Horoskop finansowy - BARAN

Czeka cię mało wolnego, bo będziesz cały czas działał na najwyższych obrotach i nie będziesz miał ochoty, aby zwolnić. Twoje działania można już nazwać pracoholizmem, który już wkrótce odbierze ci siły witalne. W pracy na etacie nie ryzykuj teraz pośpiesznymi decyzjami, bo nie będą one przemyślane. W sprawach finansowych będzie okazja, by wydać trochę grosza na przyjemności i warto z niej skorzystać.

Horoskop finansowy - BYK

W pracy nie za wiele będzie się działo, więc to odpowiedni czas na krótki urlop. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą powinny przyjrzeć się swojemu postępowaniu i zastanowić się, dlaczego ich firma od dłuższego czasu tkwi w stagnacji. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia, powinny dopomóc sobie w rozwoju własnych talentów. W sprawach finansowych możesz liczyć na pozytywne efekty pod warunkiem, że włożyłeś w wysiłek w uzyskanie dodatkowej gotówki.

Horoskop finansowy - BLIŹNIĘTA

Dodatek do emerytury po 65. roku życia. Kto może skorzystać? W pracy dobrze będzie ci szło, ale ktoś nierzetelny może popsuć twoje projekty. Trzymaj rękę na pulsie! Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą, nie powinny zbytnio pobłażać ludziom, których zatrudniają. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny wziąć się ostro do roboty, jeśli nie chcą zasilać zbyt długo grona bezrobotnych. Sprawy finansowe całkiem nieźle, ale wydasz więcej na przyjemności, niż to miałeś to zaplanowane.

Horoskop finansowy - RAK

W pracy stracisz sporo czasu i energii na nudne obowiązki, ale ktoś musi je wykonać, zanim będzie szansa na wolne. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą powinny być dobrej myśli, bo ich firma powoli idzie w kierunku rozwoju. Osoby poszukujące zatrudnienia powinny czytać swoje umowy o pracę ze zrozumieniem, żeby potem nie było niepotrzebnych nieporozumień. W sprawach finansowych bądź bardziej rozważny i niczego niepotrzebnego nie kupuj, ani też nie sprzedawaj nic, jeśli nie masz potwierdzenia kupna.

Horoskop finansowy - LEW

Czerwcowa aura przyniesie pozytywną energię. W pracy będziesz musiał podjąć większy wysiłek niż dotychczas, by wszystko wykonać przed czasem wolnym. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą poniosą konsekwencje swoich poprzednich działań. Jeśli były one słabe, to nie mogą liczyć na rozruch w biznesie. Osoby spod tego znaku poszukujące pracy w tym tygodniu mogą spodziewać się marazmu i braku perspektyw. W finansach, choć nie grożą ci problemy, mimo to zapisuj swoje wydatki.

Horoskop finansowy - PANNA

W pracy dowiesz się wszystkiego dokładnie, co należy do ciebie, a co jest obowiązkiem innych. Panny prowadzące własne biznesy powinny zapisywać na karteczkach ważne przemyślenie, by niczego nie zapomnieć. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia raczej nie mają co liczyć na pozytywne efekty. W sprawach finansowych będziesz musiał być ostrożniejszy, bo w wolnym czasie możesz wydać zbyt dużo kasy.

Horoskop finansowy - WAGA

W tym tygodniu pojawi się kilka nieporozumień, które wywołają rozdrażnienie. W pracy ucierpisz w wyniku utarczki słownej i nieuczciwego osądu, kogoś, kto tak naprawdę cię nie lubi. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą włożą wiele wysiłku w pracę, dzięki czemu mogą spodziewać się dobrych efektów, zwłaszcza jeśli chodzi o kontakty i dodatkowe pieniądze. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą musiały wykazać więcej cierpliwości i poczuć siłę oddziaływania mediów jako wsparcie zatrudnienia. W sprawach finansowych nie najgorzej, ale mogłoby być lepiej.

Horoskop finansowy - SKORPION

Zdjęcie Skorpionie - aura tego tygodnia zachęci cię do spokojnego działania / 123RF/PICSEL

W pracy uda się przygotować mentalnie do czekających cię projektów, które będą bardzo ważne w twojej karierze. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą jeszcze przed weekendem załatwią ważne sprawy, by móc przenieść swoją aktywność na inną dziedzinę. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny uważać, by nie uwikłać się w nieczyste interesy. W sprawach finansowych mimo tego, że trwa u ciebie dobra passa, musisz uważać na swoje wydatki związane z przyjemnościami.

Horoskop finansowy - STRZELEC

W tym tygodniu wszystko będzie ci się układać zgodnie z planem. W pracy będziesz miał więcej wolnego niż siedzenia za biurkiem, co oczywiście nie przyniesie nic dobrego, czasem jednak trzeba nieco odpocząć. Strzelce prowadzące własne biznesy będą zapatrzone swoje działania, że przegapią istotne kwestie pozwalające im wyższe stawki własnych usług. Osoby spod tego znaku poszukujące pracy zawiodą się na kimś, kto obiecał im wstawić się za nimi. W sprawach finansowych będziesz zabezpieczony materialnie na bieżący tydzień.

Horoskop finansowy - KOZIOROŻEC

W tym tygodniu powiedzie ci się. W pracy zakończysz wszystkie sprawy, które powinny być już dawno zamknięte na ostatni guzik. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą będą zajmowały się tym, co lubią i przyniesie im to całkiem niezłe dochody. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny zacząć zarabiać na swoich pasjach. Pieniądze tego tygodnia traktuj poważnie i nie wydawaj na przyjemności więcej, niż było to zaplanowane.

Horoskop finansowy - WODNIK

W tym tygodniu odbierzesz to, co zasiałeś. W pracy poczujesz przysłowiowy wiatr w żagle, ale nim się rozpędzisz, będziesz musiał już zwolnić. Wodniki prowadzące własne biznesy powinny nieco spokojniejszy czas przeznaczyć na kończenie wielu różnych spraw, które utknęły gdzieś w chaosie. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny uważać, by nie zostać oszukane i nie popracować dla kogoś za darmo. W sprawach finansowych nadal nie widać poprawy, dlatego też warto znaleźć przyczynę swoich niepowodzeń.

Horoskop finansowy - RYBY

Aura tego tygodnia przyniesie odmianę losu i to na lepsze. W pracy wszystko będzie działo się w odpowiednim dla ciebie czasie, ale trzeba być ostrożnym w obietnicach wobec różnych osób. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały teraz dobry czas, żeby zarobić jak największą ilość kasy i zatrzymać przy sobie nowych klientów. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny mierzyć siły na zamiary i być realistą. W weekend ktoś będzie namawiał cię na inwestycje, jednak to nie jest pora, by pozbywać się oszczędności.