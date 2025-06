Co przyniesie środa, 18 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy na dziś.

Horoskop tarotowy na środę dla Barana

Karta Umiarkowanie

Gdy mowa o emocjach, warto z umiarem korzystać z dobrodziejstw życia. Wszystko może się "przejeść". Bez pośpiechu smakuj bliskość intrygującej osoby, zgłębiaj jej tajemnice na tyle powoli, by nie zakręciło Ci się w głowie. Na przyjęciu panuj nad tym, co zjesz, wypijesz, a potem powiesz. W finansach możesz zyskać pieniądze, udzielając się w skrajnie różnych branżach.

Horoskop tarotowy na środę dla Byka

Karta 8 Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś może wywierać na Tobie presję. Trzeba będzie podjąć decyzję i robić swoje mimo niesprzyjającej atmosfery. Uważaj na ludzi, którzy zachowują się jak emocjonalne wampiry. Wysysają z Ciebie entuzjazm, wiarę w lepsze jutro i zaufanie do świata. W finansach trzeba szukać nowych dróg, niewyeksploatowanych jeszcze rynków.

Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt

Karta 4 Kielichów

W życiu osobistym widać spadek sił, nagłe załamanie pogody, brak entuzjazmu. Coś mogło bardzo Cię ekscytować, a teraz tylko rozczarowuje i męczy. Nie da się żyć stale na wysokich obrotach. Jeśli ktoś musi wszczynać zamieszanie, żeby potwierdzać swoje i Twoje uczucia, energia szybko się wypali. W finansach ktoś czeka na coś innego i nie widzi Twojej świetnej oferty.

Horoskop tarotowy na środę dla Raka

Karta As Buław

W relacjach prywatnych przejmij kontrolę albo się poparzysz. Masz do czynienia z silnymi osobowościami, które nie znoszą wahania, odkładania spraw na później i bezproduktywnego zawracania głowy. To czas, żeby zdecydować, co chcesz na pewno przy sobie zatrzymać. W finansach możliwe będą zyski dzięki wsparciu bardzo ekstrawertycznej osoby.

Horoskop tarotowy na środę dla Lwa

Karta Śmierć

W relacjach prywatnych nie ma co prosić, grozić, przekonywać ani uciekać przed nieuniknionym. Nie wszystkie rozmowy są przyjemne, ale każda prowadzi do jakiejś zmiany i staje się szansą na osobisty rozwój. Ktoś będzie bardzo szczery, mówiąc, co może, a czego nie może ofiarować. W finansach nadchodzi zmiana trendu, a dotknie on większą grupę. Szykuj się na to.

Horoskop tarotowy na dla Panny

Karta 5 Buław

W relacjach prywatnych widać dobre chęci, ale działaniom brak kierunku. Część osób może cierpieć na "słomiany zapał" - szybko opadną sił i zniechęcą się brakiem natychmiastowych efektów. Przygotuj bliskich na dłuższą kampanię. Wartościowych rzeczy najczęściej nie osiąga się szybko. W finansach możliwa będzie burza mózgów, drobny konflikt, który da się szybko zażegnać.

Horoskop tarotowy na środę dla Wagi

Karta 7 Mieczy

W relacjach prywatnych nie konfrontuj się, nie stawiaj nikomu czoła, nie dokopuj się do "prawdy", nie odgrzebuj niewygodnych wspomnień ani trudnych emocji. Ktoś musi we własnym tempie wypracować w sobie odwagę, a Ty nie musisz mu w tym pomagać za cenę własnego spokoju i dobrych relacji z ludźmi. W finansach nie wdawaj się z nikim w czcze dyskusje.

Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona

Karta 9 Kielichów

W życiu osobistym nie otaczaj serca kamiennym, wysokim murem, tylko głęboką fosą, pełną życiodajnej wody. Zawsze możesz obronić swoje uczucia, podnosząc zwodzony most lub zachęcić intrygującego przybysza, opuszczając gościnnie gardę. W kontakcie z nieznanym stój pewnie na nogach, a na ustach miej uśmiech. W finansach możliwy będzie sukces dyplomatyczny.

Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca

Karta 3 Mieczy

Niektóre uczucia są jak odłamki szkła: ostre i niebezpieczne. Pozbieraj powoli serce do kupy, daj sobie czas, by przeboleć jakąś stratę, ale nie pław się przy tym w negatywnych emocjach. A przede wszystkim nie daj sobie wmówić, że rozczarowanie było w jakikolwiek sposób zasłużone. W finansach ktoś chce wpędzić Cię w poczucie winy, aby przejąć kontrolę.

Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca

Karta Cesarz

W relacjach prywatnych ktoś może oczekiwać od Ciebie stałości, trwania przy swoim. Waż teraz słowa, bo będą Ci one długo pamiętane i wyznaczą kierunek działania na dni, tygodnie lub nawet miesiące. Nie wahaj się powstrzymać niewczesnych zapędów - cudzych albo własnych. W finansach możesz zdobyć pieniądze, stojąc na straży, sprawując ochronę.

Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika

Karta 7 Denarów

W życiu osobistym poświęć chwilę, by cieszyć się owocami swojej pracy. Gdy już udało Ci się nawiązać kontakt, nie zaniedbuj go. Powiedz co jakiś czas miły komplement, umów się na spotkanie czy rozmowę bez żadnej konkretnej przyczyny. Daj komuś znać, że lubisz go tak po prostu. W finansach zareklamuj odpowiednio swoje osiągnięcia, stwórz portfolio.

Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Karta Rycerz Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą popędliwą, pragnącą mieć wszystko już, teraz, natychmiast! Współczesność nie sprzyja namysłowi ani powolnemu osiąganiu celu. A jednak dobrze jest zwolnić tempo, spokojnie przyjrzeć się drugiej osobie i bez pośpiechu smakować jej bliskość. W finansach możesz zrobić karierę lub coś zyskać w służbach mundurowych.

