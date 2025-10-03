Spis treści: Segregacja śmieci obowiązkiem każdego Gdzie wyrzucać opakowania po kisielu i budyniu?

Segregacja śmieci obowiązkiem każdego

Mimo iż konieczność segregacji śmieci obowiązuje już od dawna, Polacy wciąż mają problem z podzieleniem odpadów na poszczególne pojemniki. Najwięcej wątpliwości sprawiają nietypowe opakowania po produktach spożywczych. Często zdarza się, że do niewłaściwych miejsc trafiają torebki po kisielach, budyniach czy proszku do pieczenia. W czasie przygotowania posiłków wiele osób odruchowo wyrzuca je do kosza na odpady zmieszane, z kolei niektórzy umieszczają je tam, gdzie makulaturę, a jeszcze inni - wrzucają do plastiku. Które z tych rozwiązań jest właściwe?

Gdzie wyrzucać opakowania po kisielu i budyniu?

Zanim odpowiemy na pytanie, gdzie powinny wylądować opakowania po kisielach, budyniach i podobnych, sypkich produktach, należy zaznaczyć, że segregacja odpadów to czynność do jakiej powinno się przykładać dużą uwagę. Robiąc to prawidłowo nie tylko dbamy o środowisko, planetę i nasze wspólne dobro, ale również ułatwiamy proces recyklingu. W razie wątpliwości, informacji na temat segregacji można zaczerpnąć z sieci - tam w dosłownie kilka chwil sprawdzisz, gdzie wyrzucić dany artykuł. W przypadków wspomnianych wcześniej opakowań po budyniach i kisielach należy wiedzieć, że nie powinny one trafiać do pojemników na plastik i metale - chyba, że są w całości wykonane z folii. Gdzie zatem należy je umieszczać?

•Saszetki papierowe powinny trafiać do pojemnika na papier

•Saszetki papierowe z foliowym wnętrzem należy wyrzucić do odpadów zmieszanych, podobnie jak wykorzystany już papier do pieczenia czy śniadaniowy

Zanim odruchowo wyrzucisz po budyniach czy kisielach, wróć więc uwagę, czy ich środek wypełniony jest foliową powłoką.

W procesie recyklingu istotny jest każdy, nawet najmniejszy odpad. Błędnie wyrzucony może stać się bowiem źródłem problemów. Warto, aby zasady prawidłowego segregowania śmieci weszły nam w krew na dobre, a wiedzę w tym temacie mamy obowiązek przekazywać również dzieciom.

"Ewa gotuje": Straciatella, czyli włoski rosół z jajkami Polsat