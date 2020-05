Ciekawostki na temat szparagów. Nie wiesz o nich wszystkiego!

Białe, zielone, fioletowe - szparagi! Choć sezon na te warzywa trwa zaledwie od maja do czerwca, a ich dostępność jest ograniczona, cieszą się dużą popularnością. To jedne ze zdrowszych i smaczniejszych warzyw dostępnych w porze wiosennej. Zdają się nie mieć przed nikim tajemnic, jednak czy aby na pewno wiesz o nich wszystko?

Zdjęcie Szparagi są niskokaloryczne i bardzo zdrowe! /123RF/PICSEL

1. Pochodzą z Włoch

Reklama

Słowo "szparag" wywodzi się od greckiego "asparagus" oznaczającego młody pęd. Warzywo to zostało odkryte na staroegipskich malowidłach z około 2700 r.p.n.e. Na terenie Imperium Rzymskiego pojawiły się prawie 4 500 tys. lat temu. Szparagami zajadali się Egipcjanie, Rzymianie i Chińczycy. Pliniusz ( 23-79 p.n.e ) wspomina iż największą sławą cieszyły się uprawy w Rawennie. I to właśnie z Włoch szparagi wyruszyły na podbój Europy. Nie stało się to jednak błyskawicznie.

Czasy popularności dla tych warzyw w Europie przypadły dopiero na okres średniowiecza, a do Polski dotarły w XVIII wieku. Obecnie uprawiane są przez większość krajów na świecie, a ich głównymi producentami są Chiny i Peru. W Polsce plantacje szparagów obejmują województwo wielkopolskie oraz dolnośląskie.

2. Zielone i fioletowe są wyjątkowe bo...



...nie musisz ich obierać. Wybiorą je miłośnicy bardziej orzechowego i wyrazistego smaku. Dojrzewają one ponad ziemią, przez co ich skórka jest delikatniejsza i nie wymaga usunięcia. Szparagi najlepiej smakują zaraz po zerwaniu - z czasem tracą swój aromat. Jeśli preferujesz łagodny smak, a obieranie warzyw nie jest dla ciebie problemem, białe szparagi będą odpowiednie.