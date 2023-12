Spis treści: 01 Kiedy przygotować śledzie na święta?

02 Śledzie z piernikiem - lista zakupów

03 Korzenne śledzie wigilijne - przepis

Kiedy przygotować śledzie na święta?

Nie zawsze daje się całkowicie uniknąć przedświątecznego rozgardiaszu. Jak połączyć ze sobą przedświąteczne porządki, zakupy i gotowanie, by całkowicie nie zwariować? Podstawą jest dobry plan i rozłożenie obowiązków na kilka dni. Punktem programu, który możemy odhaczyć jeszcze przed Wigilią, jest przygotowanie wybornych śledzi.

Domowe śledzie możemy zamarynować w oleju i schować do lodówki nawet na 2-3 tygodnie przed uroczystą kolacją. Jeśli jednak przegapiliśmy ten moment, a do Wigilii został już kilka dni, zajmijmy się śledziami na 2-3 dni przed przyjazdem gości. W ten sposób danie zyska czas na to, by wszystkie smaki dokładnie się przegryzły, a aromat stał się bardziej intensywny.

Śledzie z piernikiem - lista zakupów

Zdjęcie Korzenna posypka z pierników doskonale współgra ze śledziami / 123RF/PICSEL

Połączenie śledzi z korzennymi piernikami może wydawać się nieco szalone, jednak smak przekonuje nawet sceptyków. Co ciekawe, w tradycyjnej kuchni polskiej pierniki stanowią podstawę do szarego sosu, który doskonale komponuje się ze słonymi rybami. W każdym kęsie wyczujemy słodko-ostro-słone nuty, stanowiące doskonałą alternatywę dla serwowanych co roku potraw wigilijnych.

Składniki:

4-5 solonych płatów śledziowych,

250 ml oleju rzepakowego,

4 goździki,

2 liście laurowe,

4-5 ziaren pieprzu,

1 laska cynamonu,

1 łyżka tartego lub suszonego imbiru,

125 g wysuszonego piernika lub pierników katarzynek bez lukru, polewy lub nadzienia,

125 g drobno posiekanych orzechów włoskich,

2 płaskie łyżeczki miodu,

2 łyżki octu balsamicznego,

½ łyżki tartego imbiru.

Korzenne śledzie wigilijne - przepis

Filety śledziowe wkładamy do miski, zalewamy lodowatą wodą i moczymy przez kilka godzin. W międzyczasie 2-3 razy wymieniamy wodę na nową. Do garnka wlewamy olej, dodajemy goździki, liście laurowe, pieprz, laskę cynamonu oraz starty imbir i całość podgrzewamy. Po 3-5 minutach zdejmujemy z ognia i pozostawiamy do wystudzenia. Odsączone śledzie kroimy na 1-2 cm kawałki, wkładamy do czystego słoika i zalewamy przestudzoną miksturą. Zakręcamy i odstawiamy do lodówki na 2-3 dni. Po upływie wyznaczonego czasu przechodzimy do przygotowania posypki. Piernik trzemy na tarce lub miksujemy na drobny proszek i wsypujemy do miski. Do rozdrobnionych pierników dodajemy orzechy, podgrzany miód, ocet balsamiczny oraz imbir i dokładnie mieszamy. Wyciągnięte z lodówki śledzie odsączamy z zalewy i mieszamy z masą piernikową. Gotowy przysmak podajemy od razu lub przechowujemy w szczelnie zamkniętym pojemniku. Smacznego!

