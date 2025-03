Pasztet to nie jest przystawka, którą lubią najmłodsi, ale w takiej wersji, jaką przedstawia nam Ewa Wachowicz, dzieci mogą patrzeć na nią łaskawszym okiem. W łatwy sposób można tam przemycić również nielubianą wątróbkę, a to m.in. skarbnica żelaza i witaminy B12 - korzystnie wpływające na nasz organizm. Z racji tego, że pieczony jest od razu w słoiku, nie musimy martwić się o przechowywanie pasztetu, ponieważ można go trzymać w spiżarni i sięgnąć po niego wtedy, kiedy mamy ochotę.