Wypiek o niepowtarzalnym smaku. Mowa o pierniku staropolskim, którego ciasto powinno leżakować przez 4-6 tygodni przed wypieczeniem. Chociaż jego przygotowanie jest czasochłonne, oczekiwanie z pewnością wynagrodzi smak i aromat. Listopad lub początek grudnia to w zasadzie idealny czas, by rozpocząć przygotowania do wspomnianego wypieku. Piernik staropolski na pewno będzie królował na świątecznym stole.

Ile powinien dojrzewać piernik staropolski?

Im dłużej ciasto na piernik leżakuje, tym będzie smaczniejsze. To złota zasada, którą niegdyś kierowano się w przypadku pieczenia piernika. Zdarza się, że niektórzy przygotowania rozpoczynają nawet w październiku. To oczywiście zadanie dla wytrwałych, bo przyjmuje się, że ciasto na piernik może leżakować nieco krócej: od 4 do 6 tygodni.

Po przełożeniu powidłami śliwkowymi również powinien odleżeć jeszcze około tygodnia. Po takim czasie nabierze jeszcze większych walorów smakowych. Jak przygotować pyszny piernik? Wypróbujcie poniższy przepis.

Piernik dojrzewający to ciasto warte zachodu. Zadbaj o dobrej jakości składniki 123RF/PICSEL

Przepis na piernik staropolski długo dojrzewający

Składniki Na ciasto:

1 kg mąki pszennej,

500 g miodu naturalnego,

250 g masła prawdziwego,

1 szklanka cukru,

1/2 szklanki mleka,

3 jajka (L),

3 łyżeczki sody oczyszczonej,

1/2 łyżeczki soli,

2 łyżki kakao,

2 opakowania przyprawy do piernika.

Na polewę:

200 g gorzkiej czekolady,

80 g masła.

Do przełożenia:

ok 700 g powidła śliwkowego

Dodatkowo: orzechy włoskie, płatki migdałowe, wiórki kokosowe, gotowe ozdoby cukiernicze. > 6

Sposób przygotowania:

Etap pierwszy:

Na średnim ogniu w rondelku roztapiamy masło z miodem i dodajemy cukier. Mieszamy do całkowitego rozpuszczenia. Doprowadzamy do wrzenia, a następnie zdejmujemy z ognia i odstawiamy do wystudzenia Do dużej miski przesiewamy mąkę. Łączymy ją z sodą, przyprawą do piernika, kakao i solą. Mieszamy. Do suchych składników dodajemy przestudzoną masę miodową, mleko, wbijamy jajka i wyrabiamy całość na gładkie ciasto. Dokładnie wyrobione ciasto na piernik dojrzewający przekładamy do naczynia kamionkowego, ceramicznego lub szklanego. Zakrywamy folią spożywczą i wkładamy do lodówki na 4-6 tygodni. Ciasto świeżo wyrobione początkowo ma dość luźną konsystencję, ale pod wpływem dojrzewania i zimna robi się twardsze. Dzięki temu można go później dość łatwo rozwałkować.

Etap drugi:

Piernik możemy wypiekać już po czterech tygodniach. Wszystko zależy od czasu, jakim dysponujemy. Ciasto wyjmujemy z lodówki i dzielimy na trzy równe części. Na stolnicę wysypujemy odrobinę mąki, bo ciasto może się kleić. Wałkujemy pierwszą część zimnego ciasta na prostokąt na wymiar blaszki z piekarnika (np. o wymiarach 42x 30). Blaszkę wykładamy papierem do pieczenia i przenosimy na nią rozwałkowane ciasto. Ciasto pieczemy w 170 st. C przez ok. 15-18 minut (góra- dół). Ciasto na mniejszej blaszce będzie nieco grubsze, dlatego można je piec przez ok. 21 minut. Gdy piecze się pierwsza część ciasta, możemy rozwałkowywać drugi płat ciasta. Po wyjęciu blachy z upieczonym ciastem odstawiamy ją do wystudzenia ciasta, a drugą wstawiamy do piekarnika. Na koniec rozwałkowujemy trzecią część ciasta, przenosimy na blaszkę i pieczemy po wyjęciu drugiej blaszki. Gdy mamy już upieczone i wystudzone trzy blaty ciasta, piernik przekładamy powidłami: na pierwszym blacie rozsmarowujemy ok. 400 g powidła. Na niego nakładamy drugi blat ciasta i znów rozsmarowujemy na nim drugą część powideł i przykładamy trzecim. Dociskamy i przykrywamy papierem śniadaniowym lub ściereczką i odstawiamy na 1-2 dni.

Etap trzeci:

Piernik kroimy na trzy równe części wzdłuż krótszego boku. Przygotowujemy czekoladę do oblania piernika: w rondelku rozpuszczamy masło. Gdy masło się rozpuści, rondelek zdejmujemy z ognia i wrzucamy do niego pokruszoną czekoladę i mieszamy do jej rozpuszczenia. Czekoladą oblewamy piernik. A teraz czas na dekorację. Górę możemy posypać orzechami włoskimi, migdałami, skórką pomarańczową lub gotowymi ozdobami cukierniczymi. Piernik jest smaczny tuż po przygotowaniu. Warto jednak jeszcze poczekać ok. 5 dni - wtedy dopiero zachwyci swoim smakiem w pełnej krasie.

