Bramy numerologiczne. Ważne dni w trakcie miesiąca

W numerologii nic nie dzieje się bez przyczyny, a świat złożony jest z liczb o konkretnej wibracji i symbolice. Dlatego też każdy dzień w roku ma swoją wibrację i znaczenie. Wyjątkowe dni w miesiącu, to tak zwane bramy lub portale numerologiczne i przypadają w dni, kiedy ich liczba jest równa liczbie miesiąca, czyli 1.01, 02.02, itd.

Tym razem w numerologii przechodzimy przez bramę grudnia, czyli 12.12. To dzień o wielkiej wibracji, bo wieńczy on wszystkie numerologiczne portale roku. Jest swego rodzaju podsumowaniem, zamknięciem i otwarciem w jednym.

12 grudnia 2023 roku prócz numerologicznej bramy, mamy także ciekawe zjawiska astrologiczne - zaczyna się nów w Strzelcu oraz koniunkcja Księżyca z Marsem. To nie przypadek - to właśnie dziś nasza moc będzie wyjątkowo silna i powinna być ukierunkowana na poczucie wolności i nowości.

Wykorzystaj energię 12.12. To czas na nowe otwarcie

Zdjęcie 12 dzień grudnia jest wyjątkowy w świecie numerologii i nic tego dnia nie dzieje się bez powodu. / 123RF/PICSEL

12 grudnia według numerologii zsyła nam energię nowości, chęci działania i otwarcia na coś, co ma nadejść. Nic w tym dziwnego, skoro kończymy rok kalendarzowy za niecałe trzy tygodnie.

Dlatego jest to doskonała okazja, by oczyścić umysł ze złej energii medytując. Można także wykonać rytuał oczyszczający z użyciem soli - wykonać peeling pod prysznicem, lub dosypać jej do kąpieli. Sól w świecie ezoteryki ma właściwości oczyszczające, według wierzący w jej magiczną stronę, pochłania złą energię.

12.12 aby lepiej przygotować się do nowego, które nadchodzi wraz z 2024 rokiem, warto także podsumować mijający rok, otaczać się osobami z dobrą energią, by podnieść nasze wibracje i manifestować to, czego pragniemy w przyszłym roku.

