Horoskop dzienny na 23 grudnia 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Airy

Horoskop dzienny dla Barana

Trudno jest cię zadowolić, ale jak się okazuje, nie jest to niemożliwe. Trzeba tylko zgodzić się z twoim zdaniem i generalnie postępować tak, jak sobie tego życzysz. Ale pamiętaj, że życie to sztuka akrobacji. Trzeba czasami zejść o jedno piętro i pójść na ustępstwa.

Czytaj również: Przepowiednia na 2024 roku. Trzy znaki zodiaku na szczęśliwej liście

Reklama

Horoskop dzienny dla Byka

Wystrzegaj się fałszywych komplementów od osób, którym wcale na tobie nie zależy a jedynie na korzyściach, jakie dać im może znajomość z tobą. Ten dzień to dzień sprawdzenia twojej czujności. Wieczorem zaś odetchniesz w gronie swoich bliskich. Wspólne chwile będą bardzo przyjemne. Mimo że będziesz zmęczony, dasz z siebie wszystko.

Horoskop dzienny dla Bliźniąt

Zapragniesz dziś mieć wszystko od razu, tu i teraz, przez co będziesz bardzo niecierpliwy i w końcu bardzo drażliwy i niemiły dla innych. Nie przyjmiesz do swojej głowy żadnej odmowy ani słowa "nie". Wszyscy będą musieli liczyć się z twoimi pomysłami. Ale wszystko ma swój kres. Dobrze się zastanów, co dalej.

Zdjęcie Wszystko o znakach zodiaku / 123RF/PICSEL

Horoskop dzienny dla Raka

Poczujesz się zmęczony sprawami, z którymi borykasz się już jakiś czas. Dojdziesz do wniosku, że pora pozbyć się balastu i zacząć coś od nowa. Nie wymagaj jednak od siebie jakiegoś nadludzkiego wysiłku. Zachowaj dystans i daj czasowi działać. Sprawy niech się toczą swoim rytmem. To dobry rytm i pozwól jemu wybrzmieć.

Sprawdź: Masz tę cyfrę w dacie urodzenia? Jesteś w gronie ludzi wyjątkowych

Horoskop dzienny dla Lwa

Od rana będziesz senny, ale i uparty. Jednak to nie wszystko. Dzień nie będzie ci dziś zbytnio służył. Wspominał będziesz swoją przeszłość, która nie należała do różowych. Staraj się to rozliczyć raz na zawsze, by mieć spokój. Przyjmij zaproszenie na towarzyskie spotkanie. Pozwoli ci ono otworzyć się na nowe i zapomnieć o tym, co było.

Horoskop dzienny dla Panny

Zabierzesz się za gruntowne porządki. Tylko to gruntowne to trochę inaczej będziesz postrzegał od innych. Na szczęście długo się tym nie będziesz zajmował i wróci ci dobry humor, którym obdzielisz wszystkich wokół i będzie jak dawniej. Po południu czeka cię trudna rozmowa z domownikami. Dzięki niej wiele się wyjaśni.

Horoskop dzienny dla Wagi

Szczęście ci dziś będzie sprzyjać. Bądź dobrej myśli i na samym początku dnia zabierz się za trudne sprawy. Potem będzie lżej, gdyż zostaną sprawy proste i łatwe. Spotkasz się dziś z kimś, na kim bardzo ci zależy i liczysz się ze zdaniem tej osoby. To wiele ci dziś wyjaśni i pomoże w podjęciu bardzo istotnej decyzji.

Horoskop dzienny dla Skorpiona

Ruszy dziś pewna sprawa, która się opóźniała, a która ma ogromne znaczenie dla dalszych działań zawodowych. Dzięki jej rozwiązaniu będzie mniej kłopotów z innymi sprawami. To bardzo ważne dla samej organizacji dnia pracy. Po południu postaraj się wywiązać z obietnic, jakie dałeś swoim bliskim.

Horoskop dzienny dla Strzelca

Dzień będziesz miał udany, wyjaśnisz zadawnione konflikty i zaczniesz oddychać znów pełną piersią. Będziesz dziś z siebie dumny i pozwolisz sobie na większą dawkę humoru niż zwykle. Nie byłeś dotąd znany z tej zabawnej strony. Okaże się, że potrafisz się bawić zupełnie na luzie, a nawet zostaniesz królem południowych zabaw.

Horoskop dzienny dla Koziorożca

Bądź dziś sprawiedliwy i staraj się nie ferować wyroków bez znajomości danych spraw. To, że w tobie pokłada się nadzieje, nie oznacza, że wszystko ci wolno. Działaj mądrze i sprawiedliwie. W pracy postaraj się znaleźć pomocników oraz zwolenników twojego nowego projektu. Gdy się powiedzie, wszyscy mogą na tym wiele zyskać.

Przeczytaj też: To twoja data urodzenia? Jesteś skazana na sukces. Decyduje jedna cyfra

Horoskop dzienny dla Wodnika

Ludzie będą ci dziś bardzo przychylni i dzięki temu wiele spraw uda ci się dziś załatwić. Możesz liczyć na wsparcie zaufanych ci pracowników, którzy też pomogą ci wprowadzić w zawodowe życie pewne pomysły i rozwiązania. Po południu będziesz w bardzo dobrym humorze co przełoży się na udane spotkanie towarzyskie.

Horoskop dzienny dla Ryb

Musisz dziś bardzo uważać na swoje działania. Możesz się mylić w działaniach, co przełożyć się znów może na negatywne postrzeganie twojej osoby. Lepiej dziś zająć się łatwymi sprawami a te trudne, zostaw sobie na inny dzień. Tylko cierpliwość dziś pomoże ci w przetrwaniu tego dnia. Nerwy trzymaj na wodzy i nie daj się do niczego złego prowokować.

Czytaj również: Życie tych znaków zodiaku zmieni się jeszcze przed 2024. Ciebie też dotyczy ta przepowiednia?