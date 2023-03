Spis treści: 01 Horoskop tygodniowy [20-27.03.2023 r.] - BARAN

02 Horoskop tygodniowy [20-27.03.2023 r.] - BYK

03 Horoskop tygodniowy [20-27.03.2023 r.] - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop tygodniowy [20-27.03.2023 r.] - RAK

05 Horoskop tygodniowy [20-27.03.2023 r.] - LEW

06 Horoskop tygodniowy [20-27.03.2023 r.] - PANNA

07 Horoskop tygodniowy [20-27.03.2023 r.] - WAGA

08 Horoskop tygodniowy [20-27.03.2023 r.] - SKORPION

09 Horoskop tygodniowy [20-27.03.2023 r.] - STRZELEC

10 Horoskop tygodniowy [20-27.03.2023 r.] - KOZIOROŻEC

11 Horoskop tygodniowy [20-27.03.2023 r.] - WODNIK

12 Horoskop tygodniowy [20-27.03.2023 r.] - RYBY

Horoskop tygodniowy [20-27.03.2023 r.] - BARAN

Odwrócona 9 kier

W tym w tygodniu wiele będzie się działo wokół twojej osoby. W pracy staniesz przed ważną decyzją, za którą będziesz musiał wziąć pełną odpowiedzialność. Zajęte Barany pozwolą partnerowi pokierować ich relacją, bo widzą, że daje im to satysfakcję. Wolne zaś zawsze poprzez swoje powierzchowne podejście zaprzepaszczą szanse na całkiem ciekawą znajomość.

Horoskop tygodniowy [20-27.03.2023 r.] - BYK

Król pik

Aura tego tygodnia zmobilizuje cię do działania. W pracy nie rób więcej, niż musisz, bo warto zakończyć stare zadania i zabrać się za zupełnie nowe projekty. Zajęte Byki poświęcą więcej uwagi partnerowi, jednak nie zostanie to docenione. Wolne zaś powinny uważać, by przypadkowej osoby nie obdarzyć uczuciami, które tak naprawdę nie będą istnieć. W weekend znajdź więcej czasu na odpoczynek.

Horoskop tygodniowy [20-27.03.2023 r.] - BLIŹNIĘTA

7 trefl

Marcowa aura wymusi na tobie zakończenie pewnych sytuacji. W pracy przypomnisz sobie o pewnej starej sprawie i zrobisz wszystko, żeby się jej pozbyć. Zajęte Bliźnięta będą starały się spędzać z partnerem więcej czasu, a wspólna poranna kawa stanie się miłym początkiem dnia. Wolne zaś nie powinny ponownie dać się podejść komuś, kto już raz namieszał w ich życiu.

Horoskop tygodniowy [20-27.03.2023 r.] - RAK

Odwrócona 4 karo

Już od samego poniedziałku skupisz się na nadrabianiu zaległości. W pracy przestaniesz się przejmować krytyką szefa, bo uznasz, że nie ma on nic innego do roboty tylko wyżywać się na tobie. Zajęte Raki wyczują, że partner ich okłamuje i zapragną zrobić z tym porządek. Wolne zaś złożą komuś złudne obietnice. Weekend korzystnie wpłynie na twoje samopoczucie.

Horoskop tygodniowy [20-27.03.2023 r.] - LEW

Odwrócona 7 pik

Marcowa aura zwróci twoją uwagę na sprawy finansowe. W pracy będziesz robił wszystko, żeby uzyskać wyższe dochody. Zajęte Lwy mogą być rozczarowane, bo partner odmówi im udziału w ważnej dla nich sprawie. Nie obrażaj się bez powodu, bo nie każdy musi chcieć tego samego, co ty. Wolne zaś będą starały się porozumieć z osobą z przeszłości i na nowo spróbować być ze sobą.

Horoskop tygodniowy [20-27.03.2023 r.] - PANNA

5 karo

Aura tego tygodnia zadba o twój dobry nastrój. W pracy uważaj, by nowe pomysły nie stały się ryzykowne. Dobrze przemyśl każdy wybór!. Zajęte Panny zaczną bardziej interesować się sprawami partnera, rozmawiając z nim i dzieląc się przemyśleniami bez krytyki. Wolne zaś powinny z daleka od siebie trzymać dawnych partnerów. W weekend dobrze ci zrobi spacer lub wycieczka za miasto.

Horoskop tygodniowy [20-27.03.2023 r.] - WAGA

Dama kier

W tym w tygodniu ważne będą dla ciebie domowe obowiązki. W pracy zrobisz wszystko, co do ciebie należy i gdy tylko skończy się twój czas, biegiem będziesz wracał do domu. Zajęte Wagi zapragną dać partnerowi więcej czułości i wyręczą ich w drobnych obowiązkach. Wolne zaś rozwiążą problem miłości, który zaczynał ich męczyć. Samotność przestanie ci dokuczać.

Horoskop tygodniowy [20-27.03.2023 r.] - SKORPION

Król trefl

Marcowa aura zapowiada więcej pośpiechu w codziennych działaniach. W pracy otrzymasz ciekawą propozycję, w której warto się wykazać. Zajęte Skorpiony powinny unikać w pracy dwuznacznych sytuacji i plotek, bo partner może źle to zrozumieć. Wolne zaś będą miały bardziej sprzyjający czas do zawierania nowych znajomości. W weekend nie myśl o kłopotach i odpocznij przy dobrej książce.

Horoskop tygodniowy [20-27.03.2023 r.] - STRZELEC

10 karo

W tym tygodniu będziesz się starał jak najprzyjemniej spędzić czas. W pracy uda ci się rozwiązać bezproblemowo trudne sprawy, które stały się dla ciebie teraz priorytetem. Zajęte Strzelce powinny skoncentrować się na potrzebach partnera i znaleźć dla niego dłuższą chwilkę. Wolne zaś będą miały problem, aby wytrzymać napięcie spowodowane brakiem miłości i wejdą głębiej w pierwszą lepszą znajomość.

Horoskop tygodniowy [20-27.03.2023 r.] - KOZIOROŻEC

2 pik

2 pik

Początek tygodnia zaskoczy cię pozytywnymi wydarzeniami. W pracy czekają cię interesujące rozmowy dotyczące twojej przyszłości. Nie podejmuj jednak decyzji pod wpływem impulsu. Zajęte Koziorożce będą dokuczliwe wobec partnera, jednak już od środy atmosfera się poprawi, bo przestaniesz się irytować bez powodu. Wolne zaś wejdą w romans z kimś z pracy. W weekend nie męcz się za bardzo sprzątaniem.

Horoskop tygodniowy [20-27.03.2023 r.] - WODNIK

Odwrócony Walet kier

Aura tego tygodnia przypomni ci, że trzeba ponosić konsekwencje czynów. W pracy zaufasz niewłaściwej osobie. Zajęte Wodniki poprzez głupi romans będą miały problem, by ponownie odbudować związek, bo partner nie będzie chciał im wybaczyć. Wolne zaś powinny unikać relacji z Internetu, bo zupełnie w nieoczekiwanym miejscu pojawi się ktoś w realnym życiu na kogo warto zwrócić uwagę. Nie przegap tej szansy!

Horoskop tygodniowy [20-27.03.2023 r.] - RYBY

2 kier

Marcowa aura zachęci cię do rozwoju. W pracy będziesz miał ochotę dzielić się swoją wiedzą i z radością przekażesz ją innym. Zajęte Ryby poczują większą satysfakcję ze związku i zaczną o niego dbać z zaangażowaniem. Wolne zaś powinny uparcie walczyć o kogoś, kto stał się dla nich ważny. W weekend zadbaj o przedświąteczną dietę.