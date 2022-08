To wydarzy się w sobotę. Nie tylko Barany powinny uważać 13 sierpnia

Chcesz wiedzieć, co wydarzy się w sobotę, 13 sierpnia 2022 r.? Na co musisz uważać? Przeczytaj swój horoskop dzienny, który przygotowała astrolożka Monika

Horoskop dzienny na sobotę, 13 sierpnia 2022 r.- BARAN

Długo czekałaś na ten dzień. Spokój, cicha, chwila relaksu, ale pamiętaj, żeby nie stracić czujności. Chwila nieuwagi może później sporo kosztować. Zadbaj o relację z partnerem, brak odpowiedzi nie oznacza, że podjęty temat został zamknięty.

Horoskop dzienny na sobotę, 13 sierpnia 2022 r. - BYK

Aktywny dzień - ale ty to lubisz. Na pewno spędzisz go w miłym towarzystwie, z dobrą energią. Wieczorny relaks we dwoje może popsuć ktoś, kogo dawno nie widziałaś. Nie wdawaj się jednak w dłuższe rozmowy. Wystarczy krótkie "cześć"

Horoskop dzienny na sobotę, 13 sierpnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Zadbaj o siebie. Za dużo stresu - za mało radości. Sobota, to dobry dzień, aby to zmienić. Będziesz miała wszystko, co pomoże zrealizować plany. Nie patrz na innych, zrób to, co czujesz.

Horoskop dzienny na sobotę, 13 sierpnia 2022 r. - RAK

Zła atmosfera w pracy przeniesie się także do twojego domu. Najbliższe dni mogą być nerwowe. Lepiej szybko wyjaśnij pewne nieporozumienia, bo mogą doprowadzić do wielkich zmian w twoim życiu.

Horoskop dzienny na sobotę, 13 sierpnia 2022 r.- LEW

Jeżeli dzisiaj, Lwie, nie będziesz umiał dojść do porozumienia z partnerem na temat banalnych spraw - pomyśl, co będzie, jak pojawią się prawdziwe problemy...

Horoskop dzienny na sobotę, 13 sierpnia 2022 r.- PANNA

Zmień dzisiaj, Panno, swoje nastawienie do partnera. To ty zawiodłaś jego zaufanie, a nie odwrotnie, więc twoje zachowanie powinno ulec radykalnej zmianie.

Horoskop dzienny na sobotę, 13 sierpnia 2022 r.- WAGA

Ten dzień będzie dla ciebie, Wago, dość nerwowy, jeśli nie ustąpisz i uparcie będziesz chciała zmienić bliską ci osobę i przerobić ją na swoją modłę. To się nie uda!

Horoskop dzienny na sobotę, 13 sierpnia 2022 r. - SKORPION

Dzisiejszy dzień będzie dla Skorpiona dość ulgowy. Nic nie będzie wymagało pośpiechu ani nerwów z twojej strony, co nie znaczy, że znikną domowe obowiązki.

Horoskop dzienny na sobotę, 13 sierpnia 2022 r.- STRZELEC

Jeżeli jesteś Strzelcem-singlem, zwróć dzisiaj uwagę na osoby z trygonu ognia i wody, a szczególnie na Lwa i na Skorpiona. Może połączy was coś więcej niż znajomość...

Horoskop dzienny na sobotę, 13 sierpnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

Będziesz dzisiaj pomagać partnerowi w znalezieniu rozwiązania bardzo trudnego problemu zawodowego. On na ciebie liczy, a ty jesteś dużym wsparciem dla niego..

Horoskop dzienny na sobotę, 13 sierpnia 2022 r. - WODNIK

Postaraj się znaleźć w te dwa wolne dni trochę więcej czasu dla bliskiej ci osoby. W tygodniu przecież jest to prawie niewykonalne, bo oboje jesteście zapracowani.

Horoskop dzienny na sobotę, 13 sierpnia 2022 r. - RYBY

Single spod znaku Ryb będą miały bardzo ciekawe spotkania zarówno dziś, jak i w niedzielę. Nie nastawiajcie się jednak na zbyt wiele, to jeszcze nie zapowiedź uczucia...