Czarny dorsz - ryba premium?

Czarny dorsz, znany również jako czarniak oraz "sablefish" lub "butterfish" (ze względu na maślaną konsystencję mięsa), to ryba głębinowa występująca głównie w wodach północnego Pacyfiku - od Japonii, przez Alaskę, aż po zachodnie wybrzeże Kanady i USA.

Choć na pierwszy rzut oka może kojarzyć się z klasycznym dorszem atlantyckim, to zupełnie inna ryba. W Polsce pojawia się głównie jako mrożony filet lub czasem w postaci wędzonej.

Czarny dorsz nie należy do najtańszych ryb - kilogram filetu może kosztować od 80 do 120 zł, w zależności od formy (mrożony, świeży, wędzony) i pochodzenia. To więcej niż klasyczny dorsz atlantycki czy mintaj, ale mniej niż dziki łosoś czy halibut. Jednak warto chociaż raz w życiu spróbować tej wyjątkowej ryby.

Dla kogo czarny dorsz to strzał w dziesiątkę?

To ryba polecana praktycznie każdemu - dzieciom, dorosłym, seniorom, kobietom w ciąży i osobom aktywnym fizycznie. Wszystko dzięki wyjątkowo delikatnemu mięsu, które nie ma intensywnego rybiego zapachu. Jest też łatwa do strawienia i rzadko powoduje reakcje alergiczne, co sprawia, że to doskonały wybór dla osób o wrażliwym układzie pokarmowym.

Dodatkowy plus? W przeciwieństwie, do niektórych dużych ryb, czarny dorsz zawiera bardzo niski poziom rtęci, dzięki czemu można go jeść bez obaw nawet kilka razy w tygodniu.

Właściwości zdrowotne - czarny koń wśród ryb

Pod względem wartości odżywczych czarny dorsz może zawstydzić niejednego faworyta rybnego menu. Jest źródłem pełnowartościowego białka i zawierakwasy omega-3. Jeden 150-gramowy filet tej ryby może pokryć dzienne zapotrzebowanie na kwasy EPA i DHA.

Czarny dorsz jest też źródłem witamin: D, E, B12, B1, B6, a także selenu, cynku, jodu i potasu - minerałów kluczowych dla pracy tarczycy, układu nerwowego i odporności.

Dlaczego warto ją jeść regularnie?

Dieta bogata w czarnego dorsza może wspierać zdrowie serca, mózgu, skóry i stawów. Kwasy omega-3 działają przeciwzapalnie, poprawiają profil lipidowy krwi, obniżają ciśnienie i wspierają regenerację po wysiłku.

Nie bez powodu ryba ta pojawia się w zaleceniach żywieniowych dla osób z chorobami sercowo-naczyniowymi, zaburzeniami koncentracji czy depresją. Regularne spożywanie czarniaka może też wspomagać utrzymanie prawidłowej masy ciała - gdyż zawiera dużo białka, syci na długo i zmniejsza apetyt na podjadanie.

Smak, który zaskakuje

Mięso czarnego dorsza jest białe, soczyste i niemal rozpływa się w ustach - przypomina bardziej masło niż rybę. Nie jest suche ani włókniste, co często zarzuca się np. mintajowi.

Smak tej ryby określany jest jako łagodny, delikatnie słodkawy, z lekką orzechową nutą. To sprawia, że doskonale komponuje się zarówno z azjatyckimi przyprawami (imbir, soja, mirin), jak i z klasyczną kuchnią śródziemnomorską (czosnek, oliwa, cytryna, zioła). W USA jednym z najbardziej znanych dań z tej ryby jest sablefish w glazurze miso - klasyk kuchni fusion, który podbił światowe restauracje.

Czarny dorsz świetnie nadaje się do pieczenia, duszenia i grillowania. Dobrze sprawdza się też jako składnik past rybnych, zup rybnych i sałatek.

Jednym z najprostszych dań jest czarny dorsz pieczony z masłem, koperkiem i plasterkami cytryny - wystarczy 20 minut w piekarniku i gotowe. Można też przygotować rybę w stylu japońskim: zamarynować ją przez noc w mieszance miso, sake i cukru, a następnie upiec lub usmażyć - danie to zyskało status kultowego dzięki słynnemu szefowi Nobu Matsuhisie. W wersji fit sprawdza się jako gotowany filet z warzywami i ryżem basmati. Możliwości jest naprawdę wiele - ta ryba lubi proste dodatki i nie potrzebuje przesadnych kombinacji.

Dorsz świetnie smakuje ze szparagami 123RF/PICSEL

Wykwintne danie z dorsza, którym zaskoczysz wszystkich gości!

Szykujesz elegancką kolację? Postaw na pieczonego czarnego dorsza ze szparagami i zielonym sosem. To danie jest banalnie proste, a zachwyca zróżnicowanym, głębokim smakiem i wyrafinowanym wyglądem.

Pieczony czarny dorsz na szparagach z zielonym sosem i młodymi ziemniaczkami

Składniki (na 2 porcje):

Ryba i warzywa:

2 filety z czarnego dorsza (ok. 150-180 g każdy),

1 pęczek zielonych szparagów,

6-8 młodych ziemniaków,

łyżka masła czosnkowego,

2 łyżki oliwy,

sól morska, świeżo mielony pieprz,

opcjonalnie: mikroliście, kwiaty jadalne, świeże zioła do dekoracji.

Zielony sos z groszku i bazylii:

150 g mrożonego zielonego groszku,

1/3 szklanki bulionu warzywnego lub wody,

1 ząbek czosnku,

1/4 szklanki gęstej śmietany 18%,

garść świeżej bazylii,

1 łyżeczka soku z cytryny,

sól, pieprz do smaku.

Przygotowanie:

Ugotuj młode ziemniaki w osolonej wodzie na półmiękko (ok. 10-12 minut), odcedź. Odłam zdrewniałe końcówki szparagów. Blanszuj je w osolonej wodzie przez 3 minuty, potem zahartuj w zimnej wodzie (żeby zachowały kolor), odsącz. Osusz filety, dopraw solą i pieprzem. Ułóż na papierze do pieczenia, skrop oliwą. Piecz w 180°C (góra-dół, bez termoobiegu) przez 10-12 minut - aż będą się lekko rozpadać w płatki. Możesz dodać plasterek cytryny na wierzch dla aromatu. W rondelku podgrzej groszek z bulionem, gotuj aż będzie miękki (ok. 5 minut). Przełóż do blendera, dodaj przeciśnięty czosnek, śmietanę, bazylię, sok z cytryny i zmiksuj na gładki, zielony krem. Dopraw solą i pieprzem. Jeśli trzeba - przetrzyj przez sitko dla bardziej aksamitnej konsystencji. Na talerzu ułóż szparagi jako bazę. Na nich połóż delikatnie dorsza. Gorące ziemniaki natnij, połóż obok ryby i polej roztopionym masłem czosnkowym. Całe danie polej zielonym groszkowym sosem i udekoruj świeżymi ziołami, mikroliśćmi i jadalnymi kwiatami.

