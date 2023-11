Co zrobić na obiad za nie więcej niż 10 zł? Oto trzy obłędne w smaku i tanie potrawy

Obiad dla całej rodziny za nie więcej niż 10 złotych? To możliwe. Wystarczy, że wykorzystasz to, co masz już w lodówce czy kuchennych szafkach. Możesz także zakupić najtańsze składniki i z nich wyczarować pyszne oraz sycące danie. Przedstawiamy propozycje na obiady, za które zapłacisz nie więcej niż 10 zł. Na sezon jesienno-zimowy są wprost idealne.

Zdjęcie Odpowiednio doprawiony makaron z pomidorami smakuje wyśmienicie / 123RF/PICSEL