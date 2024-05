Horoskop finansowy na 13- 19.05.2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.

Horoskop tygodniowy finansowy dla Barana

W tym tygodniu większość spraw gładko ci pójdzie. W pracy na etacie szybko nadrobisz zaległości, a zastępując kierownika odkryjesz w sobie zdolności przywódcze i organizacyjne. Może warto pomyśleć o rozwoju kariery właśnie w tym kierunku. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą zamiast zadręczać się tym, co robi konkurencja, powinny same ostro wziąć się za robotę. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia podejmą się wakatu, który wcale im się nie podoba. Pamiętaj jednak o tym, że nie musisz nikomu tłumaczyć się z własnych decyzji. W sprawach finansowych będziesz przyciągał do siebie pieniądze, dzięki czemu zapobiegniesz kłopotom.

Horoskop tygodniowy finansowy dla Byka

Aura tego tygodnia przyniesie dobre pomysły, które będziesz mógł wykorzystać w rozwoju kariery. W pracy na etacie nie obawiaj się otwartych dyskusji, bo racja będzie po Twojej stronie. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą skupią się na rozwoju intelektualnym i czytaniu książek pomagających im w zdobywaniu klientów. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia podejmą się roboty, ale będą się martwić, bo nie jest ona bezpośrednio związana z ich doświadczeniem. W sprawach finansowych nie szalej na zakupach. W weekend relaksuj się, bo twój umysł musi odpocząć od trudnych tematów.

Horoskop tygodniowy dla Bliźniąt

Początek tygodnia wymagał będzie od ciebie podjęcia większej aktywności. W pracy na etacie przybędzie ci obowiązków, co wprawi cię w zdenerwowanie, ale nic nie możesz na to poradzić. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały dobre okazje do nieoczekiwanych zysków. Warto teraz działać na najwyższych obrotach, a odpoczniesz kiedy indziej. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą radziły się specjalistów jak wybić się na rynku pracy. W sprawach finansowych zaufaj własnemu rozsądkowi i nie czyń zbędnych kosztów w budżecie.

Horoskop tygodniowy dla Raka

W tym tygodniu warto zmienić nastawienie na pozytywniejsze. W pracy na etacie trudne sprawy będą się nawarstwiać, ale ty patrz na obowiązki ze spokojem i nie daj się negatywnym emocjom. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą przestaną zgadzać się na współpracę, która jest mało dla nich korzystna. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny ostro działać i negocjować z potencjalnym pracodawcą, bo pieniądze same się nie zarobią. W sprawach finansowych warto pomyśleć o odkładaniu drobnych oszczędności na czarną godzinę.

Horoskop tygodniowy dla Lwa

Już od samego poniedziałku będziesz musiał podejmować szybkie decyzje. W pracy na etacie rozejrzyj się wokół siebie, bo do nowych projektów będziesz potrzebował ludzi, którym możesz zaufać. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą będą spokojnie pracować wedle wcześniej wyznaczonego planu. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia nie powinny prosić o pomoc znajomych, którzy wcześniej ich zawiedli. W sprawach finansowych znajdziesz się w centrum uwagi, bo ktoś będzie chciał od ciebie wsparcia, ale zanim mu go udzielisz zastanów się, czy nie stracisz.

Horoskop tygodniowy dla Panny

Aura tego tygodnia umocni Twoją pozycję. W pracy na etacie zmienisz podejście do ludzi i przestaniesz krytykować bez powodu. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą nie namęczą się, a sporo zarobią, co od razu zmotywuje ich do dalszego działania. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą szukały dalszej edukacji, która pomoże im w samorozwoju i będzie w miarę tania. W sprawach finansowych uważaj na różne pułapki zakupowe, bo możesz więcej stracić niż zyskać. W weekend wystaw na sprzedaż zalegające rzeczy.

Horoskop tygodniowy dla Wagi

W tym tygodniu pamiętaj o sprawach urzędowych, które na Ciebie czekają. W pracy na etacie możesz być nieco poirytowany bo uznasz, że szef niesprawiedliwie rozdzielał zadania i tobie dał najwięcej. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą zadbają o lepsze relacje ze stałymi klientami nagradzając ich za lojalność. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały niejedną okazję do zaprezentowania się przed potencjalnymi pracodawcami. W sprawach finansowych postaraj się wypracować jak najkorzystniejszy budżet dla swoich nierównych dochodów.

Horoskop tygodniowy dla Skorpiona

Majowa aura nakręci cię do działania. W pracy na etacie będziesz miał więcej obowiązków, ale w razie kłopotów nie wpadaj w panikę tylko poszukaj kogoś, komu oddelegujesz część zadań. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą powinny zastanowić się jak sprytnie rozegrać akcje z irytującym klientem, który tylko się czepia. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia na rozmowach o pracę powinny uczyć się dobierania właściwych argumentów, żeby więcej zarabiać. W sprawach finansowych skupiał będziesz się na oszczędnościach, które teraz są ci potrzebne.

Horoskop tygodniowy dla Strzelca

W tym tygodniu pojawi się szereg nieprzyjemnych wydarzeń, ale ze wszystkich wyjdziesz zwycięską ręką. W pracy na etacie ktoś popełni błędy wynikające z własnych uprzedzeń, jednak twoje argumenty przebiją opinie innych i wyjdzie, że to Ty masz racje. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą podejmą kroki oparte na przemyśleniach, które przyniosą im większą ilość klientów. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały szczęście, szczególnie te szukające w dziedzinie artystycznej. W sprawach finansowych to czas beztroskiego okresu, bo na twoim koncie widnieje całkiem spora sumka.

Horoskop tygodniowy dla Koziorożca

Czeka Cię tydzień pełen pozytywnej energii. W pracy na etacie pojawią się różne fajne okazje pozwalające ci na zdobycie dodatkowego doświadczenia, albo połączenia pożytecznego z przyjemnym. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą powinny odbierać telefony, bo będą potrzebne swoim klientom. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia dadzą sobie szansę na odrobinę samodzielności i skierują swoje działania na otwarcie własnego biznesu zamiast na poszukiwanie wakatu. W sprawach finansowych warto pomyśleć o zdobyciu różnych możliwości zarobkowania. W weekend unikaj sytuacji, w której mógłbyś wplątać się w jakieś kłopoty.

Horoskop tygodniowy dla Wodnika

W tym tygodniu odpuść sobie ryzykowne przedsięwzięcia. W pracy na etacie weź się za dokończenie zadań, które utknęły gdzieś w połowie. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą będą starały się przekonać inwestorów do swojego biznesu. Od środy musisz uważać na nieprzyjemne starcia z pewną urzędową osobą, ale wyjdziesz z nich zwycięską ręką. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia nie zdobędą wakatu, którego zapragną. W sprawach finansowych narobisz sobie zaległości i będziesz musiał szukać dodatkowych środków. W weekend nie daj się nabrać komuś, kto udaje po to, aby cię wykorzystać.

Horoskop tygodniowy dla Ryb

Czeka cię pracowity tydzień. W pracy na etacie spodziewaj się poważnych rozmów z szefem lub inną wpływową osobą. Informacje, które usłyszysz będą ważne, ale nie denerwuj się na zapas. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą potrzebują osób do współpracy, bo trudno im będzie samemu poradzić sobie ze wszystkim. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny być dumne ze swoich umiejętności oraz zdolności i nie podejmować wakatu poniżej ich możliwości. W sprawach finansowych trudne decyzje przełóż na inny tydzień. W weekend zamiast pracować daj się porozpieszczać przez innych.

