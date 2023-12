Horoskop tygodniowy finansowy dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.

Horoskop tygodniowy dla Barana

W tym tygodniu ze wszystkim poradzisz sobie bez większego problemu. W pracy na etacie skup się przede wszystkim na bieżących sprawach i nie bierz się za nowe projekty. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą mogą mieć problemy z pracownikami, którzy właśnie w tym przedświątecznym okresie uciekną na zwolnienie. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia postawią wszystko na jedną kartę i zdecydują się na pracę w innym mieście. W sprawach finansowych uporasz się z męczącymi opłatami, które pochłaniają ci niemałe pieniądze. To ostrzeżenie, żeby nie pakować się w przyszłości w kredyty!.

Horoskop tygodniowy dla Byka

Aura tego tygodnia przyniesie więcej energii w działaniu. W pracy zapalisz się do nowych pomysłów, ale szybko stracisz zapał i już w czwartek wcale nie będziesz miał ochoty zajmować się nimi. Może to i dobrze, bo przyda ci się chwila wytchnienia. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały problem, aby zrealizować w pełni swoje plany. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia raczej melancholijnie będą rozpływać się na swoją karierą i przeszłością niż podejmować jakieś kroki. W sprawach finansowych twardo stąpaj po ziemi i licz pieniądze.

Horoskop tygodniowy dla Bliźniąt

Czeka cię spokojniejszy tydzień. W pracy na etacie nadejdą dobre wieści, które skierują twoje działania we właściwym kierunku. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą zajmą się ważnymi sprawami i cierpliwie będą przekonywać klientów do swojej firmy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą liczyć na szczęście, jeśli akurat w tym czasie trafi im się rozmowa o pracę. W sprawach finansowych staraj się rozsądnie gospodarować tym, co posiadasz, bo pod koniec roku może ci zabraknąć płynności.

Horoskop tygodniowy dla Raka

Już od początku tygodnia skupisz się na tym, co najważniejsze. W pracy na etacie możesz być nieco poirytowany, bo szef będzie ciągle zmieniał zdanie i poglądy. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą mogą mieć problem z decyzjami i stanowczością. Wyluzuj i ciesz się nadchodzącymi świętami, bo przyniosą ci one sporo relaksu. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą rozmyślały nad założeniem własnej firmy, która może przynieść im spełnienie. W finansach trzymaj rękę na pulsie, bo możesz się zatracić w świątecznych wydatkach, gdy poniosą cię emocje. Zanim pójdziesz na zakupy opłać rachunki, a nie będziesz musiał pożyczać.

Horoskop tygodniowy dla Lwa

Aura tego tygodnia przyniesie więcej energii. W pracy na etacie szybko ogarniesz to, co masz do zrobienia i resztę czasu poświęcisz na świąteczne przygotowania. W poniedziałek licz się ze słowami, bo na firmowej Wigilii możesz palnąć jakąś gafę. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą powinny pilnować terminów, bo nie wywiązanie się z nich może cię sporo kosztować. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny pomyśleć o starych przyjaciołach. Mają szanse, aby uzyskać od nich pomoc. W sprawach finansowych bez problemu uporasz się, ze wszystkimi większymi wydatkami.

Horoskop tygodniowy dla Panny

Grudniowa aura przyniesie ci dobre pomysły na hobby czy sztukę. W pracy na etacie będziesz się lenił i robił tylko to, co do ciebie należy, nie angażując się w nic nowego. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą będą dogadywać się z kontrahentami, którzy będą zgodni i uprzejmi. To dobry moment, aby negocjować ceny potencjalnych zakupów. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny aktywnie szukać okazji do dorobienia. W sprawach finansowych unikaj ulegania wpływom innym, bo święta mogą pochłonąć większą część budżetu przeznaczonego na odłożenie.

Horoskop tygodniowy dla Wagi

W tym tygodniu przekonasz się, że ludzie cię lubią i doceniają. W pracy na etacie pewne sytuacje zainspirują cię do wprowadzenia koniecznych zmian. Może niektóre twoje pomysły będą dla innych zbyt rewolucyjne, ale wyjdą ci one na dobre. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą będą szalenie energiczne, dzięki temu szybko ubiegną swoich przeciwników. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia nie powinny wstydzić się mówić głośno o swojej sytuacji, bo mogą liczyć na życzliwość ze strony innych. W sprawach finansowych nie ryzykuj!

Horoskop tygodniowy dla Skorpiona

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie ambitnym działaniom i pomoże pokonać trudności. W pracy na etacie czas sprzyjał będzie spotkaniom z ludźmi i nawiązywaniu kontaktów zawodowych. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą powinny zrobić porządki w dokumentach i układać strategię działania na nadchodzący rok. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą próbowały odzyskać równowagę wewnętrzną, aby mieć większą siłę przebicia wśród konkurencji. W sprawach finansowych to dobry czas, aby walczyć z zaległościami i powoli wychodzić na prostą.

Horoskop tygodniowy dla Strzelca

W tym tygodniu odkryjesz firmowe tajemnice. W pracy na etacie czeka cię wiele rozmów i spotkań z ludźmi, z którymi do tej pory nie za bardzo miałeś kontakt. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą będą poszukiwać nowych inspiracji, które zagwarantują im rozwój biznesu. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny ułożyć plany na kolejne tygodnie. Może warto w wolnym czasie nauczyć się czegoś nowego i niekoniecznie należy w to inwestować duże pieniądze. W sprawach finansowych zadbaj o swoje środki planując wydatki i szukając oszczędności.

Horoskop tygodniowy dla Koziorożca

Grudniowa aura zainspiruje cię przedsięwzięciami, które wymagają uczenia się. W pracy na etacie szef pozwoli ci być bardziej samodzielny i spuści cię z oczu, abyś mógł wykazać się pomysłami. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą nie powinny przejmować się sytuacjami na które nie mają wpływu. W środę nie zapomnij o świątecznych życzeniach wobec firm z którymi długo współpracujesz. W finansach walcz ze swoimi słabościami i szukaj oszczędności.

Horoskop tygodniowy dla Wodnika

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie zakupom, nie tylko trafisz kilka dobrych okazji, to jeszcze powstrzymasz się przed bezsensownym wydawaniem gotówki. W pracy na etacie będziesz omawiać ważne sprawy, a w razie potrzeby uzyskasz poradę kogoś, kto do tej pory był poza twoim zasięgiem. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą powinny uważać na oszustów, którzy będą im ofiarować lewe biznesy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia zdobędą ważne informacje dotyczące upragnionego wakatu. W sprawach finansowych kontroluj wydatki, a nie będziesz musiał szukać szybkich rozwiązań.

Horoskop tygodniowy dla Ryb

Początek tygodnia przyniesie ważne rozmowy od których wiele będzie zależeć. W pracy na etacie wyrobisz się ze wszystkim na czas i nie będziesz musiał zostawać po godzinach. Od czwartku mniej pracy, i będzie zdecydowanie luźniej. Ryby prowadzące własne biznesy będą musiały się zmierzyć z zawistną konkurencją. W wolnym czasie warto też pomyśleć o tym, co jeszcze możesz zrobić dla dobra swojej firmy. Wyższe ceny nie są dobrym rozwiązaniem na mniejsze wpływy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia skupią się na składaniu aplikacji. W sprawach finansowych bez zmian, ale jakoś bez większych problemów poradzisz sobie ze wszystkimi wydatkami.

