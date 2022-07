Wszyscy teraz mówimy o pieniądzach. Co w finansach przyniesie nam nowy tydzień?

Baran

Początek tygodnia przyniesie drobne kłopoty. W pracy będziesz musiał wybrnąć z trudnych sytuacji, które zostaną spowodowane przez zapominalskich. Barany prowadzące własne biznesy, powinny nieco odpuścić obowiązki i odpocząć, aby zregenerować siły do dalszego działania. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały szansę nauczyć się czegoś nowego pod okiem specjalisty.

W sprawach finansowych bez zmian, ale bądź ostrożny podczas zakupów, bo możesz wydać dużo więcej niż planowałeś.

Byk

W tym tygodniu możesz mieć problem z dogadaniem się z innymi. W pracy uważaj na swoje emocje, bo będą one zbyt entuzjastyczne albo zbyt nerwowe. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą, mogą liczyć na ciekawe propozycje współpracy. Trzeba jednak się będzie zastanowić w co inwestować swój czas i swoje pieniądze. Osoby poszukujące zatrudnienia powinny być bardziej asertywne, żeby nie zgodzić się na zbyt słabe warunki. Sprawy finansowe wymagać będą większego oszczędzania.

Bliźnięta

Już od samego poniedziałku zaangażujesz się w trudne sprawy. W pracy nie będziesz mieć ani chwili wolnego, bo trzeba będzie nadrobić sporo zaległości i ustalić nowe porządki. Bliźnięta prowadzące własne biznesy powinny być bardziej elastyczne w zmiennych oczekiwaniach klienta, a czas będzie działał na ich korzyść. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mają szanse rozpocząć działania w zupełnie nowej dla siebie dziedzinie. W finansach spokojnie. W weekend możesz liczyć na udane spotkania.

Zdjęcie Pieniądze / ZOFIA BAZAK / East News

Rak

W tym tygodniu spojrzysz na swoje sprawy z innego punktu widzenia. W pracy uda ci się rozwiązać pewne problemy związane z trudnymi zadaniami. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą mogą liczyć się z koniecznością większego zaangażowania w pracę, a marzenia o urlopie będą musiały być odstawiane na bok. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny poszukać na razie czasowego zajęcia zanim uda im się znaleźć etat. W finansach postaraj się mieć lepszą organizację.

Najpierw spłać swoje zobowiązania a dopiero później kupuj rzeczy lub pozwalaj sobie na drobny luksus.

Lew

Aura tego tygodnia wymagać będzie od ciebie większego myślenia o robocie, jednak nie bardzo będzie ci to szło. W pracy telefony będą dzwonić bez przerwy a ważnym rozmowom nie będzie końca. Ty zaś będziesz miał ochotę bardziej na lenistwo niż ambitne zadania. Lwy prowadzące własne biznesy będą musiały stawić się na wielu spotkaniach, po to by rozwinąć skrzydła i zacząć wreszcie zarabiać większe pieniądze. W sprawach finansowych zmian nie będzie, chociaż udane zakupy poprawią ci humor, to jednak nie pocieszaj się w ten sposób zbyt często.

Panna

W tym tygodniu znajdź więcej czasu dla siebie. W pracy będziesz zaangażowany w swoje działania i nie pozwolisz innym wejść sobie na głowę, a zwłaszcza tym którzy będą chcieli wykorzystać twoje zawsze chętne do pomocy ręce. Panny prowadzące własne biznesy będą musiały pisać jakieś pisma urzędowe lub bankowe, by załagodzić niekorzystną sytuację. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia poczują przypływ energii i zaczną intensywnie wysyłać cv. W sprawach finansowych nie widać zmian na horyzoncie.

Zdjęcie Nie załamuj się, tylko postaraj się odzyskać swoje pieniądze / 123RF/PICSEL

Waga

Lipcowa aura zachęci cię do większego tempa w działaniu. W pracy wykonasz nie tylko to, co do ciebie należy, ale też chętnie pomożesz innym zwłaszcza tym, którzy mają problem, by zrobić coś na czas. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą rozwiążą swoje wszystkie problemy, dzięki odkrywczym pomysłom jakie wpadną im do głowy. W sprawach finansowych całkiem nieźle, a twoje marzenia okażą się możliwe do realizacji. W weekend unikaj dyskusji o pieniądzach.

Skorpion

W tym tygodniu spojrzysz na swoje perspektywy zawodowe w lepszym świetle. W pracy rzucisz się w wir szkoleń czy kursów a także podejmiesz się każdego zajęcia, które przyniesie ci nowe doświadczenie. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą mając więcej czasu powinny zająć się porządkami w firmie i segregacją papierów. Znajdziesz wreszcie zaginione dokumenty, których szukasz od kilku dni. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny zadbać o to, aby lepiej były przygotowane na rozmowę.

W finansach uważaj na zakupach, bo znaczną część twego budżetu pochłoną wydatki na ciuchy.

Strzelec

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie pozytywnym zmianom. W pracy będziesz brać czynny udział w zebraniach i prezentacjach na których doskonale wypadniesz. Strzelce prowadzące własne biznesy będą zmęczone borykaniem się z codziennymi sytuacjami i szarpaniną finansową. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą musiały poradzić sobie z zupełnie nowymi wyzwaniami. W sprawach finansowych bez zmian, a wydatki na czas letni zwiększą się.

Zdjęcie Strzelce i Koziorożce mogą liczyć na obfitujący w nagły przypływ gotówki nowy rok / Marek Bazak / East News

Koziorożec

Lipcowa aura przyniesie dobry nastrój. W pracy będziesz musiał zaangażować się w dodatkowe zajęcie, ale nie będzie ono stanowiło dla ciebie aż takiego problemu. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą mogą liczyć na dobrą współpracę z innymi ludźmi. Osoby spod tego znaku wyznaczą sobie ambitne cele. Jeśli nie chcą jednak tkwić na bezrobociu, powinny mierzyć siły na zamiary. W sprawach finansowych wydawaj kasę tylko na to, co musisz. W weekend pojawi się szansa zarobienia większej gotówki.

Wodnik

W tym tygodniu możesz mieć problem z realizacją swoich planów. Niektóre z powodu niekorzystnych wydarzeń po prostu wezmą w łeb. W pracy rób tylko to, co do ciebie należy i nie wysilaj się na więcej. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą powinny zająć się najważniejszymi zadaniami, żeby ze wszystkim wyrobić się na czas. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia poprzez pośpiech i zbędną paplaninę mogą stracić swoją szanse na ciekawy etat.

W finansach zajmij się lepszym rozplanowaniem budżetu.

Ryby

W tym tygodniu pozwól sobie na więcej luzu. Nie musisz o świcie biec do pracy, bo będziesz cieszył się z urlopu. Osoby spod tego znaku, pracujące na etacie nie będą zbyt aktywne w nowych wyzwaniach. Jeśli zaś jesteś na swoim, lepiej unikaj działania na czarno. Może cię zaskoczyć niespodziewana kontrola. W sprawach finansowych możesz być zadowolony, bo udało ci się wyjść z zaległości, które spędzały ci sen z powiek. W weekend czekają cię ciekawe spotkania, jednak unikaj dyskusji na trudne tematy.

Te znaki zodiaku to urodzeni pechowcy - mają wiecznie pod górkę