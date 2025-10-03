Turecka surówka z czerwonej kapusty powinna być chrupiąca, soczysta, aromatyczna i orzeźwiająca. Jak uzyskać taki efekt, który finalnie wpływa na smak surówki? Wystarczy sięgnąć po kilka produktów i umiejętnie je połączyć. Zatem do dzieła!

Turecka surówka z czerwonej kapusty - składniki

400 g czerwonej kapusty,

300 g zielonych ogórków,

300 g świeżych pomidorów,

30 g czerwonej cebuli,

sok z 1 cytryny,

½ pęczka koperku lub kolendry,

½ pęczka natki pietruszki,

30-40 g oliwy,

sól, pieprz do smaku.

Turecka surówka z czerwonej kapusty - przepis

Jeśli zewnętrzne warstwy liści kapusty nie wyglądają atrakcyjnie i są uszkodzone, pozbywamy się ich. Przygotowaną kapustę szatkujemy na drobne kawałki. Kapustę z powodzeniem zetrzemy na tzw. mandolinie.

Pokrojoną kapustę przekładamy do sitka i płuczemy zimną wodą. Umytą kapustę przekładamy na ręcznik papierowy, delikatnie osuszamy i wkładamy do miski. Ogórki, pomidory, natkę, koper lub kolendrę dokładnie myjemy.

Ogórki oraz pomidory obieramy ze skórki i kroimy w małą kostkę. Koperek lub kolendrę siekamy w drobne kawałki. To samo robimy z natką pietruszki. Cebulę kroimy w tzw. piórka. Pokrojone warzywa dodajemy do kapusty i wlewamy sok z cytryny.

Do miski z warzywami wlewamy oliwę, doprawiamy solą oraz pieprzem. Całość dokładnie, ale delikatnie mieszamy. Gotowe!

"Ewa gotuje": Straciatella, czyli włoski rosół z jajkami Polsat