Prawdziwa gratka dla miłośników czekoladowych łakoci. Oto batoniki, które można jeść bez większych wyrzutów sumienia. Zawierają zdrowe, wartościowe składniki, a pozbawione są szkodliwych dodatków, którymi faszeruje się typowe sklepowe słodycze.

Składniki 1 kostka twarogu (250 g)

50 g miękkiego masła

2-3 łyżki ksylitolu (lub erytrolu, ewentualnie cukru)

1 łyżeczka kakao

1. Twaróg wyjmujemy z opakowania, owijamy gazą, umieszczamy na gęstym sicie, dociskamy i przygniatamy (np. cięższym słoikiem), by pozbyć się serwatki (powinna stopniowo odciekać). Pozostawiamy tak na godzinę.



2. Osączony twaróg przecieramy przez sito do miski, dodajemy 3 łyżki masła oraz 2-3 łyżki słodu. Ucieramy wszystko razem. Powstałą masę dzielimy na dwie części. Jedną zostawiamy, do drugiej wsypujemy łyżeczkę kakao i dokładnie mieszamy. Dzięki temu otrzymamy batoniki o dwóch smakach.



3. W garnku zagotowujemy wodę, nad garnkiem, w miseczce umieszczamy pokruszoną czekoladę i czekamy, aż się rozpuści.



4. Silikonowe foremki smarujemy od środka rozpuszczoną czekoladą (boki i dna). Gdy czekolada się wystudzi do temp. pokojowej, wstawiamy foremki na 15 min. do zamrażalnika. Pozostałą czekoladę wykorzystamy do wierzchów batoników, w razie potrzeby rozpuścimy ją ponownie.



5. Po kwadransie do schłodzonych foremek z czekoladą przekładamy masę twarogową, wyrównujemy wierzchy. Chłodzimy batony w lodówce przez godzinę. Po tym czasie wyjmujemy je i rozprowadzamy na wierzchach czekoladę. Ponownie wkładamy je do lodówki i chłodzimy, aż czekolada całkiem zastygnie.

RADA: smak masy twarogowej można wzbogacić np. dodatkiem ziarenek wanilii i odrobiną startej skórki pomarańczy.