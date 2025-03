Co przyniesie sobota, 8 marca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana - Karta Cesarz

W życiu prywatnym dobrze będzie zmierzyć się z samotnością, a także krytycznie podejść do oczekiwań społeczeństwa. Świat idzie do przodu, kanony się zmieniają, a to, co kiedyś było niedopuszczalne, obecnie staje się normą. Upewnij się, że Twoje zasady dzielą i ograniczają tylko tam, gdzie to konieczne. W finansach bogaci stają się ci, którzy są ubodzy w żądze.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka - Karta Koło Fortuny

W relacjach prywatnych mogą się teraz objawić pewne powtarzalne wzorce. Przemyśl, czy są one dla Ciebie korzystne. Jeśli jakiś problem nawraca lub kosztuje Cię szczególnie dużo stresu, zbadaj, czy nie występował on już u Twoich przodków. Lęki, nadzieje oraz strategie przetrwania są przekazywane pokoleniowo. W finansach możesz wrócić do jakiegoś projektu.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt - Karta 4 Buław

W relacjach osobistych przyglądaj się uważnie ludziom, których pociąga kompletna anarchia. Możesz mieć do czynienia z osobami, którzy za nic mają punktualność czy przepisy prawa. Kierują się oni wyłącznie swoim wewnętrznym kodeksem oraz sympatią lub antypatią. W finansach pewien projekt może okazać się utopijny. Upewnij się, że Twoi bliscy zechcą współpracować.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka - Karta 5 Denarów

W relacjach prywatnych trzeba będzie nazywać dziś rzeczy po imieniu. Pewne określenia mogą budzić kontrowersje, ale ktoś bardzo potrzebuje usłyszeć z zewnątrz o tym, co zjada go od środka. Słowo ma moc tworzenia rzeczywistości, niszczenia, ale i uzdrawiania. Nie więź go w klatce. W finansach zadbaj o przypisanie swoim projektom domeny internetowej.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa - Karta 3 Mieczy

W relacjach prywatnych wystrzegaj się teraz nieetycznych posunięć. Cel nie zawsze uświęca środki. Osoba, z którą masz styczność, musi zachować pełne prawo do wiedzy, co się z nią dzieje oraz podejmowania świadomych decyzji. Nie musisz być także niczyim sumieniem ani siłą napędową. W finansach pewien projekt może wywołać kontrowersje. Zdystansuj się do niego.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny - Karta Księżyc

W relacjach prywatnych warto pamiętać, że są różne sposoby na okazanie uczuć, a także rozmaite modele związku. Czasy się zmieniają, a rzeczywistość nigdy nie była czarno-biała. Być może bliska Ci osoba zrobi coś kontrowersyjnego, a jednak i tak zechcesz ją poprzeć. W finansach nawet jeśli największa nadzieja miałaby się nie ziścić, możesz wdrożyć drugą najlepszą opcję.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi - Karta Wisielec

W życiu osobistym zwolnij obroty, patrz na swoje kontakty z ludźmi jako na całość. Nawet jeśli relacje polegają na wymianie korzyści, to Druga Strona musi być dla Ciebie wartościowa sama w sobie - ze wszystkimi swoimi wadami i zaletami. Tylko wtedy nie dopadnie Was przedwczesna nuda. W finansach przemyśl współpracę z lokalnymi producentami.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona - Karta 5 Denarów

W relacjach prywatnych wolność słowa to obosieczna broń. Szczególnie uważaj teraz na słowa, które mogą zranić, a także na nieopatrzne wygadanie sekretu. W kontaktach międzyludzkich rządzi reguła wzajemności. Zachowaj się przyjaźnie, a ktoś spojrzy na Ciebie łaskawiej. W finansach przy pewnym projekcie nie ma odgórnej kontroli ani autorytetu, więc postępuj ostrożnie.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca - Karta 10 Buław

W relacjach prywatnych ktoś jest zdecydowany, by swoje talenty zwrócić ku ciemnej stronie. Uważaj na ludzi, dla których realizacja ślepej ambicji znaczy więcej niż troska o otoczenie. Nie należy myśleć wyłącznie o sobie. Nie wpadaj w pułapkę załatwiania wszystkiego za innych. Potrafią sobie poradzić. W finansach możesz opracować coś, co doskonale... niszczy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca - Karta Wieża Boga

W życiu osobistym misterny plan może wyewoluować w kompletnie nieprzewidzianym kierunku lub całkowicie spalić na panewce. Nadmierna potrzeba kontroli nie wzbudza zaufania i może prowokować do aktów przekory. Nie ma co dokręcać śruby tam, gdzie już słyszysz ostrzegawcze trzeszczenie. W finansach istnieje ryzyko zniszczenia przedmiotu, uszkodzenia maszyny.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika - Karta 3 Buław

W życiu prywatnym możesz stać się częścią oddolnego ruchu, wejść w komitywę z ludźmi, których łączą zainteresowania i jeden, jasno zdefiniowany pogląd na życie. Niewykluczone, że to właśnie Ty założysz jakąś wspólnotę. Jeśli masz problem, zwróć się również ku pozarządowym instytucjom, skorzystaj z grup wsparcia. W finansach reputacja przyspiesza sprzedaż.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb - Karta Rydwan

W relacjach prywatnych nie zapominaj teraz, że akcja zawsze wywoła jakąś reakcję. Nawet jeśli w pierwszym momencie tego nie poczujesz i nie zobaczysz, to rzeczywistość zmieni się nieodwołalnie. Uważaj na swoje zachowanie w otoczeniu. W finansach możesz teraz zrobić skokowe postępy w jakimś projekcie, zwłaszcza jeśli będzie on związany z maszynami.

