytywnych efektów. W sprawach finansowych pomyślnie, bo rozwiążesz swoje problemy pieniężne, które już od jakiegoś czasu trapią twą osobę.

Tygodniowy horoskop finansowy dla Bliźniąt

W tym tygodniu nie martw się na zapas. W pracy na etacie sprawnie rozwiążesz wszelkie problemy i na wszystko będziesz miał dobry plan i radę. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą wreszcie pozbędą się tych zadań, które są nudne i słabo oceniane. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia uzyskają pomoc ze strony dawnego znajomego. W finansach wydasz znacznie więcej niż przewidywał budżet, jednak ostatecznie będziesz z tego powodu bardzo zadowolony, bo spełnisz swoje pragnienia.

Tygodniowy horoskop finansowy dla Raka

Początek tygodnia zachęci cię do realizowania wytyczonych celów. W pracy na etacie szef popatrzy na ciebie łaskawszym wzrokiem i nie obciąży cię dodatkowymi obowiązkami. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą zobaczą pewne sprawy we właściwym świetle i przestaną złościć się na to, na co nie mają wpływu. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia zdobędą rozwiązanie problemu bezrobocia poprzez wykorzystanie dawnych koneksji. W sprawach finansowych sprytnie zaś zarządzisz posiadanym budżetem i nie będziesz musiał sobie niczego odmawiać.

Tygodniowy horoskop finansowy dla Lwa

W tym tygodniu docenisz to, co masz i dostrzeżesz perspektywy rozwoju. W pracy na etacie twoja kreatywność i towarzyskość pozytywnie wpłynie na relacje z innymi. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą nabiorą wiary w własne siły i talenty i zaczną realizować te pomysły, które wydawały im się niemożliwe do osiągnięcia. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny słuchać intuicji, a dobrze na tym wyjdą. W sprawach finansowych postaraj się gromadzić oszczędności i nie wydawać wszystkiego na tak zwaną życiową konsumpcję.

Tygodniowy horoskop finansowy dla Panny

Aura tego tygodnia zachęci cię do pozbywania się chaosu z życia zawodowego. W pracy na etacie idą zmiany i nawet jeśli ostatnio zdarzało Ci się narzekać na nią, niebawem wydarzy się coś, co zupełnie zmieni twoje zdanie w tej kwestii. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą uporają się z zaległościami i pracami, które wymagają precyzji i cierpliwości. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą tylko oczekiwać umów zlecenie. W finansach szybko znajdziesz sposób na to, jak załatać dziurę budżetową.

Horoskop 123RF/PICSEL

Tygodniowy horoskop finansowy dla Wagi

Wrześniowa aura zapowiada dobre dni. W pracy na etacie będziesz rozwijał różne pomysły i bywał wśród ludzi zawierając ciekawe znajomości. Wagi prowadzące własny interes, wpadną na pomysł, który coś zrewolucjonizuje i znacznie poprawi wizerunek firmy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny porzucić stare schematy i pozbyć się uprzedzeń, a szczęście się do nich uśmiechnie. W sprawach finansowych podejmiesz błędne decyzje realizując zamierzenia, które ostatecznie okażą się stratą.

Tygodniowy horoskop finansowy dla Skorpiona

W tym tygodniu nie trać czasu na ludzi, którzy mają inne cele. W pracy na etacie nie bój się wykorzystać inicjatywy i wyjść poza utarte schematy. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą zdobędą zlecenia, o które intensywnie ubiegały się. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia szybko zorientują się w różnych możliwościach i wykorzystają te najlepsze. W finansach czeka cię jakiś solidny przypływ gotówki. Uda ci się sprzedać coś z zyskiem lub zdecydujesz się na jakąś dodatkową pracę.

Tygodniowy horoskop finansowy dla Strzelca

Wrześniowa aura przyniesie energetyczne pozytywne wibracje. W pracy na etacie uważaj na współpracowników, ponieważ któryś z nich może chcieć ci w jakiś sposób zaszkodzić. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą będą poszukiwały nowych możliwości, które wyrwą ich z rutynowych zajęć. Warto jednak zastanowić się, co możesz zmienić, a co jest tylko twoją nadmierną ambicjom. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny korzystać z propozycji, szczególnie jeśli dotyczą szkoleń. W finansach powinieneś zdecydowanie zacząć śledzić swoje wydatki i oszczędzać, aby zapewnić sobie zabezpieczenie finansowe.

Tygodniowy horoskop finansowy dla Koziorożca

W tym tygodniu wiele spraw ułoży się po Twojej myśli. W pracy na etacie możesz liczyć na wsparcie szefa w sprawach praktycznych, który chętnie pospieszy ci z radą lub pomocą. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą powinny śmiało przejmować inicjatywę w interesach i nie czekać, aż los przyniesie jakieś dobre okazje. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia jeśli połączą fakty, to zdobędą wymarzony wakat. W finansach to dobry moment, aby skupić się na oszczędzaniu i planowaniu przyszłych wydatków.

Tygodniowy horoskop finansowy dla Wodnika

Aura tego tygodnia doda ci wiary w siebie. W pracy na etacie jeśli czujesz, że stać Cię na więcej, to jest to najlepszy moment na to, by zacząć działać. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą przeznaczą najbliższe dni na te projekty, które wymagają szybkości i odwagi. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia pokonają konkurencję i zdobędą to, na co najbardziej mają ochotę. W finansach wystrzegaj się pożyczek. Jeśli pogłówkujesz, znajdziesz sposób na to, by zdobyć więcej gotówki w bezpieczniejszy sposób.

Tygodniowy horoskop finansowy dla Ryb

Już od samego poniedziałku będziesz pędzić za karierą. W pracy na etacie przedyskutuj z kimś, kto zajmuje się zadaniami podobnymi do ciebie jak najlepiej osiągnąć szybki wymarzony efekt. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą zyskają dzięki znajomościom i skorzystaniu z zaproszeń do różnych biznesów. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny wykorzystać swoje zdolności artystyczne. W finansach uważaj na portfel, kartę do bankomatu czy telefon komórkowy oraz wszelkie wartościowe rzeczy, bo możesz je stracić.

