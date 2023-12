Spis treści: 01 Na co pomagają liście laurowe?

02 Wawrzyn szlachetny — święta roślina już w starożytności

03 Liść laurowy dla ochrony domu

04 Oczyszczający rytuał — zadziała pod jednym warunkiem

05 Włóż pod poduszkę dla dobrego snu i pomyślności

06 Jak przyciągnąć bogactwo?

07 Zastosowanie liści laurowych w domu

Na co pomagają liście laurowe?

Ze względu na wyrazisty aromat i smak liście laurowe znajdują zastosowanie w przepisach na rosół i bigos, będąc jedną z typowych przypraw w kuchni polskiej. Chętnie dodajemy do gulaszy, pieczeni, pasztetów. Wsparcie kucharzy to jednak nie wszystko.

Napar z liści bobkowych zaleca się stosować przy przeziębieniach i kaszlu — cechuje się działaniem wykrztuśnym i przeciwzapalnym. Sprzyja zdrowiu wątroby, obniżaniu poziomu cukru we krwi, pomaga na bóle stawów. Jak przygotować napar z liści laurowych? Garść surowego surowca wsyp do szklanki i zalej wrzątkiem. Odstaw pod przykryciem, a po 15 minutach odcedź i przelej do czystego kubka. Gotowe!

Reklama

Zdjęcie Napar z liści laurowych ma ogromny potencjał leczniczy / 123RF/PICSEL

Zobacz też: Oznacza zwycięstwo ludu. Greckie imię bije rekordy popularności w Polsce

Wawrzyn szlachetny — święta roślina już w starożytności

Właściwości lecznicze liści laurowych i ich wszechstronne zastosowanie w kuchni to tylko część ich fascynującej charakterystyki. Wawrzyn szlachetny jako roślina przez wieki zdążyła zyskać bogatą symbolikę, przekładającą się na rozmaite wierzenia i przesądy.

Wszystko zaczęło się już w starożytności. Według greckiej mitologii fundamentem magicznego znaczenia liści laurowych stało się gorące uczucie, jakim Apollo zapałał do nimfy Dafne. Niestety, ona nie odwzajemniała jego miłosnych uniesień, a nie mogąc uwolnić się od niechcianych zalotów, wybłagała u bogów, by zamienili ją w drzewo wawrzynu. Zakochany, a jednocześnie zrozpaczony Apollo mianował krzew świętym i od tego czasu roślina kojarzona była jako symbol chwały, mądrości, czystości i zwycięstwa. Dlatego właśnie wieńce laurowe miały zdobić głowy zwycięzców olimpijskich zmagań, a także poetów i uczonych.

Liść laurowy dla ochrony domu

W dawnych czasach wierzono, że posadzenie wawrzynu szlachetnego obok domu ochroni budynek przed uderzeniem pioruna. Analogiczne działanie miało mieć zawieszenie worka z liśćmi przy oknie. To dużo wygodniejsza opcja, bo choć wawrzyn można uprawiać w domach, osiąga on spore rozmiary, co bywa problematyczne przy mniejszym metrażu. Wierzono również, że przebywanie w pobliżu rośliny odpędza choroby.

Oczyszczający rytuał — zadziała pod jednym warunkiem

Zwolennicy doszukiwania się magicznych właściwości w skarbach natury od setek lat upatrują w liściach laurowych działania chroniącego dom i żyjących w nim ludzi przed złymi mocami, klątwami oraz innymi nieszczęściami.

W celu oczyszczenia domostwa ze złej energii i wprowadzenia we wnętrzu harmonii należy zapalić kilka wysuszonych liści laurowych, następnie okadzić jasnym dymem wszystkie pomieszczenia. Nie tylko odepchnie to pecha. Aromat wawrzynu cechuje się też działaniem łagodzącym przemęczenie i stres. Istnieje jednak jeden warunek, by liście laurowe zadziałały jak amulet ochronny. Rytuał oczyszczający należy wykonać w momencie, gdy Księżyc zmierza do nowiu.

Zdjęcie Niepozorne liście wawrzynu mają ogromną moc / 123RF/PICSEL

Sprawdź: Lepiej nie przynoś jej do domu przed tym terminem, bo zrujnujesz sobie święta

Włóż pod poduszkę dla dobrego snu i pomyślności

Kolejne z ludowych wierzeń zaleca umieszczenia kilku liści laurowych pod poduszką. Poprawiają jakość snu, odganiając nocne koszmary i złe duchy, które tylko czyhają na pogrążonych we śnie nieszczęśników.

Popularne były wierzenia, że włożenie suszonych liści wawrzynu pod poduszkę przyciąga prorocze i pomyślne sny, które nie tylko zwiastują szczęście, ale też wskazują kierunek pozytywnego rozwiązania problemów, z jakimi zmagamy się w życiu codziennym.

Jak przyciągnąć bogactwo?

Unikanie złej energii, pecha, chorób i życie w zgodzie z domownikami to niezwykle istotne sprawy. Czy czegoś brakuje w tej układance? Brakującym elementem jest powodzenie w finansach. Być może pieniądze szczęścia nie dają, ale każdy woli przekonać się o tym na własnej skórze.

Według popularnego przesądu zaleca się włożyć liść laurowy do portfela, aby nigdy nie świecił pustkami, a stan konta sukcesywnie się zwiększał. Bardziej zdeterminowane osoby wkładają suszone liście do słoika wraz z kilkoma monetami, a następnie lokują naczynie pod łóżkiem. Przypływ pieniędzy to tylko kwestia czasu.

Zdjęcie Włóż jedną rzecz do portfela, by nie świecił pustkami / 123RF/PICSEL

Zastosowanie liści laurowych w domu

Podobno działania z pogranicza magii przynoszą upragnione skutki tylko jeśli się w nie szczerze wierzy. Podchodzisz do ludowych obrzędów ze sporą dozą sceptycyzmu? Nadal nie powinieneś ignorować praktycznych właściwości liści laurowych.

Ich zapach skutecznie odstrasza mole spożywcze oraz komary. W sezonie grzewczym rozłóż kilka sztuk na kaloryferze, a kojący zapach wypełni twój dom.