Spis treści: 01 Co zrobić na obiad z mięsa mielonego? Przepis na roladki z mięsa mielonego

02 Co zrobić na obiad z mięsa mielonego? Przepis na makaron z mięsem mielonym i cukinią

03 Co zrobić na obiad z mięsa mielonego? Przepis na "leniwe" gołąbki, czyli mielone z kapustą

04 Co zrobić na obiad z mięsa mielonego? Przepis na czebureki, czyli "złote pierogi"

05 Co zrobić na obiad z mięsa mielonego? Przepis na armeński kebab wołowy

Co zrobić na obiad z mięsa mielonego? Przepis na roladki z mięsa mielonego

Zdjęcie Roladki z mięsa mielonego - doskonały pomysł na obiad / 123RF/PICSEL

Roladki z mięsa mielonego to doskonały pomysł na szybki i smaczny obiad. Poniżej przedstawiamy prosty przepis, który będzie idealny przede wszystkim dla początkujących kucharzy.

Czas przyrządzenia: 60 minut Składniki 1 kg mięsa mielonego

1 bułka

1 jajko

4-5 ząbków czosnku

majeranek

kilka plasterków wędliny drobiowej

kilka plasterków żółtego sera

pół pęczka natki pietruszki

4 łyżki musztardy chrzanowej

sól, pieprz

Przygotowanie roladek z mięsa mielonego jest banalnie proste. W misce połącz mięso mielone, namoczoną bułkę, jajko, czosnek, majeranek. Wszystko dokładnie wymieszaj, dopraw solą i pieprzem. Następnie przygotuj farsz: pokrój kilka plasterków wędliny i sera, dodaj posiekaną pietruszkę i dokładnie wymieszaj. Zwilżonymi dłońmi uformuj na desce prostokąty z mięsa. Posmaruj je musztardą, nałóż trochę farszu i zwiń roladki. Smaż na rozgrzanym tłuszczu.

Reklama

Przepis na obiad z mięsa mielonego znajdziesz też tutaj .

Co zrobić na obiad z mięsa mielonego? Przepis na makaron z mięsem mielonym i cukinią

Zdjęcie Łatwy przepis na makaron z mięsem mielonym i cukinią / 123RF/PICSEL

Jeśli chcesz przyrządzić danie, które jest proste w przygotowaniu, a przy tym niedrogie, makaron z mięsem mielonym będzie dobrym wyborem. Ta potrawa doskonale sprawdzi się jako smaczny, szybki i codzienny obiad. Ponadto makaron z mięsem mielonym z powodzeniem można zaserwować także na kolację lub podczas spotkania w gronie znajomych. Oto przepis!

Czas przyrządzenia: 60 minut Składniki 400 g makaronu penne

500 g mięsa mielonego

1 cukinia

2 cebule

500 g pomidorów koktajlowych

500 ml przecieru pomidorowego

2 ząbki czosnku

1 łyżka masła

4 łyżki posiekanej bazylii

słodka papryka

sól, pieprz

Ugotuj makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Cebulę pokrój w drobną kostkę i podsmaż na maśle, do momentu aż się zeszkli. Dodaj mięso i smaż przez około 10 minut. Cukinię dokładnie umyj i pokrój w plastry. Pomidorki poprzekrawaj na pół. Warzywa dodaj do mięsa i wlej przecier pomidorowy. Następnie dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i słodką paprykę. Dopraw solą, pieprzem i duś około 15 minut. Dodaj odcedzony makaron i dokładnie wymieszaj. Przed podaniem posyp posiekaną bazylią.

Przepis na obiad z mięsa mielonego znajdziesz też tutaj .

Co zrobić na obiad z mięsa mielonego? Przepis na "leniwe" gołąbki, czyli mielone z kapustą

Zdjęcie Pomysł na obiad z mięsem mielonym! Leniwe gołąbki! / 123RF/PICSEL

Leniwe gołąbki, w przeciwieństwie do zwykłych, są łatwiejsze w przygotowaniu. To smaczna potrawa z mięsa mielonego, gotowanego ryżu i kapusty. Sos sprawia, że kotlety są bardziej soczyste. Poznaj łatwy sposób na zrobienie leniwych gołąbków krok po kroku!

Czas przyrządzenia: 60 minut Składniki 500 g mięsa mielonego

1 woreczek ryżu

¼ kapusty białej

1 cebula

2 jajka

duża garść bułki tartej lub kaszy manny

majeranek

sól, pieprz Składniki na sos 0,5 l bulionu

400 g przecieru pomidorowego

1 cebula

papryka słodka

oregano

bazylia

sól, pieprz

Drobno poszatkuj kapustę, zasyp solą, wyrób dłonią i odstaw na około 30 minut. Po tym czasie odciśnij kapustę. Ryż gotuj przez 10 minut, ma być półtwardy. Cebulę pokrój w drobną kostkę i smaż na oleju. Do mięsa dodaj kapustę, ryż, cebulę, wbij jajko. Dopraw do smaku solą, pieprzem i majerankiem. Dosyp bułkę tartą lub kaszę manną, tak aby móc uformować kotlety. Podsmaż je przez kilka minut. Obsmażone kotlety włóż do garnka. Następnie zalej bulionem z przecierem i przyprawami. Duś około 30-40 minut.

Przepis na obiad z mięsa mielonego znajdziesz też tutaj .

Co zrobić na obiad z mięsa mielonego? Przepis na czebureki, czyli "złote pierogi"

Lubisz eksperymentować ze smakiem? Koniecznie spróbuj czebureków! To tradycyjne danie krymskich Tatarów, które szybko zyskało popularność w całej Ukrainie. Czebureki to pyszne, chrupiące pierogi wypełnione soczystym, mięsnym farszem. Doskonale sprawdzą się jako danie obiadowe lub sycąca przekąska w ciągu dnia. Bez wątpienia jest to idealna propozycja dla całej rodziny. Poniżej dowiesz się, jak je przygotować.

Czas przyrządzenia: 60 minut Składniki dla: 3-4 Składniki na ciasto 500 g mąki

250 ml gorącej wody

4 łyżki oleju

½ łyżeczki soli Składniki na farsz 200 g mięsa mielonego wołowego

200 g mięsa mielonego wieprzowego

1 cebula

2 ząbki czosnku

sól, pieprz

Zacznij od przygotowania ciasta. Do miski wsyp przesianą mąkę. Dodaj sól, olej i wodę. Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj. Następnie wyrób ciasto dłońmi. Przełóż je do woreczka foliowego lub owiń folią spożywczą i zostaw na około 10 minut. W tym czasie zrób farsz. Połącz ze sobą dwa rodzaje mięsa, pokrojoną cebulę, sól i pieprz. Uformuj równej wielkości kulki. Ciasto cienko rozwałkuj i przy pomocy szklanki wytnij okrągłe placki. Na środku każdego umieść kulkę z farszem. Zlep brzegi w taki sam sposób, jak w przypadku lepienia pierogów. Czebureki smaż na głębokim oleju z obu stron.

Przepis na obiad z mięsa mielonego znajdziesz też tutaj .

Wideo youtube

Co zrobić na obiad z mięsa mielonego? Przepis na armeński kebab wołowy

Zdjęcie Lula kebab, czyli mięso mielone na patyku / 123RF/PICSEL

Jeśli znudziły ci się tradycyjne kotlety mielone, proponujemy przygotować lula kebab. Brzmi egzotycznie, nieprawdaż? Lula kebab, czyli smażone mięso na patyku, to najbardziej znane i popularne danie kuchni kaukaskiej. Nie bez powodu, ponieważ łączy w sobie rumianą złocistą skórkę i miękką, soczystą bazę odżywczą. Przygotowuje się z mięsa mielonego lub siekanego i dużej, naprawdę dużej ilości aromatycznych przypraw i świeżych ziół. W sezonie grillowo-piknikowym lula kebab można piec na szpadach lub patyczkach nad grillem. W chłodne dni, smażone na grillowej patelni lub pieczone na grillu elektrycznym, doskonale rozgrzeją

Czas przyrządzenia: 1 godzina 15 minut Składniki 800 g wołowiny

½ białej cebuli

4 ząbki czosnku

2 garści liści pietruszki

garść liści mięty

2 łyżeczki ostrej papryki

1,5 łyżeczki pieprzy cayenne

1 tarta na świeżo gałka muszkatołowa

1 łyżeczka utartego kuminu (kminu rzymskiego)

2 kromki chleba

sok z połowy cytryny

sól

świeżo mielony czarny pieprz

Aby przygotować armeński lula kebab, najpierw zmiel mięso w maszynce. Do blendera wrzuć cebulę, czosnek, miętę, pietruszkę oraz chleb (namoczony w wodzie i odciśnięty). Dokładnie posiekaj i dodaj do mięsa. Dodaj także wszystkie przyprawy i sok z cytryny. Wymieszaj dłonią. Jeśli masa jest zbyt rzadka, dosyp odrobinę bułki tartej. Gotowym mięsem oblep patyczki do szaszłyków. Smaż na patelni grillowej, piecz na grillu elektrycznym lub klasycznym po 6 minut z każdej strony. Podawaj z warzywami, lawaszem lub innymi pszennymi placuszkami.

Inne przepisy na lula kebab z mięsa mielonego znajdziesz też tutaj .

Czytaj również:

Przyrządzasz mięso mielone? Uważaj, żeby nie popełnić tych błędów

Naleśniki z mięsem mielonym, dynią i cukinią

Cukinia faszerowana mięsem mielonym i pomidorami

Zobacz także: