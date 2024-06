Dominika to żeński odpowiednik imienia Dominik. W języku łacińskim oznacza należąca do Pana.

Dominika to kobieta o silnym charakterze, choć niektórzy twierdzą, że czasami zamyka się w swoim własnym świecie. Nie boi się wyzwań i głośno mówi o tym, co myśli. Podchodzi do spraw realistycznie, ma silną osobowość, przez co lubi jasne i konkretne sytuacje. Nie zraża się porażkami i potknięciami. Mimo otwartości wiele osób z otoczenia kobiet o tym imieniu podkreśla, że są to osoby skrywające często pewne tajemnice.