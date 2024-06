To imię mężczyzny o wielkim sercu, gotowym do niesienia pomocy. Rzadko nadawane w Polsce

123RF/PICSEL

Augustyn to mężczyzna pracowity, zaangażowany w każde powierzone mu zadanie i mocno skoncentrowany na własnych celach. Ma dużą determinację do działania, jest towarzyski i lubi otaczać się innymi ludźmi. Szybko i łatwo nawiązuje relacje, które są trwałe oraz silne. Bez problemu godzi się na pomoc innym. Reaguje na krzywdę bliskich, przez co staje się świetnym przyjacielem i partnerem do życia. Jest numerologiczną jedenastką. Lubi odkrywać świat, radzi sobie w trudnych sytuacjach, dobrze zna się na ludziach i ich motywacjach. Ceni tych, którzy podobnie jak on przestrzegają zasad moralnych.