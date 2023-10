Spis treści: 01 Szare kluski - przysmak Wielkopolski

02 Lista zakupów

03 Przygotowanie szarych klusek

Szare kluski - przysmak Wielkopolski

Kluchy przygotowane na bazie surowych ziemniaków, jajek, mąki oraz soli to prawdziwy specjał rdzennych Poznaniaków oraz Wielkopolan. Masę ziemniaczaną nabiera się łyżką i wrzuca na osolony wrzątek. Teraz wystarczy dać im kilka minut w garnku i parujący specjał jest gotowy do jedzenia.

Szare kluski, czyli nazwa dnia, wiąże się z ich specyficznym kolorem. Wynika on z utleniania się masy ziemniaczanej. Czym dłuższy czas pomiędzy tarciem a finalnym gotowaniem, tym masa przybiera ciemniejszą barwę. Przysmak tradycyjnie podaje się do dań obiadowych w zastępstwie tradycyjnych ziemniaków. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zjeść szare kluski jako samodzielne danie, najlepiej okraszone skwarkami oraz w towarzystwie kiszonej kapusty.

Lista zakupów

Podstawą wybitnych szarych klusek są dobrze dobrane ziemniaki. Najlepiej poszukać w sklepie tych z kategorii C, czyli sypkich i bardzo mączystych. To właśnie taki rodzaj zawiera w sobie mało wody, a całkiem sporo naturalnej skrobi. Świetnie sprawdzą się m.in.: augusta, bryza, gracja, hinga, jurata oraz omega.

Składniki:

1 kg ziemniaków

160 g mąki pszennej

2 łyżki skrobi ziemniaczanej

1 średnie jajko

½ łyżeczki soli

300 g boczku surowego wędzonego

1 średnia cebula

Przygotowanie szarych klusek

Kilogram sypkich ziemniaków cienko obieramy, a następnie ścieramy na tarce o bardzo drobnych oczkach lub za pomocą malaksera/maszynki do mielenia z dedykowaną nakładką. Starte ziemniaki delikatnie odciskamy, przelewając nadmiar zebranej wody do osobnej miseczki. Masa powinna być nadal mokra, ale bez widocznego płynu. Odciśniętą wodę pozostawiamy w miseczce na 10-15 minut. Po tym czasie na jej dnie osiądzie skrobia, którą dodajemy do ziemniaków. Tarte ziemniaki z naturalną skrobią wzbogacamy o dodatek 2 niepełnych łyżek mąki ziemniaczanej lub skrobi w proszku. W kolejnym kroku do reszty składników dodajemy sól, wbijamy jedno jajko i wsypujemy mąkę pszenną. Gotowa masa ziemniaczana powinna mieć konsystencję gęstego budyniu. Nie może wylewać się z łyżki, jednak nie powinna być także zbyt sztywna. W dużym garnku nastawiamy wodę, a gdy zacznie się gotować, dosypujemy szczyptę soli. Łyżką stołową nakładamy porcję ciast ziemniaczanego, a następnie przekładamy ją do wrzątku. Po umieszczeniu partii klusek w wodzie odczekujemy ok. 2 minuty przed pierwszym zamieszaniem. Szare kluski często opadają na dno, dlatego od momentu wypłynięcia dajemy im jeszcze 5 minut gotowania. Szare kluski wyławiamy na cedzak i pozostawiamy przez chwilę do odcieknięcia nadmiaru wody. Danie najczęściej podaje się z okrasą na bazie podsmażonego boczku oraz apetycznie zarumienionej cebuli. Można je także udekorować odrobiną pokruszonego białego sera, posiekanym koperkiem lub drobno pokrojonym szczypiorkiem. Smacznego!

