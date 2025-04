Co przyniesie worek, 29 kwietnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana

Karta Koło Fortuny

W relacjach prywatnych Fortuna sprzyja tym, co wierzą, że mogą wygrać. Znaj swoją wartość, nie umniejszaj zasług, fizycznych i umysłowych przymiotów. Jeśli ktoś wplątuje Cię w skomplikowaną sytuację, zastanów się, czy nie prosi o zbyt wiele Twojego jakże cennego czasu. W finansach możesz mieć do czynienia z zagadką, jedynym dobrym wyjściem wśród wielu.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka

Karta 10 Mieczy

W relacjach prywatnych nie wystawiaj się na czyjś gniew. Tamta osoba może pożałować go, gdy ochłonie, jednak nie zbliży Was to ani na jotę. Trudno jest tworzyć serdeczne, pełne pasje związki, gdy brakuje szacunku. Wyznacz nieprzekraczalne granice i pilnuj ich jak oka w głowie. W finansach upewnij się, że ktoś nie zatrudnia Cię wyłącznie jako "słupa" czy "tarczę".

Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt

Karta Mag

Miłość można uznać za odmianę magii, ale w relacjach międzyludzkich nie ma przeważnie żadnych czarów. Nie stanie się nic, czego nie zapoczątkujesz. Jeśli pragniesz kontaktu, zrób pierwszy krok lub odpowiedz na czyjś sygnał. Popularne osoby zawdzięczają swoje powodzenie umiejętności "czytania otoczenia". W finansach możesz podpisać korzystną umowę.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka

Karta 10 Buław

W życiu osobistym przemyśl, co… przeszkadza Ci w realizowaniu dobra. Wszyscy mamy wady i popełniamy błędy, ale niektórzy ludzie mogą sprawić, że zachowamy się gorzej niż zazwyczaj. Unikaj tych, co "wyciągają" z Ciebie wszystko, co najgorsze: podejrzliwość, złość, zniecierpliwienie. W finansach na drodze śmiałym planom staje mnóstwo uciążliwych drobnostek.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa

Karta Rycerz Kielichów.W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą czarującą, lubiącą towarzystwo, skłonną do flirtów. Człowiek ten znajduje przyjemność w uwodzeniu, jednak nie ma raczej złych zamiarów. Po prostu traktuje komplementowanie i wywoływanie rumieńca jako rodzaj towarzyskiej interakcji. W finansach pewna osoba zaoferuje Ci pomoc, jeśli ją zaintrygujesz.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny

Karta 7 Mieczy

W relacjach prywatnych wystrzegaj się nieuwagi i fałszywych przekonań. Nikt nie ma interesu, żeby przedstawić się od najgorszej strony. Pewna osoba skrzętnie skrywa swoje wady i jest to zupełnie naturalne. Twoim zadaniem jest przejrzeć grę, wyłapać niepokojące sygnały i zdecydować, czy przekreślają one wszelkie szanse. W finansach czytaj uważnie umowy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi

Karta 2 Mieczy

W relacjach prywatnych trzeba się przygotować zarówno na burzenie, jak i na budowanie. Wyznacz granice, a potem ich broń. Ktoś chce widzieć, że masz plan na przyszłość i potrafisz osłonić się przed pokusami. Czyjeś intencje zdołasz poznać wyłącznie po uczynkach. Niech słowa Cię nie zwiodą. W finansach trzeba będzie wybrać, czy coś zniszczyć, czy wzmocnić.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona

Karta 7 Denarów.Każda wielka rzecz ma gdzieś swój skromny początek. Możesz zachwycić się przygodnym znajomym lub nagle odkryć niezwykłe zalety starego, wypróbowanego przyjaciela. Spolegliwość, bycie osobą konkretną i godną zaufania wydadzą się teraz bardziej pociągające niż awanturniczy styl bycia. W finansach zyski przyjdą późno, trzeba będzie na nie poczekać.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca

Karta Siła

W relacjach prywatnych trzeba zachować się dziś asertywnie. Twoje gesty i czyny muszą być jednością. Jeśli jakaś przeszła sprawa wciąż do Ciebie wraca, to teraz utnij wszelkie spekulacje, zamknij temat. Ktoś popełnia błąd? Odważnie mu to powiedz lub wcale nie poruszaj wątku. W finansach konieczny bywa udział w burzliwych, twardych dyskusjach.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca

Karta Królowa Mieczy

W relacjach prywatnych postaw teraz na swój intelekt i zdolność do oceniania bez uprzedzeń. Wszelka intryga mogłaby mieć poważne, trudne do przewidzenia konsekwencje. Z kolei uczciwość i nazwanie spraw po imieniu - bez zawziętości - zjednają szacunek. W finansach możesz mieć do czynienia z kobietą, która wiele przeszła i sporo też dostrzega.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika

Karta 8 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś może wywierać na Tobie presję, ale nie przejmuj się tym. Załóż sobie klapki na oczy i nie pozwól pobocznym i pomniejszym problemom rozpraszać Twojej cennej uwagi. Wyzwanie, przed którym stajesz, jest o wiele prostsze, niż myślisz. W finansach trzymaj się ściśle planu oraz wyznaczonego zakresu obowiązków. Nie myśl za kogoś.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb

Karta 6 Buław

Powiadają, że kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Miłość upaja, uderza do głowy, przyspiesza puls i przywołuje na twarzy rumieniec. Żeby jednak osiągnąć ten błogi stan, trzeba zgodzić się na otwartość, wystawić na ryzyko zranienia, obnażyć wrażliwe nerwy. Zwyciężyć może ten, kto nie obawia się tej strony siebie. W finansach Twoje plany mają ogromne szanse powodzenia.

