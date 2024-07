Arkadiusz to imię męskie pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa Arkadikós, które oznacza pochodzący z Arkadii.

W 2023 roku w Polsce urodziło się 108 chłopców o imieniu Arkadiusz. Najwięcej z nich przyszło na świat w województwie: mazowieckim (17), a kolejno w małopolskim (15). Imię to traci na popularności, gdyż we wcześniejszych latach nowo narodzonych chłopców nazwanych imieniem Arkadiusz było znacznie więcej (258 w 2019 roku).

Jak inaczej mówić do mężczyzny o imieniu Arkadiusz? Wśród najpopularniejszych zdrobnień znajdują się:

Arkadiusz to urodzony optymista. Lubi wymyślać nowe koncepcje i wcielać je w życie. Bywa nazywany marzycielem, choć nie kieruje się emocjami, a rozumem. Jest pełen energii. Cieszy się dużym zaufaniem wśród bliskich i ceni sobie możliwość budowania rodziny. Chętnie zajmuje się obowiązkami domowymi i lubi mieć duży wpływ na wychowanie dzieci.

Arkadiusz to numerologiczna jedenastka. Cechuje go nierzadko chęć do odkrywania i zdobywania nowych doświadczeń. Jest bardzo przedsiębiorczy i szybko radzi sobie z problemami oraz przeciwnościami.