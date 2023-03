Co cennego znajdziemy w zsiadłym mleku? Kultowy przysmak wraca do łask

Spis treści: 01 Zsiadłe mleko, czyli mleko zepsute?

02 Jak powstaje zsiadłe mleko?

03 Zsiadłe mleko z produktów pasteryzowanych

04 Zsiadłe mleko - kupić czy zrobić samodzielnie?

05 Zsiadłe mleko naturalnym probiotykiem

06 Zsiadłe mleko dla poprawy odporności

Zsiadłe mleko, czyli mleko zepsute?

Pytanie wydaje się dziecinne, a jednak można je usłyszeć również z ust dorosłej osoby. Żyjemy w bardzo różnych uwarunkowaniach, nie każdy miał babcię na wsi, jedni za tym tęsknią, inni o tym marzą, a jeszcze inni wstydzą się swojego pochodzenia. W dużych miastach żyją ludzie, którzy nigdy nie dotknęli krowy, nie mówiąc o jej wydojeniu, co - wbrew pozorom - nie jest prostą czynnością. Kilka lat temu jako dowcip powtarzano, że dzieciom się wydaje, że mleko bierze się z kartonu, powstaje w sklepie. Niby śmieszne, a jednocześnie trochę straszne. Oczarowani gotowymi produktami "odkleiliśmy się" trochę od tego, co zdrowe, naturalne, świeże i pyszne. Coraz częściej "idziemy po rozum do głowy" i szukamy tego, czym babcie raczyły przed laty nasze podniebienia.

Jak powstaje zsiadłe mleko?

Zdjęcie Zsiadłego mleka można szukać na stoiskach z nabiałem / 123RF/PICSEL

Zsiadłe mleko nie jest mlekiem zepsutym. Powstaje w wyniku samoistnego ukwaszenia świeżego, niepasteryzowanego mleka krowiego, koziego i owczego. Proces kwaszenia mleka jest możliwy dzięki bakteriom fermentacji mlekowej, które wytwarzają kwas mlekowy. W warunkach domowych, nie jesteśmy w stanie uzyskać zsiadłego mleka z powszechnie dostępnych w sprzedaży mlek pasteryzowanych.

Zsiadłe mleko z produktów pasteryzowanych

Zdjęcie Warto wprowadzić do diety zsiadłe mleko / 123RF/PICSEL

Podobnie, jak w przypadku każdego procesu fermentacji, tak też w tym, może dojść do popsucia produktu poddanego kwaszeniu - niezależnie od tego, czy to będzie kapusta, czy mleko. Przemysł spożywczy znalazł na to sposób - opracowano kontrolowaną metodę kwaszenia mleka, do którego dodaje się konkretne szczepy bakterii. Co istotne, przemysł mleczarski korzysta, w tym przypadku, z mleka pasteryzowanego.

Zsiadłe mleko - kupić czy zrobić samodzielnie?

Zdjęcie Zsiadłe mleko wyrabiane jest z niepasteryzowanego, krowiego mleka / 123RF/PICSEL

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Ktoś, kto ma swoją krowę, kozę czy owcę, wie z jakiego produktu wyjściowego będzie robił zsiadłe mleko. A dobrej jakości, wolne od zanieczyszczeń i właściwe przechowywane, świeże mleko jest warunkiem koniecznym do uzyskania bezpiecznego produktu kwaszonego. Nie mniej ważne jest doświadczenie w przeprowadzeniu procesu fermentacji, które pozwoli uniknąć przykrych dolegliwości metabolicznych. Szereg czynników może wpłynąć na zaburzenie procesu fermentacja nabiału, co niesie ryzyko sensacji trawiennych, a nawet zatrucia.Jak przekonują naukowcy, w zsiadłym mleku, które wytwarzane jest w warunkach domowych, znacznie częściej wykrywano zanieczyszczenia i bakterie, których nie powinno w nim być.

Nie masz doświadczenia w tym zakresie albo/i nie masz pewnego źródła, z którego pozyskasz świeże mleko? Lepiej nie ryzykuj. Wybierz dobrej jakości zsiadłe mleko, które oferuje przemysł mleczarski. Warunki, jakie muszą spełnić producenci, dają niemal stuprocentową gwarancję, że nie pochorujesz się po wypiciu takiego mleka. Dlaczego warto go szukać?

Zsiadłe mleko naturalnym probiotykiem

Zsiadłe mleko, jak wszystkie produkty fermentowane, jest doskonałą pożywką dla naturalnej mikrobioty jelitowej. Zawarte w zsiadłym mleku bakterie są doskonałym "balsamem" dla delikatnych śluzówek całego przewodu pokarmowego, które codziennie i wielokrotnie - niemal przy każdym posiłku - są narażone na podrażnienia. Spożywanie zsiadłego mleka to doskonała profilaktyka:

stanów zapalnych śluzówek całego przewodu pokarmowego - od jamy ustnej, przez przełyk, żołądek, dwunastnicę, dalsze odcinki jelita cienkiego i całe jelito grube,

infekcji wirusowych bakteryjnych - zsiadłe mleko zmniejsza ryzyko wrzodów żołądka, których najczęstszą przyczyną jest dobrze znana bakteria Helicobacter pylori,

wzmacniając naturalną mikrobiotę jelitową i poprawiając szczelność jelit, zsiadłe mleko może przyczynić się do zmniejszenia objawów alergii pokarmowych,

zaparć,

chorób nowotworowych w obrębie przewodu pokarmowego, z naciskiem na raka jelita grubego.

Zsiadłe mleko dla poprawy odporności

Zdjęcie Zsiadłe mleko może stanowić potencjalną alternatywę dla leków w leczeniu uszkodzeń błony śluzowej żołądka / 123RF/PICSEL

Jak powszechnie wiadomo, zdrowie mieszka w jelitach. Poprawiając przebieg procesów metabolicznych, zsiadłe mleko przyczynia się do wzmocnienia odporności. Powinny sięgać po nie osoby ze skłonnością do infekcji sezonowych i dysfunkcjami w obrębie pracy układu pokarmowego, bo to one są główną, i pierwszą, przyczyną większości schorzeń.

