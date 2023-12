Horoskop dzienny na 28 grudnia 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Airy

Horoskop dzienny dla Barana

Dzień w pracy upłynie ci dość szybko. Wieczorem zaś zaparz sobie dobrej herbaty, usiądź wygodnie w fotelu i oddaj się rozmyślaniom. Pora na konfrontację myśli. Musisz się zmierzyć z tym, co masz w głowie, a przed czym tak bardzo uciekasz. To już nie czas na to. Pamiętaj, że niektóre rzeczy strasznie wyglądają tylko w głowie.

Horoskop dzienny dla Byka

Wciąż cieszyć się możesz dobrym samopoczuciem oraz nie najgorszą formą fizyczną. Ale powoli szukać musisz nowych bodźców do działania. Nie wolno spoczywać na laurach. Może to pora na poszukanie jakiejś nowej fizycznej atrakcji, zajęć na siłowni czy jeszcze zupełnie czegoś innego. Naprawdę jest sporo możliwości i niech twoja wyobraźnia wcale cię nie ogranicza.

Horoskop dzienny dla Bliźniąt

Po pracy dziś skupisz się na tak zwanym nicnierobieniu. Taki czas też jest potrzebny. Pomaga nabrać dystansu oraz sprzyja uporządkowaniu myśli. Bo jednak czas, w którym nic się nie robi to i tak czas, gdy się myśli o samych ważnych sprawach. Śnij plany i marzenia. Jednak z niczym się nie spiesz. Niech ta chwila trwa, jak najdłużej się da.

Zdjęcie Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku / 123RF/PICSEL

Horoskop dzienny dla Raka

Z natury jesteś przewrażliwiony na swoim punkcie i możesz nie być dziś gotowy do negocjacji, ale musisz. Tym razem wzięcie się w garść, stać się powinno twoim priorytetem. Zatem wejdź, bo potrafisz, na wyższym poziom relacji interpersonalnych i daj z siebie wszystko, co jest potrzebne do tego, by te negocjacje dziś wygrać.

Horoskop dzienny dla Lwa

W miłości dzień sprzyjał będzie randkowaniu oraz flirtowaniu. Lwy w związkach spędzać będą chwile tylko we dwoje, a Lwy samotne liczyć mogą na udane spotkania towarzyskie w tym randki z nieznajomą osobą. To okaże się bardzo dobre, a wybór, jakiego dokonasz, będzie bardzo trafny. Zapowiada się udana znajomość.

Horoskop dzienny dla Panny

Będziesz dziś bardzo tajemniczy. Wszędzie doszukiwał się będziesz spisków oraz tajnych planów wymierzonych prosto w ciebie. Uważaj, bo możesz popaść w paranoję, co znów odciągnie cię od zadań, jakie masz na dziś zaplanowane i sam szef nie będzie z tego zadowolony. Po prostu nie zgub się dziś w świecie swojej fantazji.

Horoskop dzienny dla Wagi

Musisz dziś się bardziej poświęcić i zobaczyć coś więcej niż czubek własnego nosa. Dlatego też iść musisz na kompromisy, układy, negocjacje oraz rozmowy. Tak dziś będzie wyglądał twój dzień. Od ciebie zależy, ile uda ci się pozyskać dobrego dla siebie i swojej firmy. Pamiętaj, że komunikacja jest tu kluczowa.

Horoskop dzienny dla Skorpiona

Spokojnie dziś możesz zająć się finansową częścią swojego życia. To czas na liczenie, przeliczanie oraz planowanie wszystkiego związanego z materią i pieniędzmi. Możesz też skupić się na pomyśle, kory chodzi ci po głowie już dłuższy czas, a to przynieść może zdecydowaną poprawę finansów. Wyjdź ze swojej strefy komfortu, by zobaczyć coś więcej.

Horoskop dzienny dla Strzelca

Każdy mierzy się z trudnymi sytuacjami. Ty również musisz. Uciekać już dłużej nie możesz. Unikać odkładania decyzji na kiedy indziej również nie możesz. Dziś zmierzyć się z tym wszystkim powinieneś. Odwlekanie decyzji powoduje, że stoisz w miejscu i przez palce przeciekać ci mogą bardzo ważne sprawy. Tak dłużej już być nie może.

Horoskop dzienny dla Koziorożca

Możesz dziś napotkać trudności z pracą serca oraz ogólnie z oddychaniem. To nie musi być zaraz coś poważnego, ale kontrola nad tym być powinna. Co jest powodem takiego stanu rzeczy? Lepiej dmuchać na zimne. Jak najszybciej zapisz się do kardiologa, który fachowo oceni sytuację i zaleci dalsze działania.

Horoskop dzienny dla Wodnika

Nie martw się tym, że w twoim związku czuć chwilowe napięcia. To się zdarza. Życie codzienne może powodować takie właśnie sytuacje. Daj sobie i drugiej połowie przestrzeń na poukładanie myśli oraz odpowiednie postępowanie. Takie przyjrzenie się sobie trochę z boku pozwoli wiele spraw zauważyć, które dotąd mogły być niezauważalne.

Horoskop dzienny dla Ryb

Dziś pojawisz się tam, gdzie będzie potrzeba. Jedność czasu, miejsca i akcji uchroni ciebie przed kłopotami. Dobrze, że zaufałeś swojej intuicji, ona zawsze wie, co dla nas jest najlepsze. Powiedzie ci się dziś również pewna sprawa finansowa, na którą czekałeś już dłuższy czas. Dziś będzie jej pozytywny finał.

