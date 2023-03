Spis treści: 01 Horoskop finansowy na 27.03-2.04.2023 R. - BARAN

02 Horoskop finansowy na 27.03-2.04.2023 R. - BYK

03 Horoskop finansowy na 27.03-2.04.2023 R. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop finansowy na 27.03-2.04.2023 R. - RAK

05 Horoskop finansowy na 27.03-2.04.2023 R. - LEW

06 Horoskop finansowy na 27.03-2.04.2023 R. - PANNA

07 Horoskop finansowy na 27.03-2.04.2023 R. - WAGA

08 Horoskop finansowy na 27.03-2.04.2023 R. - STRZELEC

09 Horoskop finansowy na 27.03-2.04.2023 R. - KOZIOROŻEC

10 Horoskop finansowy na 27.03-2.04.2023 R. - WODNIK

11 Horoskop finansowy na 27.03-2.04.2023 R. - RYBY

Horoskop finansowy na 27.03-2.04.2023 R. - BARAN

W tym tygodniu nie będziesz miał nastroju do wykazywania się. W pracy na etacie zamiast siedzieć za biurkiem będziesz wolał zostać w domu i udawać, że wykonasz zadania pracując w domowym zaciszu. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą będą potrzebowały ciągłych bodźców, które motywować ich będą do działania. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia znajdą dobrą pracę. Sprawy finansowe będą spędzać ci sen z powiek, bo trzeba będzie oddać jakieś stare długi, które znacząco obniżą twoją pensję.

Horoskop finansowy na 27.03-2.04.2023 R. - BYK

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie poszukiwaniu nowych znajomości. W pracy na etacie będziesz intensywnie nadrabiał zaległości w dokumentach. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały wrażenie, że ich działania są strasznie powolne i nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny znaleźć więcej czasu na rozmowy z przyjaciółmi, którzy mogą im ofiarować pomoc w tej sprawie. W sprawach finansowych nie daj się namówić na wyjątkowe okazje, bo tylko stracisz kasę.

Horoskop finansowy na 27.03-2.04.2023 R. - BLIŹNIĘTA

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie zawodowym spotkaniom. W pracy na etacie czeka cię wiele rozmów dotyczących ustalania ważnych szczegółów. Bądź czujny w swoim słuchaniu i nie przegap istotnych informacji. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą czasem powinny zasięgnąć rad specjalisty, żeby uniknąć niepotrzebnych kosztów. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały ogromną siłę przebicia nad konkurencją i powinny to wykorzystać z premedytacją. W sprawach finansowych trochę szczęścia, bo na konto wpłyną zaległe pieniądze, o których już dawno zapomniałeś i skazałeś na straty.

Horoskop finansowy na 27.03-2.04.2023 R. - RAK

W tym tygodniu dopadnie cię niemoc twórcza. W pracy na etacie mimo tego, że będziesz otwarty i gotowy do wyzwań, to trudno ci będzie zmotywować się do podjęcia określonego wysiłku. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą wystraszą się przeciwności losu, które pojawią się na drodze ich biznesu. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia w porę zapobiegną kłopotom finansowym, bo podejmą się proponowanego im zajęcia. Pieniądze tego tygodnia będą nienajgorsze, ale budżet będziesz musiał prowadzić z kartką w ręku.

Zdjęcie Horoskop finansowy / Bartłomiej Magierowski / East News

Horoskop finansowy na 27.03-2.04.2023 R. - LEW

W tym tygodniu wiele spraw ułoży się po Twojej myśli. W pracy na etacie czytaj wszystkie ważne dokumenty i nie podpisuj niczego, czego nie rozumiesz bądź do końca nie jest to wyjaśnione, bo w razie popełnionych błędów, ty za to oberwiesz. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą będą zmienne i niezdecydowane w swoich poczynaniach wobec klientów. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia wyjadą za pracą do innego miasta, a być może nawet i kraju. W sprawach finansowych dobrze będzie ci się wiodło, jednak kontroluj swoje wydatki zapisując je.

Horoskop finansowy na 27.03-2.04.2023 R. - PANNA

Aura tego tygodnia przyniesie więcej lenistwa. W pracy nie będziesz miał ochoty się przepracowywać i podejmiesz tylko ten wysiłek, który jest niezbędny. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą powinny wysłuchać zdania innych, zanim podejmą istotne decyzje wywołujące efekty zmian. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia znajdą dobry wakat, który pozwoli im realizować dawne marzenia. Sprawy finansowe będą układać się pomyślnie, jednak pieniądze wydane na przedświąteczne zakupy mogą mocno nadszarpnąć twój budżet.

Horoskop finansowy na 27.03-2.04.2023 R. - WAGA

W tym tygodniu pociągać cię będą niezrozumiałe dla ciebie jeszcze zmiany. W pracy na etacie znudzony bieżącymi zadaniami zaczniesz chwytać się projektów, które pozwolą ci na robotę poza biurem. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą będą zniechęcone rutyną i brakiem możliwości rozwojowych firmy. Zamiast jednak czekać na to, co przyniesie los, sam zacznij czynić kroki zmierzające do poprawy sytuacji. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia z entuzjazmem zajmą się proponowanym im stanowiskiem. W sprawach finansowych całkiem dobrze, ale w obecnym okresie będziesz miał dar wydawania za dużo.

Zdjęcie Horoskop finansowy / 123RF/PICSEL

Horoskop finansowy na 27.03-2.04.2023 R. - STRZELEC

Aura tego tygodnia przyniesie potrzebę wybicia. W pracy na etacie denerwować cię będzie spokojna praca i jałowe zajęcia. W środę wybierzesz się do szefa na rozmowę, żeby znalazł ci zadania bardziej inspirujące. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą będą zadowolone, bo klienci będą do nich ciągnąć, a to zaowocuje większymi zyskami. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny zająć się pracą w social mediach, bo na tym teraz dobrze zarobią. W sprawach finansowych możesz się rozczarować stanem swojego konta. Całe szczęście szybko to zmienisz!

Horoskop finansowy na 27.03-2.04.2023 R. - KOZIOROŻEC

W tym tygodniu będziesz chętnie ryzykował w różnych sytuacjach. W pracy na etacie mimo tego, że co do minuty będziesz miał zaplanowane poszczególne zadania, to podejmiesz się nowych wyzwań, które wywołają w tobie pozytywne wibracje. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą ulegną wpływom innych ludzi i poczynią kroki, które wcale nie będą dla ich firmy dobre. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia nie powinny marnować swoich talentów na wykonywanie roboty, która ich nie kręci. Znajdź takie zajęcie, które pozwoli ci się utrzymać i rozwijać! W sprawach finansowych możesz stracić czujność i przekażesz swojej pieniądze komuś, kto cię oszuka.

Horoskop finansowy na 27.03-2.04.2023 R. - WODNIK

Już od samego poniedziałku będziesz aktywny w swoim działaniu. W pracy na etacie unikaj zbędnych dyskusji, które nie przyniosą niczego dobrego tylko zaostrzą istniejące już konflikty. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą powinny przygotować się na ostrą jazdę, gdyż w ich otoczeniu będzie dużo się działo. Od środy możesz mieć problemy z brakiem czasu. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia zdobędą wyjątkowy wakat, który już dawno był ich marzeniem. W sprawach finansowych nie bądź aż taki hojny, bo pomagając komuś, sam wpadniesz w kłopoty.

Horoskop finansowy na 27.03-2.04.2023 R. - RYBY

W tym tygodniu energia będzie ci sprzyjać. W pracy na etacie łatwo przekonasz szefa do swoich pomysłów, jednak uważaj, by nie być zbyt roszczeniowy wobec oczekiwań. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą powinny uważać, bo ktoś, kto źle im życzy, będzie starał się odwieść od ich planów i pomysłów, które mogą przynieść sukces. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia, jeśli mają problem ze znalezieniem odpowiedniego wakatu, to może powinny pomyśleć o tym, by samemu być szefem. W sprawach finansowych podejmij wysiłek i pozbądź się długów, które ci ciążą.