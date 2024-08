Kewin to męskie imię pochodzenia celtyckiego. Powstało od określenia caoimhin, co oznacza ładny, przystojny. W Polsce zaczęło być używane w latach 70., za sprawą angielskiego odpowiednika Kevin.

Kewin to mężczyzna pewny siebie, o silnym charakterze. Chce być uważany za człowieka ambitnego, ale często wybiera łatwe ścieżki. Jest niezwykle towarzyski i łatwo przychodzi mu nawiązywanie kontaktów z innymi. Często działa jak ludzki magnes, przyciągając do siebie nowych ludzi. Kewin działa w sposób innowacyjny, czym zyskuje podziw. Kewin to numerologiczna ósemka. Kieruje się w życiu mądrością zdobytą przez lata, pozostawiając podpowiedzi intuicji na drugim planie. Wierzy w to, że dusza otrzymuje kolejne życie.