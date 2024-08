Przełożyć do tortownicy wyścielonej papierem do pieczenia (średnica 24-25 cm). Wyrównać i wstawić do zimnego piekarnika. Ustawić temp. na 180 st. C i piec przez ok 35 minut. Sprawdzić patyczkiem, czy upieczony. Nie otwierać piekarnika za wcześnie bo biszkopt opadnie...Wystudzić.