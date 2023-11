Wróżka Anne zobaczyła to wyraźnie. Te osoby w najbliższych dniach powinny pilnować portfela

Spis treści: 01 Horoskop finansowy - Baran

02 Horoskop finansowy - Byk

03 Horoskop finansowy - Bliźnięta

04 Horoskop finansowy - Rak

05 Horoskop finansowy - Lew

06 Horoskop finansowy - Panna

07 Horoskop finansowy - Waga

08 Horoskop finansowy - Skorpion

09 Horoskop finansowy - Strzelec

10 Horoskop finansowy - Koziorożec

11 Horoskop finansowy - Wodnik

12 Horoskop finansowy - Ryby

Horoskop finansowy - Baran

W tym tygodniu twoje sprawy będą układać się bez zarzutu. W pracy na etacie dasz radę, żeby zmobilizować się do wykonania najtrudniejszych zadań. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą będą mieć zielone światło na rozkręcanie biznesu. Twoja przedsiębiorczość i spryt na pewno ci w tym pomoże. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia na rozmowach o pracę nie powinny naginać faktów, ani obiecywać rzeczy nierealnych, bo rzeczywistość szybko zweryfikuje ich wiarygodność. W sprawach finansowych dobrze będzie ci się wiodło, ale wystrzegaj się hazardu czy ryzykownych inwestycji, bo szybko na tym stracisz.

Horoskop finansowy - Byk

Aura tego tygodnia przyniesie pozytywne wibracje. W pracy na etacie odnajdziesz zadowolenie w codziennych, drobnych zadaniach, które jeszcze jakiś czas temu wydawały ci się monotonną rutyną. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały dobry czas na próbowanie nowych rzeczy i zawieranie lukratywnych kontraktów. Kreatywność będzie teraz twoją mocną stroną. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia nie powinny lekceważyć osób młodszych, bo wbrew pozorom mogą cię one wygryźć. W sprawach finansowych nie przesadzaj w swoich wymaganiach. Wolnej chwili warto też poszukać dodatkowych dochodów.

Horoskop finansowy - Bliźnięta

Już od samego poniedziałku będziesz otwarty na zawieranie nowych znajomości zawodowych. W pracy na etacie będziesz musiał skupić się na zaległych obowiązkach, które powstały w wyniku wolnych dni. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą muszą uważać przy podpisywaniu dokumentów, bo łatwo będzie o pomyłki. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą działać pod presją czasu, która sprawi, że wybiorą pierwszy lepszy wakat nie czekając na nic lepszego. W sprawach finansowych jeśli okaże się, że masz kłopoty z płynnością, to z pomocą przyjdą przyjaciele.

Horoskop finansowy - Rak

W tym tygodniu zachowaj równowagę między obowiązkami zawodowymi a życiem rodzinnym. W pracy na etacie nie przepracowuj się i nie bierz na siebie więcej niż jesteś w stanie podołać. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą powinny popracować nad kontaktem z klientem, bo ostatnio jakoś trudno im się dogadać. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia nie powinny sprowadzać wszystkiego do pieniędzy. Czasem zamiast tego liczy się możliwość rozwoju, a nie tylko fakt, ile ci zapłacą. Sprawy finansowe tego tygodnia będą niezbyt zadowalające, bo zawartość portfela nie ulegnie zmianie.

Horoskop finansowy - Lew

Listopadowa aura przyniesie przepływ pozytywnej energii. W pracy na etacie poczujesz się gotów, by podjąć najtrudniejsze wyzwania i zrealizować zadania z którymi nikt nie chciał się mierzyć. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą mimo ostrej konkurencji nie będą musiały się niczego obawiać, bo zdobędą nowych klientów i intratne zlecenia. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia wywalczą sobie wymarzony wakat. W sprawach finansowych bądź nieustępliwy, a dostaniesz to, czego chcesz.

Horoskop finansowy - Panna

W tym tygodniu odnajdziesz swoje miejsce i wreszcie polubisz to, co robisz. W pracy na etacie wiele radości dadzą ci rozmowy z szefem i innym kierownictwem, bo dzięki tym rozmowom otworzą się przed tobą nowe perspektywy. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą zaangażują się we wszystkich sił w biznes, bo dobro firmy będzie leżeć im na sercu. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny trzymać się swoich zasad i nie robić odstępstw od reguły a uzyskają taką pracę, jaką sobie wymarzyły, tylko trzeba będzie na to nieco poczekać. W sprawach finansowych niechętnie zechcesz rozstawać się z każdym groszem i stale będziesz poszukiwać oszczędności.

Horoskop finansowy - Waga

Aura tego tygodnia przyniesie piękne perspektywy rozwoju. W pracy na etacie zyskasz uznanie, co będzie dla ciebie miłą niespodzianką. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą będą tak zawalone robotą, że mogą nie podobać samotnie obowiązkom. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia znajdą wakat, który nie tylko przyniesie im lepsze zarobki, ale da szansę zrealizować własne ambicje. W sprawach finansowych wpadnie ci nieco grosza, ale nie wydawaj wszystkiego na przyjemności tylko odłóż nieco na czarną godzinę.

Horoskop finansowy - Skorpion

W tym tygodniu nie zabraknie ci dobrego nastroju. W pracy na etacie śmiało zgłaszaj nowe pomysły i niestandardowe rozwiązania, bo szef będzie ci przychylny. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą wykażą się zdecydowaniem i nawet najtrudniejsze sprawy okażą się możliwe do zrealizowania. Jeśli zaś popełnisz błąd mniej odwagę przyznać się do niego i naprawić, zamiast próbować go zatuszować. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały sporo biegania, bo będą zapraszane na rozmowy o pracę. W sprawach finansowych bez zmian więc nie porywaj się na to, co jest poza twoim zasięgiem. Unikaj zakupowych pokus!

Horoskop finansowy - Strzelec

Aura tego tygodnia przyniesie dobry nastrój. W pracy na etacie wykażesz się rozsądkiem i odpowiedzialnością, dzięki czemu doprowadzisz najważniejsze projekty do szczęśliwego finału. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą powinny uważać, by nie skusiła ich droga na skróty. Przestrzegaj prawa i regulaminów, a nie wpadniesz w kłopoty. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny mieć się na baczności, bo ktoś z konkurencji zepsuje ci opinie osoby profesjonalnej w swoim fachu. W sprawach finansowych będziesz zaciskał pasa jednak, uważaj jednak by nie stać się skąpcem. Warto od czasu do czasu pozwolić sobie na jakąś przyjemność!

Horoskop finansowy - Koziorożec

W tym tygodniu będziesz emocjonalnie reagować na to, co cię spotka. W pracy na etacie pojawi się w tobie przemożna chęć, aby rzucić robotę i zacząć pracować na własny rachunek. Kieruj się rozsądkiem, nie bujaj w obłokach! Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą mogą być nieco nerwowe, bo trudno im będzie wyrobić się ze zleceniami na czas. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia szybko przekonają się, że konkurencja nie śpi!. W sprawach finansowych musisz uważać, aby wydatki nie wymknęły się spod kontroli. Wszelkie decyzje o większych zakupach, podejmuj z głową.

Horoskop finansowy - Wodnik

W tym tygodniu będziesz walczył o to, na czym najbardziej ci zależy. W pracy na etacie będziesz tytanem roboty, ale szybko okaże się, że opłacało ci się zostawać po godzinach, bo osiągniesz to, o co od dłuższego czasu zabiegasz. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą staną do rywalizacji o luksusowego klienta, a swoimi działaniami wdepczą w ziemię konkurentów. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia wezmą sprawy w swoje ręce i jeśli w szybkim czasie nie znajdą dobrego wakatu, to założą własny interes. W sprawach finansowych możesz być zadowolony, bo w tym tygodniu pieniądze cię polubią i będą płynąć z każdej możliwej strony.

Horoskop finansowy - Ryby

Listopadowa aura zachęci cię do podejmowania ryzyka. W pracy na etacie nie twórz w głowie negatywnych scenariuszy, bo szybko się okaże, że planowane cięcia czy redukcja etatów są tylko plotką. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą powinny skupić się na wykorzystaniu kontaktów, które kiedyś nawiązały, a ich biznes przestanie tkwić w martwym punkcie. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny uważać, by nie dać skusić się na oferty nie spełniające ich wymagań. W sprawach finansowych dobrze będzie ci się wiodło, ale jeśli wybierasz się gdzieś w miasto to uważaj na złodziei i wszelkiej maści oszustów.

