Spis treści: 01 Horoskop dzienny dla Barana

02 Horoskop dzienny dla Byka

03 Horoskop dzienny dla Bliźniąt

04 Horoskop dzienny dla Raka

05 Horoskop dzienny dla Lwa

06 Horoskop dzienny dla Panny

07 Horoskop dzienny dla Wagi

08 Horoskop dzienny dla Skorpiona

09 Horoskop dzienny dla Strzelca

10 Horoskop dzienny dla Koziorożca

11 Horoskop dzienny dla Wodnika

12 Horoskop dzienny dla Ryb

Horoskop dzienny dla Barana

Będziesz dziś zdecydowanie bardziej błyskotliwy niż na co dzień. Może to wynika z dobrego wyspania się? W każdym razie możesz uczyć się bardziej efektywnie trudnych rzeczy. To czas, by zrobić coś dla siebie. Kurs języka obcego dalekowschodniego może być świetną opcją.

Horoskop dzienny dla Byka

Chyba pora zacisnąć pasa. Szukasz oszczędności, ale nie robisz nic w tym kierunku poza mówieniem, że szukasz. Zacznij od siebie. Może nie jest ci potrzebna kolejna para butów czy inne ubranie lub gadżet. Omijaj dziś szerokim łukiem sklepowe wystawy. Nie otwieraj komputera, by robić internetowe zakupy. To będzie dobre na początek.

Horoskop dzienny dla Bliźniąt

Masz dziś bardzo bojowe i poważne zadanie do wykonania. Dawać musisz przykład innym, jak mają pracować i współpracować ze sobą. Ostatnio trudno się jest wam ze sobą dogadać i musisz stanąć na wysokości zadania, by zjednoczyć zespół. Pytaj o wszystko. Zebrane odpowiedzi pozwolą ci ustalić strategię działania.

Zdjęcie Horoskop dzienny od wróżki Airy / 123RF/PICSEL

Horoskop dzienny dla Raka

Masz dziś możliwość spełnienia swoich marzeń. Zaplanuj urlop na kilka dni właśnie dziś, a dostaniesz te dni od szefa i pojedziesz w miejsce, które sobie upatrzysz. Naładujesz akumulatory i zbierzesz siły do codziennych zmagań życiowych. Może już dziś kup bilet na pociąg i nie martw się o resztę.

Horoskop dzienny dla Lwa

Ciągle innym pomagasz i nie myślisz o sobie. Pora zmienić ten stan rzeczy. Zatrzymaj się dziś i pochyl nad sobą. Niech inni zajmą się innymi, a ty dziś właśnie zajmij się sobą. Nawet pozwól sobie na nudę. Ona też bywa ważna w życiu. Czasami pomaga w nabraniu dystansu do codzienności.

Horoskop dzienny dla Panny

Dziś może pojawić się osoba, która wniesie sporo energii do twojego życia. Wreszcie zobaczysz, że można żyć zupełnie inaczej. Daj się jej poznać. Spotkaj się i ucz. Obserwuj i doświadczaj. Ta znajomość może też być początkiem czegoś bardzo romantycznego. Wszystko od ciebie zależy.

Horoskop dzienny dla Wagi

Możesz dziś mieć sporo na głowie. Ale koniecznie musisz też znaleźć czas do tego, by wesprzeć swojego przyjaciela w potrzebie. Relacje osobiste czy też partnerskie są w życiu najważniejsze i ty dziś nie możesz zawieść. Daj z siebie wszystko, a przyjaciel będzie nie tylko wdzięczny, ale i nie pozostanie ci dłużny.

Horoskop dzienny dla Skorpiona

Ostatnio zbyt mało czasu poświęcasz swojemu wyglądowi zewnętrznemu. Nie zwracasz uwagi na fakt, że twoja szafa się nie co zestarzała i nie we wszystkim wyglądasz korzystnie. A jednak wygląd zewnętrzny ma znaczenie. Pora zmienić garderobę na bardziej współczesną. Zacznij od porządków, potem idź na zakupy.

Horoskop dzienny dla Strzelca

Od pewnego czasu przyglądasz się komuś z twojego bliskiego otoczenia, ale nie masz odwagi, by podejść i zagadać. Coś ci szybko umknie, jeśli nie będziesz działał. Podejdź i zagadaj. Okaże się, że naprawdę macie wiele wspólnego, a to da wam podwaliny pod ciekawą relację, z której może się wykluć coś wspaniałego.

Horoskop dzienny dla Koziorożca

Dzień będzie spokojny i będziesz zadowolony oraz pełen sił witalnych. Może po pracy warto zrobić coś niecodziennego. Weź ze sobą grupę przyjaciół i może zróbcie sobie wypad za miasto na łono natury. Zawsze też możesz skończyć w domu w przytulnym fotelu pod kocykiem z książką w ręku.

Horoskop dzienny dla Wodnika

Dziś wszyscy w pracy zobaczą, że twoje życie uczuciowe kwitnie i ma się całkiem nieźle. Nie ukryjesz tych rumieńców na twarzy ani tej niespożytej energii w sobie. Masz się czym chwalić w końcu. Może też będziesz inspiracją dla innych do tego, by zdobyć swoją drugą połówkę jabłka.

Horoskop dzienny dla Ryb

Dziś wszystkich zaskocz. Od kilku dni robisz coś w tajemnicy przed zespołem. Teraz pokaż wszystkim, na co cię stać. Zaskoczysz wszystkich i oczywiście szefa. Twoje wyniki od razu poszybują w górę. Spokojnie możesz liczyć na awans i oczywiście na podwyżkę. Inni wezmą z ciebie przykład.

