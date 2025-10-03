Turecki specjał zrobisz z polskiej kapusty. Od teraz tylko taka surówka
Turecka kuchnia od lat cieszy się w naszym kraju dużym powodzeniem, a grono entuzjastów takich smaków ciągle się powiększa. Tym razem nie ma mowy o kebabach, lecz o doskonałej i aromatycznej tureckiej surówce z czerwonej kapusty, której smak przeniesie nas w tamten zakątek świata.
Turecka surówka z czerwonej kapusty powinna być chrupiąca, soczysta, aromatyczna i orzeźwiająca. Jak uzyskać taki efekt, który finalnie wpływa na smak surówki? Wystarczy sięgnąć po kilka produktów i umiejętnie je połączyć. Zatem do dzieła!
Turecka surówka z czerwonej kapusty - składniki
- 400 g czerwonej kapusty,
- 300 g zielonych ogórków,
- 300 g świeżych pomidorów,
- 30 g czerwonej cebuli,
- sok z 1 cytryny,
- ½ pęczka koperku lub kolendry,
- ½ pęczka natki pietruszki,
- 30-40 g oliwy,
- sól, pieprz do smaku.
Turecka surówka z czerwonej kapusty - przepis
Jeśli zewnętrzne warstwy liści kapusty nie wyglądają atrakcyjnie i są uszkodzone, pozbywamy się ich. Przygotowaną kapustę szatkujemy na drobne kawałki. Kapustę z powodzeniem zetrzemy na tzw. mandolinie.
Pokrojoną kapustę przekładamy do sitka i płuczemy zimną wodą. Umytą kapustę przekładamy na ręcznik papierowy, delikatnie osuszamy i wkładamy do miski. Ogórki, pomidory, natkę, koper lub kolendrę dokładnie myjemy.
Ogórki oraz pomidory obieramy ze skórki i kroimy w małą kostkę. Koperek lub kolendrę siekamy w drobne kawałki. To samo robimy z natką pietruszki. Cebulę kroimy w tzw. piórka. Pokrojone warzywa dodajemy do kapusty i wlewamy sok z cytryny.
Do miski z warzywami wlewamy oliwę, doprawiamy solą oraz pieprzem. Całość dokładnie, ale delikatnie mieszamy. Gotowe!