Spis treści: 01 Do czego potrzebna jest godzina urodzenia?

02 Godzina urodzenia - numerologia

03 Godzina urodzenia a znak zodiaku

04 Co mówi o tobie godzina urodzenia?

05 Godzina urodzenia a charakter

Do czego potrzebna jest godzina urodzenia?

Godzina urodzenia przydaje się w wielu sytuacjach - choćby i po to, aby sporządzić dokładny horoskop. Astrologowie twierdzą, że godzina urodzenia determinuje w pewien sposób nasze życie. Bez wiedzy, o której się urodziliśmy, ciężko poznać układ planet, jaki towarzyszył tej chwili.

Tymczasem ich rozkład na osi horoskopu pokazuje bardzo wiele rzeczy - na przykład to, z czym dana osoba może mieć problemy, jakie będzie miała talenty, a jakie podejście do miłości. Układ planet w ciągu doby zmienia się tak bardzo, że dwie osoby urodzone w tym samym dniu, mogą być diametralnie różne.

Reklama

Dosyć często pojawiają się zapytania o to, jak sprawdzić, o której godzinie się urodziłam czy urodziłem. Najlepiej oczywiście zapytać o to mamę, ale jeśli z jakiegoś powodu nie może nam ona podać dokładnej godziny urodzenia, możemy ją poznać w inny sposób.

Książeczka Zdrowia Dziecka, bransoletka ze szpitala z dnia narodzin, archiwa szpitalne czy USC - tam również możemy szukać.

Godzina urodzenia - numerologia

Godzina urodzenia ma duże znaczenie nie tylko w tradycyjnej astrologii, ale też w numerologii. Moment przyjścia na świat nadaje każdej osobie charakterystyczną "wibrację". Zwykle oblicza się ją na podstawie daty urodzenia, jednak poznanie godziny pozwala dokładniej określić temperament danego człowieka, a nawet poznać jego marzenia, upodobania czy predyspozycje.

Z kim powinien wejść w związek, a do kogo nie będzie pasować? Kto ma duszę artystyczną, a kto będzie doskonałym księgowym? Numerologia bada właściwości liczb, stąd poznanie dokładnej godziny urodzenia jest niezwykle ważne dla znawców tej dziedziny.

Zdjęcie Data i godzina urodzenia mają duże znaczenie dla specjalistów od numerologii. Warto poznać dokładny czas swoich narodzin / 123RF/PICSEL

Czytaj też: Pierwszy raz w życiu poszłam do wróżki. To, co mi powiedziała, kompletnie mnie zaskoczyło

Godzina urodzenia a znak zodiaku

Znając godzinę urodzenia, możemy wykonać horoskop urodzeniowy lub zamówić jego wykonanie. Profesjonalny kosmogram pozwala nam lepiej poznać siebie i ewentualną przyszłość. Godzina urodzenia jest szczególnie ważna dla osób, które urodziły się na przełomie znaków zodiaku. Bez wiedzy o niej, często nie są w stanie ustalić na przykład czy są zodiakalnym Baranem, czy może Bykiem, Skorpionem, czy może Strzelcem. Czasem decydują o tym dosłownie minuty.

Zdjęcie Godzina urodzenia jest istotna między innymi dla osób urodzonych na przełomie znaków zodiaku / 123RF/PICSEL

Czytaj również: Dlaczego trzeba wtedy spać nago? Oto najpopularniejsze andrzejkowe przesądy

Co mówi o tobie godzina urodzenia?

Już w najdawniejszych czasach zwrócono uwagę, że godzina urodzenia wiele mówi o danej osobie. Ogólnie przyjmuje się zasadę, że urodzeni od północy do świtu są zwykle spokojni, a urodzeni w godzinach popołudniowych dynamiczni i pełni energii.

Można wyróżnić kilka przedziałów czasowych, które podobno determinują zachowanie człowieka, jego cechy charakteru, a nawet to, jaki będzie w miłości czy w pracy. Niektórzy dzielą dobę na okresy 4-godzinne, a inni na przedziały 2-godzinne. Skorzystamy z tej drugiej, popularniejszej opcji.

Godzina urodzenia a charakter

00:00 - 02:00

Zdrowie: Ludzie urodzeni o tej porze wydają się spokojni, ale ich umysł ciągle gdzieś gna. Powinni uważać, aby się psychicznie nie przemęczać. Muszą znaleźć sposób na odstresowanie.

Miłość: Rodzina i przyjaciele dla ludzi urodzonych w tym czasie przedstawiają największą wartość. Z natury są jednak nieco powściągliwi i nie lubią opowiadać o swoich prywatnych sprawach innym - chyba że dobrze ich znają. W uczuciach zdarza im się chybić i obdarzyć kogoś miłością bez wzajemności.

Praca: Urodzeni w tych godzinach szybko uczą się nowych rzeczy i nie obawiają się współczesnego świata, gdzie wszystko ciągle się zmienia. Dzięki pewności siebie, jaką przejawiają, mogą odnieść sukces. Pisana im praca w mediach czy innych formach komunikacji - tam najlepiej się sprawdzą.

Cechy charakteru: Bystrzy, głodni wiedzy, inteligentni i sprytni. Urodzeni między północą a godziną 2 są spragnieni różnorodności i ciekawi świata.

02:00 - 04:00

Zdrowie: Cechuje ich wielka siła psychiczna, która pomaga im pokonywać kolejne przeszkody. Potrzebują jednak kontaktu z naturą, aby się wyciszyć i odprężyć. W ten sposób nabiorą sił do dalszej walki.

Miłość: Pozornie rozsądni i przewidujący, w sprawach miłości są czasem bardzo naiwni. Jeśli uda im się znaleźć odpowiednią osobę, są jednak wierni i kochający.

Praca: Celem osób urodzonych o tej porze jest urzeczywistnianie swoich pragnień materialnych. Praca ma na celu zdobycie pieniędzy na podróże i podnoszenie swoich kwalifikacji.

Cechy charakteru: Marzyciele stworzeni do życia w luksusie. Niezwykle skuteczni w przekonywaniu innych, by zrobili to, czego chcą. Urodzeni między godziną 2 a 4 w nocy uwielbiają piękne rzeczy, sztukę, egzotyczne podróże... Lubią poznawać nowe miejsca i dowiadywać się nowych, ciekawych rzeczy. Wewnętrzna siła, jaką w sobie mają, na pewno sprawi, że uda im się osiągnąć sukces i przyciągnąć właściwych ludzi. Są charyzmatyczni i silni psychicznie.

Osoby o tych imionach tworzą najszczęśliwsze związki. Dla wielu to ideały

04:00 - 06:00

Zdrowie: Duża siła psychiczna pozwala osobom urodzonym w tym czasie przetrwać nawet największe zawirowania. Są silni zarówno duchem, jak i ciałem, ale muszą nauczyć się odpuszczać i odpoczywać.

Miłość: Wierzą w prawdziwą miłość, chociaż miewają w tej kwestii wzloty i upadki. W końcu udaje im się znaleźć wymarzonego partnera/partnerkę.

Praca: Policja, prawo, służby ochrony - tam osoby urodzone w tym czasie odniosą sukces. Cenią sobie sprawiedliwość i porządek.

Cechy charakteru: Szybcy i skuteczni, tak w myślach, jak i w działaniu. Urodzeni między godziną 4 a 6 rano są silni psychicznie, pewni siebie i obdarzeni cechami przywódczymi.

06:00 - 08:00

Zdrowie: Osoby urodzone w tych godzinach w życiu zazwyczaj nie mają łatwo, co jednak pozwala im zbudować dużą odporność wewnętrzną i siłę psychiczną. Muszą postawić na rozwój duchowy, by nauczyć się dostrzegać w życiu także pozytywy.

Miłość: Są wierni i oddani, choć nieco egocentryczni. Z tego względu dość często decydują się na życie singla. Mają za to wielu przyjaciół.

Praca: Zwykle posiadają jakieś talenty artystyczne, których rozwój może im przynieść sławę i pieniądze.

Cechy charakteru: W tym czasie na świat przychodzą osoby tajemnicze, o dużej, wewnętrznej sile.

08:00 - 10:00

Zdrowie: Kto urodził się o tej porze, cieszy się zwykle dobrym zdrowiem. Pozytywne podejście do życia skutkuje spokojem wewnętrznym.

Miłość: Osoby urodzone między 8 a 10 rano starają się unikać konfliktów. Z tego względu są uznawane za dobrych partnerów. Szczęście znajdują zwykle daleko od miejsca urodzenia - nawet w innym kraju.

Praca: To urodzeni społecznicy i właśnie w tym kierunku powinni się rozwijać.

Cechy charakteru: Towarzyscy, empatyczni, tolerancyjni - osoby urodzone w tych godzinach mają nieco filozoficzną naturę.

10:00 - 12:00

Zdrowie: Cieszą się dobrym zdrowiem, ale mają skłonność do nałogów. Wielu ludzi urodzonych o tej porze to fani sportów ekstremalnych, więc muszą na siebie uważać.

Miłość: Przebojowi optymiści, którzy przyciągają do siebie przyjaciół i zalotników. Nie jest im trudno znaleźć kogoś dla siebie.

Praca: Duża siła przebicia sprawia, że odnajdą się w naprawdę wielu dziedzinach. Osoby urodzone w tych godzinach powinny jednak spróbować swoich sił w sztuce.

Cechy charakteru: Osoby urodzone między 10 a 12 zwykle osiągają w życiu to, czego chcą. Są zdeterminowane, zdyscyplinowane. Cechuje ich także duży optymizm.

12:00 - 14:00

Zdrowie: W tych godzinach urodziły się osoby aktywne, energiczne, lubiące działać. Na pewno nie mogą narzekać na swoją kondycję, ale grożą im różnego rodzaju urazy.

Miłość: Ukochaną osobę urodzeni między 12 a 14 znajdą na obczyźnie. Nie lubią siedzieć w jednym miejscu, ciągle gdzieś gnają i szybko się nudzą. Osoba, którą pokochają, będzie tak aktywna, jak one.

Praca: Kreatywność i jednocześnie pracowitość sprawiają, że osoby z tej grupy odnajdą się w wielu zawodach. Nie będzie im ciężko zdobyć szacunek innych. Z pewnością nie braknie im też pieniędzy.

Cechy charakteru: Osoby urodzone między godziną 12 a 14 kochają podróże. Szczęście znajdą z daleka od domu rodzinnego. Kreatywność, ambicja i cechy przywódcze pomagają im w życiu. Pozwolą im w końcu osiągnąć sukces.

14:00 - 16:00

Zdrowie: Osoby urodzone między 14 a 16 mają niestety delikatną konstrukcję psychiczną. Łatwo się załamują, jeśli coś im się nie uda. Na szczęście równie szybko potrafią się zmobilizować, by spróbować po raz kolejny. Muszą wzmocnić swój charakter. Niepowodzenia paradoksalnie im w tym pomogą.

Miłość: To osoby ceniące prostotę, cieszące się z drobnych rzeczy. Skupione na innych bardziej niż na sobie. Mogą przez to cierpieć w życiu.

Praca: Urodzeni między 14 a 16 łatwo dopasowują się do nowych warunków, więc sprawdzą się w wielu zawodach. Zwłaszcza bankowość, finanse i księgowość to odpowiednie dla nich branże.

Cechy charakteru: Spontaniczna, ciekawa świata, elastyczna - to główne cechy osoby urodzonej w tych godzinach.

Zdjęcie Godzina urodzenia dziecka powie nieco więcej o jego charakterze i zdolnościach / 123RF/PICSEL

16:00 - 18:00

Zdrowie: Urodzeni w tych godzinach obdarzeni są dobrym zdrowiem, ale bardzo przejmują się opinią innych ludzi. Kłopoty w kontaktach społecznych mogą przysporzyć im zmartwień, a pracoholizm sprawić, że przestaną o siebie dbać.

Miłość: Są szybkie tak w działaniu, jak i podejmowaniu decyzji - również tych bardzo istotnych. Urodzeni między godziną 16 a 18 nie powinni zbyt wcześnie wchodzić w związek małżeński, bo mogą się sparzyć.

Praca: To osoby towarzyskie, pracowite (ze skłonnością do pracoholizmu), a przy tym piekielnie zdolne. Zwykle osiągają wysokie stanowisko, choć wiąże się z tym zawiść otoczenia. Powinny wybierać zawody, w których mają kontakt z innymi ludźmi.

Cechy charakteru: Zdeterminowani do osiągnięcia sukcesu i wyjątkowo uzdolnieni. Osoby urodzone między godziną 16 a 18 odnajdą się w każdym zawodzie i z pewnością osiągną duży sukces.

18:00 - 20:00

Zdrowie: Osoby urodzone w tym czasie są dynamiczne i pewne siebie - czasem aż za bardzo. Muszą uważać na zbyt brawurowe działania, aby ustrzec się przed ich konsekwencjami.

Miłość: Dość wcześnie znajdują miłość na całe życie, co wpływa również na przebieg ich życia zawodowego. Urodzeni w tych godzinach ludzie mają też słabość do obcokrajowców.

Praca: Potrafią każdy pomysł przekuć w dochodowy biznes. W dodatku urodzeni między godziną 18 a 20 mają wiele pasji, więc na pewno nie będą narzekać na brak pieniędzy.

Cechy charakteru: To osoby hojne, życzliwe, pozytywnie nastawione do świata, ale nie pozwalają innym się zdominować. Są bardzo cenione przez otoczenie - towarzyszy im zwykle podziw i szacunek.

20:00 - 22:00

Zdrowie: Urodzeni między godziną 20 a 22 lubią pracować w grupie, jednak są bardzo wrażliwi na cudzą krzywdę. Problemy innych mogą obciążać ich układ nerwowy.

Miłość: Sfera uczuć jest dla nich bardzo ważna. Tak bardzo, że mogą być odrobinę zbyt zazdrośni o drugą połówkę, co oczywiście rodzi konflikty. Bardzo jednak dbają o swoich partnerów.

Praca: Osoby urodzone o tej porze mają zdolności manualne i artystyczne upodobania. Mogą osiągnąć sławę, jednak rzadko przekłada się to na duże zyski.

Cechy charakteru: Pracowici, uczciwi, lojalni, zaangażowani społecznie. Mogą być jednak odrobinę zarozumiali.

22:00 - 00:00

Zdrowie: Potrzebują spokoju, by w pełni rozwinąć skrzydła. Niepomyślne zdarzenia sprawiają, że się załamują. Urodzeni w tym czasie starają się osiągnąć wewnętrzną równowagę. Jeśli im się uda, mogą wiele zdziałać w życiu.

Miłość: Urodzeni między godziną 22 a północą zwykle tworzą długie, szczęśliwe związki. Miłość odnajdą całkiem blisko i być może całkiem niepodziewanie.

Praca: To osoby zwykle posiadające szczęście w sferze finansów. Punktualni pracownicy, bardzo zaangażowani w powierzone im zadania. Jeśli tylko zechcą, mogą otworzyć własny biznes.

Cechy charakteru: Bardzo zależy im na opinii innych ludzi. Chcieliby być podziwiani i cenieni. To osoby radosne, lubiące kontakt z naturą.

Czytaj też:

Baba Wanga i katastrofalne przepowiednie na 2023 rok

Niemiecki jasnowidz przewidział losy świata? Jego wizja przeraża