To ta ciemniejsza strona Ryb. Tak naprawdę to oddani przyjaciele, którzy spieszą na ratunek i służą radą. Są świetnymi słuchaczami, ale same również potrzebują, by ktoś czasami wysłuchał i o ich rozterkach. Praca jest dla nich bardzo ważna, dlatego swoje obowiązki starają się wykonywać wręcz perfekcyjnie.