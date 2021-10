Weganizm i wegetarianizm stają się coraz bardziej popularne wśród Polaków. Nawet jeśli nie decydujemy się na całkowitą dietę roślinną, statystyki wskazują, że coraz częściej szukamy zdrowszych i bardziej ekologicznych zamienników mięsa i produktów odzwierzęcych.

Sklepy mają już większą ofertę roślinną niż jeszcze kilka lat temu. Jak jednak zastąpić jajka? Dzięki ich konsystencji, właściwościom i walorom smakowym są przecież podstawą i ważnym składnikiem wielu dań. Bez jajek niewykonalna jest beza czy jajecznica, a także ciasta... Niekoniecznie! Oto kilka propozycji, które mogą cię zaskoczyć.

Siemię lniane

Zdjęcie Siemię lniane zawiera bardzo dużo błonnika, który poprawia pracę jelit / 123RF/PICSEL

Czym zastąpić jajko, jeśli chcemy zagęścić i wzbogacić danie? Świetnym pomysłem będzie mielone siemię lniane z dodatkiem wody - na łyżkę nasion należy dodać trzy łyżki wody, to odpowiednik jednego jajka. Powstanie wtedy lepka, plastyczna masa o neutralnym smaku, która idealnie sprawdzi się w potrawach, a zwłaszcza w wypiekach.

Ponadto siemię lniane jest nie tylko bardzo pożywne, ale również zdrowe - zawiera kwasy tłuszczowe omega-3 oraz dużą ilość błonnika, dzięki któremu poprawia pracę jelit i usuwa złogi.

Nasiona chia

Zdjęcie Nasiona chia z wodą stworzą żel, który idealnie zastąpi jajko / 123RF/PICSEL

Podobne właściwości co siemię lniane mają nasiona chia. Najlepiej sprawdzą się w wypiekach i deserach.

Stosujemy przy nich analogiczne proporcje - łyżka nasion na trzy łyżki wody. Po kilku minutach masa powinna zgęstnieć i stworzyć żel o neutralnym zapachu i smaku, który podczas pieczenia idealnie zwiąże składniki.

Tofu

Zdjęcie Tofu ma neutralny smak, sprawdza się więc w potrawach słodkich i wytrawnych / 123RF/PICSEL

Tofu, czyli sojowy ser, to również uniwersalny ekwiwalent jajka (na dodatek pozbawiony cholesterolu). Można nadać mu dowolny smak, w zależności od zastosowanych przypraw. Sprawdzi się więc zarówno w słodkich, jak i wytrawnych daniach. Jedno jajko równa się 1/3 szklanki rozdrobnionego tofu.

Jeśli nie wyobrażasz sobie, jak można zrobić jajecznicę bez jajek, spróbuj tofucznicy! Podsmażone, pokruszone tofu z ulubionymi dodatkami - najlepiej m. in. z dodatkiem kurkumy, która zapewni kolor oraz czarnej soli kala namak, świetnie sprawdzą się również płatki drożdżowe.

Tofu możemy z powodzeniem użyć także chociażby do wegańskiej wersji sernika czyli tofurnika. Nawet największy sceptyk diety wegańskiej i roślinnej będzie zachwycony.

Woda po ciecierzycy

Zdjęcie Z pomocą aquafaby, czyli zalewy po ciecierzycy, możemy przygotować nawet wegańską bezę lub suflet / 123RF/PICSEL

To brzmi zaskakująco, ale podobny skład i właściwości do białka jaja kurzego wykazuje zalewa z puszki po ciecierzycy i innych warzyw strączkowych czyli aquafaba. Jeśli więc zdarza wam się odsączać cieciorkę prosto do zlewu, pozbywając się zalewy, spróbujcie zmienić nawyk! Aquafaba nada się idealnie do przygotowania kremów, musów, biszkoptów, majonezu wegańskiego, a nawet... sufletu czy bezy bez jajek!

Trzy łyżeczki wody po ciecierzycy zastępują jedno jajko. Wystarczy dodać odpowiednią ilość i ubić na sztywną pianę tak, jak zwykłe białko z kurzego jajka.

Skrobia

Zdjęcie Mąka z wodą sprawi, że omlet zachowa delikatność / 123RF/PICSEL

To nie żart - jajka świetnie zastąpi także skrobia ziemniaczana, kukurydziana lub mąka z ciecierzycy. Podobnie jak w wypadku nasion chia czy siemienia lnianego, wystarczy wymieszać ją z wodą. Jedno jajko to łyżka mąki na trzy łyżki wody. Możemy zastąpić nią jajka w wypiekach i omletach - zachowamy ich delikatną konsystencję.

Niesłodzony mus (jabłkowy, bananowy, dyniowy, z batatów...)

Zdjęcie Mus z dyni, jabłek, bananów lub batatów to idealny zamiennik jajka w cieście / Picsel / 123RF/PICSEL

Gdy chcemy zastąpić jajka w słodkich wypiekach jak wilgotne ciasta czy muffinki, świetnie sprawdzą się zwykłe musy owocowe - najlepiej jabłkowe lub bananowe, które zawierają dużo pektyny, ale również puree z batatów lub z dyni. 1/3 szklanki zastąpi jedno jajko.

W przypadku musu bananowego smak będzie wyczuwalny, jednak niesłodzony mus z jabłek, batatów lub dyni nie wpłynie znacząco na smak ciasta. Dzięki tej zamianie możemy ograniczyć nie tylko jajka, ale i cukier.

Czarna sól himalajska kala namak

Zdjęcie Czarna sól doda potrawom jajecznego smaku / Picsel / 123RF/PICSEL

Czarna sól jest w Polsce stosunkowo mało znana, ale warto ją wykorzystać w kuchni, jeśli zależy nam na ograniczeniu jajek w diecie, ale jednocześnie nie chcemy rezygnować z ich smaku. Dzięki związkom siarki, obecnym również w jajkach i nadającym im charakterystycznego, jajecznego smaku, możemy przyprawić tofucznicę, roślinne majonezy czy sałatki lub pasty "jajeczne" z tofu.

