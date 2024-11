Do żelatyny dolej gorącą wodę, aby ją rozpuścić, a następnie ostrożnie wlej do śmietanowej masy. Delikatnie wymieszaj całość i szybko przelej do formy. Dodawanie żelatyny to moment krytyczny - trzeba to robić ostrożnie, aby masa się nie zwarzyła. Odstaw kryształek, aby masa stężała.