Ponoć teściowej się nie wybiera , a jednak astrologowie zalecają, aby przed ślubem poznać datę urodzenia matki partnera. Znajomość znaku zodiaku nie tylko ułatwi nam zrozumienie reakcji nowej osoby w rodzinie, ale i pomoże wkupić się w łaski.



Może okazać się to kluczowe zwłaszcza w przypadku osób o tzw. trudnym charakterze, które nawet po ślubie mają skłonności do wtrącania się w życie swoich dzieci.

Relacje żony z matką męża nie zawsze są idealne i jest to zupełnie normalne. Wina średnich stosunków z teściową może zaś leżeć po obu stronach.

Jednak, jakie są znaki zodiaku najgorszych teściowych? Wbrew pozorom, na liście wcale nie znajdziecie Bliźniąt i Skorpiona.

Wbrew pozorom, na liście wcale nie znajdziecie Bliźniąt i Skorpiona. To te 3 kobiety są najbardziej wścibskie i natrętne, więc mogą zamienić życie synowej w piekło.

Lew (23 lipiec - 22 sierpień): To najgorsza teściowa w zodiaku? "Złotych rad" udziela nawet w środku nocy

Najgorsza teściowa w zodiaku? Duże szanse na ten niechlubny tytuł miałaby niewątpliwie teściowa spod znaku Lwa . Są to kobiety niezwykle temperamentne, z którymi trudno dojść do porozumienia. W stosunku do swoich dzieci są zaborcze i nieustępliwe. Trudno jest im pogodzić się z faktem, że to nie one są teraz w ich życiu najważniejsze.

Zodiakalne Lwice pragną stale być w centrum uwagi, dlatego można spodziewać się po nich częstych wizyt i telefonów w środku nocy. Są charyzmatyczne i spragnione atencji, więc będą stale wtrącać się w życie syna i jego wybranki, udzielając tzw. "złotych rad". Zwłaszcza co do sposobu wychowywania dzieci.

Panna (24 sierpień - 23 wrzesień). Stale krytykuje synową. Jej drobiazgowość jest nie do zniesienia

Teściowa spod znaku Panny na pierwszy rzut oka wydaje się miła i opiekuńcza. To także świetna gospodyni, której zależy na dobrym samopoczuciu członków rodziny. Obiad przygotowuje idealnie, a w jej domu zawsze pasuje nieskazitelny porządek. Niestety takiej perfekcji wymaga również od swojej synowej...

Gdy cokolwiek odbiega od jej standardów, natychmiast zaczyna krytykować wybrankę syna. Panny są niezwykle drobiazgowe, a w dodatku trudno im spojrzeć na życie z perspektywy innej osoby. Są przekonane, że wiedzą wszystko najlepiej i nie omieszkają podkreślać tego przy każdym spotkaniu.

Zdjęcie Teściowa spod znaku Panny uważa, że wie wszystko najlepiej / 123RF/PICSEL

Strzelec (22 listopad - 21 grudzień). Udaje przyjaciółkę. Wszystko po to, by potem wbić nóż w plecy

Teściowa spod znaku Strzelca jest interesującym przypadkiem. To osoba do bólu szczera i bezpośrednia, która próbuje zaprzyjaźnić się z wybranką swojego dziecka. Zachowuje się bardziej, jak dobra koleżanka, niż matka. Nie robi tego jednak bezinteresownie, więc synowa nie powinna ufać jej w stu procentach.

Tak naprawdę to kobieta nieco przemądrzała i zadufana w sobie, która pragnie komplementów i chce kontrolować każdą sytuację. Takt i umiar nie są jej mocną stroną. Poza tym wszystkie plotki chce znać jako pierwsza i gdy tylko zauważy, że nie mówi się jej wszystkiego, gotowa będzie zemścić się, ośmieszając synową.

