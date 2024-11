Zwróć uwagę na szczegóły. Taki powinien być prawdziwy rogal świętomarciński

Polane lukrem, kształtem do złudzenia przypominające podkowę (zgodnie zresztą z legendą), wkrótce zaczną uroczyście trafiać do piekarni i cukierni. Tych oryginalnych nie sposób jednak pomylić. Jak wygląda rogal marciński? By nazwać go prawdziwym, musi spełniać kilka konkretnych wymogów.