Spis treści: 01 Wizjonerka Aida Kosojan-Przybysz - kim jest?

02 Aida Kosojan-Przybysz z przesłaniem na Dzień Kobiet

Wizjonerka Aida Kosojan-Przybysz - kim jest?

Aida Kosojan-Przybysz ma ormiańskie korzenie. Urodziła się w Gruzji, ale od lat mieszka w Polsce. Wykształcenie wyższe zdobyła natomiast w Wyższej Szkole Gospodarki Narodowej w Kijowie, gdzie studiowała ekonomię ze specjalnością kredyty i finanse. Nigdy jednak nie podjęła pracy w zawodzie. Obecnie jest wizjonerką, kompozytorką, wokalistką, autorką tekstów i felietonistką.

Pochodząca z Batumi 55-latka dar jasnowidzenia odziedziczyła po babci. To właśnie ona miała przepowiedzieć jej znalezienie miłości poza granicami ojczyzny. Jak się okazuje, słowa babci znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Reklama

Aida Kosojan-Przybysz przez lata zdobyła ogromną popularność w Polsce. Rozsławiły ją przede wszystkim trafne wizje dotyczące m.in. wydarzeń w kraju i na świecie. Jasnowidzka większością przesłań dzieli się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jej profile obserwują tysiące osób.

Zobacz również: Aida Kosojan-Przybysz zwróciła się do Polaków z przesłaniem. "Wyjątkowe 24 godziny"

Aida Kosojan-Przybysz z przesłaniem na Dzień Kobiet

Najnowszy wpis wizjonerki pojawił się na jej facebookowym profilu z okazji Dnia Kobiet.

"Kobieta - matka, żona, partnerka, córka, wnuczka, siostra, babcia, ciocia, teściowa, szwagierka, ile my mamy imion? Kochana, dobra, wrażliwa, silna. Uśmiechnięta, zapłakana, piękna, zmartwiona i radosna. Troskliwa, bliska, niedostępna. Mówiąca i milcząca. To wszystko my" - czytamy we wstępie.

Aida napisała o tym, jak wiele obecnie zależy od nas samych:

"Dzisiaj to ty wybierasz, w którą stronę pójdziesz".

Następnie udzieliła swoim fankom ważnej porady:

"Nie bój się swoich emocji, one przychodzą i odchodzą, a Ty trwasz. Nie sama, ze sobą a przy wszystkich innych, których kochasz i których dopiero pokochasz."

Na koniec wizjonerka zaapelowała do obserwatorek:

Żyj dobrze. Myśl dobrze. Życz dobrze

Zobacz również: Aida zabrała głos w sprawie najwyższej wagi. Ma dla Polaków zaskakującą radę