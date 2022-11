Ile kucharek tyle różnych przepisów i preferencji. Jedni wzbogacają ciasto na pierogi o jajko, które ma sprawić, iż będzie ono twardsze. Inni decydują się na odrobinę mleka, które ma wpłynąć na delikatność. Tymczasem przed laty ograniczano się wyłącznie do trzech składników. Minimalizm może okazać się kluczem do sukcesu.

Skąd pochodzą pierogi?

Smakiem pierogów zachwycamy się w Polsce od lat. Wiele osób, zapytanych skąd pochodzi to danie, bez dwóch zdań wskaże właśnie nasz kraj. Tymczasem potrawa przywędrowała do Polski z Chin około XIII wieku. Zgodnie z legendą pierogi dotarły do Polski za sprawą biskupa Jacka Odrowąża, który tak mocno zachwycił się ich smakiem podczas wycieczki do Kijowa, że postanowił podobny pomysł wypróbować w Polsce.

Na początku pierogi były daniem serwowanym wyłącznie na specjalne okazje. Przygotowywano je wówczas zarówno w różnych kształtach, jak i wielu wersjach smakowych. Dziś jemy je zarówno z mięsem, kapustą, grzybami czy serem na słodko lub owocami. Wielu wskazuje je jako swoje ulubione polskie danie. Co ciekawe, ich przygotowanie wcale nie jest trudne. Podstawą jest odpowiednie ciasto. W tym przypadku warto wrócić do korzeni. Nasze prababki przygotowywały je w taki sposób, iż z pewnością zachwycą niejedno podniebienie.

Idealne ciasto na pierogi. Tak robiły je nasze prababcie

Ciasto na pierogi przygotowane zgodnie z XIX-wiecznym przepisem zachwyci nie tylko sprężystością, ale także delikatnością i smakiem. Nie zawiera ono zarówno tłuszczu, jak i jajek. Nasze prababcie sięgały wyłącznie po mąkę, wodę oraz sól.

Po wyrobieniu ciasto będzie nie tylko miękkie, ale również nie sprawi najmniejszego problemu podczas wałkowania. Pamiętajmy jednak, aby systematycznie podsypywać go wtedy mąką. Sekretem jest również odpoczynek. Po wyrobieniu ciasto powinniśmy odstawić na około 15-20 minut. Pierogi będą miękkie i delikatne, jak nigdy dotąd!

Składniki:

300 g mąki pszennej,

około pół szklanki ciepłej wody,

szczypta soli.

Przesianą mąkę wsypać do miski, dodać sól i wymieszać. Wlać pół szklanki ciepłej wody i wyrabiać do momentu, w którym składniki dokładnie się połączą, a ciasto będzie sprężyste. W razie potrzeby dodać więcej wody. Ciasto przykryć czystą ściereczką i odstawić na około 15-20 minut. Po upływie tego czasu rozwałkować i wykrawać pierogi.

