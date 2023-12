Horoskop dzienny na 25 grudnia 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Airy

Horoskop dzienny dla Barana

Możesz dziś się rozpraszać czymś, co tak naprawdę będzie zwykłą błahostką lub też znajdzie się ktoś, kto będzie chciał odciągnąć cię od ważnych spraw. Podejdź dziś do wielu swoich spraw ze sporym dystansem. Niech plotki czy inne pogłoski ciebie nie zdenerwują, wszak dziś jest pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

Horoskop dzienny dla Byka

Dzień będzie bardzo udany, a nawet czuł będziesz pewnego rodzaju błogość. Nie możesz jednak z tego powodu zbytnio się rozleniwić, bowiem czekać dziś ciebie będzie bardzo ważne spotkanie. Twoi przyjaciele, z którymi się dziś spotkasz, prosić cię będą o radę oraz o cenne wskazówki. Twoje pomysły będą bardzo twórcze i na pewno spotkają się z uznaniem.

Horoskop dzienny dla Bliźniąt

Jeśli masz dziś do załatwienia jakieś ważne sprawy, najlepiej zrób to z samego rana, by potem mieć czas tylko na przyjemności. Staraj się nie przejmować za bardzo tym, co inni mówią, zwłaszcza jeśli chodzić będzie o twój sposób odżywiania. W tych szczególnych dniach i dziś nie będzie ci łatwo oprzeć się dobremu jedzeniu. Ale święta to tylko kilka dni, więc sobie nie odmawiaj.

Horoskop dzienny dla Raka

Musisz poważnie podchodzić do spraw miłości, zwłaszcza gdy coś obiecujesz. Musisz z tego się wywiązać. Zatem staraj się obiecywać tylko tyle, ile będziesz w stanie realnie komuś ofiarować. Igranie z uczuciami może się źle skończyć a tego, zwłaszcza dziś, byś nie chciał. Jeśli masz na dziś zaplanowaną randkę, nie możesz jej odwołać.

Horoskop dzienny dla Lwa

Możesz dziś nie panować zbytnio nad swoimi emocjami, co przełożyć się może na to, że powiesz komuś, nawet komuś bliskiemu, o kilka słów za dużo. Uważaj zatem na to co mówisz. Słowa mają ogromną moc i potrafią podnosić na duchu, ale również bardzo ranią. Może, zamiast negatywnych emocji, wydobądź z siebie same pozytywny, niech przełożą się ona na budowanie samych dobrych relacji z innymi.

Horoskop dzienny dla Panny

To nie będzie do końca twój udany dzień. Biada bowiem tym, którzy wejdą dziś tobie w drogę. Czyżby magia świat nie działała? Może dlatego, że brakuje śniegu? Mimo wszystko jednak daj z siebie dobro. Dziś pierwszy dzień Bożego Narodzenia, a to zawsze skłaniać powinno do refleksji i do tego, by zejść trochę z tonu i pokazać się innym tej lepszej strony.

Horoskop dzienny dla Wagi

Na szczęście dziś nie musisz myśleć o wielu trudnych sprawach, ale to nie oznacza wcale, że od nich w jakiś cudowny sposób uciekniesz. Zostaną odłożone na inny termin. Zajęcie się nimi będzie dobre dla ciebie i powiedzie się wszystko to, co będzie z nimi związane. Dziś skup się na swoich bliskich, a wieczór zaplanuj tylko dla siebie i swojej drugiej polowy.

Horoskop dzienny dla Skorpiona

Przyjazna atmosfera w domu i czas, sprzyjają kulinarnemu obżarstwu. Ale wcale się tym nie przejmuj. Takie dni bywają raz w roku i masz na to zupełne usprawiedliwienie. Niemniej, gdy święta się skończą, zaczną się noworoczne postanowienia. Tu nic nowego nie wymyślisz dla siebie. Znów postanowisz się odchudzać. Kto wie, może tym razem ci się uda dotrzymać obietnicy?

Horoskop dzienny dla Strzelca

Broń dziś odważnie swoich praw. Nikt nie ma prawa twoich praw ograniczać. Na szczęście będzie to tylko sprzeczka, ale wiele się z niej nauczysz. Zrozumiesz, że nie z każdym jednak można zasiąść przy świątecznym stole. Tak to już bywa. Musisz być ponadto i po prostu robić swoje. Wieczór zaplanuj tylko w gronie ci najbliższych i najżyczliwszych osób.

Horoskop dzienny dla Koziorożca

Pamiętaj, że nie wszystko złoto co się świeci. Czasami to, co z pozoru jest piękne, bywa obrzydliwe, a pozory potrafią mylić. Dziś, przy świątecznym stole, mimo wszystko bądź miły oraz wyrozumiały zwłaszcza dla swojej teściowej. W końcu jesteś w gościach a tam, jak wiadomo, trzeba się zawsze dobrze zachowywać.

Horoskop dzienny dla Wodnika

Jesteś bardzo sentymentalny, co jest dobre, ale również może na ciebie działać dość ograniczająco. Może pora na spóźnione świąteczne porządki? Wyrzuć wszystko to, co tylko ciebie ogranicza i po prostu zabiera ci sporo przestrzeni. Zrób miejsce na nowe. Nowe zawsze musi być lepsze od starego. Podobnie jak zbliżający się dużymi krokami Nowy Rok.

Horoskop dzienny dla Ryb

Dzielenie się wiedzą z innymi może przynieść korzyści dla wszystkich, którzy uczestniczą w dyskusji. Gdy dzieje się to przy świątecznym stole, może być naprawdę miło i przyjemnie. Pozwól, by każdy dziś, znalazł swoją przestrzeń do dyskusji i do chwalenia się tym, co osiągnął w roku bieżącym. Pozwól innym się wypowiedzieć. Jesteś dziś gospodarzem i musisz godnie reprezentować tę funkcję.

