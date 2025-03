Ogórki kiszone. Dlaczego są takie zdrowe?

Ogórki kiszone - większość osób nie wyobraża sobie bez nich sałatki jarzynowej, czy pysznej kanapki z serem i szynką z odrobiną majonezu. Smakują także wyśmienicie jako dodatek do obiadu.

Od wieków są cenione nie tylko za swój smak, ale także za to, jak dobre i zdrowe są dla naszego organizmu. Wszystko przez... bakterie.

Podczas fermentacji mlekowej, której są poddawane ogórki w trakcie kiszenia, warzywa nasycają się dobroczynnymi bakteriami probiotycznymi, takimi jak Lactobacillus i Bifidobacterium.

To właśnie one wspierają zdrowie jelit, poprawiają trawienie oraz przyczyniają się do lepszego wchłaniania składników odżywczych. To właśnie dlatego regularne spożywanie ogórków kiszonych może pomóc w redukcji wzdęć, zaparć oraz wspierać mikrobiotę jelitową, która odgrywa kluczową rolę w odporności organizmu.

Ponadto ogórki kiszone to istna skarbnica witamin. Zawierają przede wszystkim witaminę C, przez co wzmacniana jest odporność naszego organizmu i witaminę B, co z kolei wpływa korzystnie na układ nerwowy.

Zawierają także kwas mlekowy, który ma zbawienny wpływ na jelita i florę bakteryjną, która się tam znajduje.

Należy pamiętać, że zdrowie całego organizmu ściśle powiązane jest właśnie ze zdrowymi jelitami. Szacuje się, że około 70-80 proc. układu odpornościowego znajduje się w jelitach. Funkcjonowanie ich mikroflory (mikrobiomu) odgrywa fundamentalną rolę w utrzymaniu zdrowia i obrony organizmu przed patogenami.

Gdyby tego było mało, w ogórkach kiszonych znajdziemy też potas, magnez i wapń, które niosą korzyści dla kości, serca i mięśni.

Połącz z tym ogórki kiszone, a nie pożałujesz

Z czym łączyć ogórki kiszone, by wyciągnąć z nich jak najwięcej korzyści? 123RF/PICSEL

Ogórki kiszone można łączyć z różnego rodzaju potrawami i dlatego Polacy tak chętnie wykorzystują je w swojej kuchni. Najlepiej smakują jako dodatek do kanapek, mięs, dań obiadowych czy sałatek.

Kiszonki dobrze komponują się z produktami bogatymi w białko, takimi jak jajka, chude mięso i rośliny strączkowe, co może poprawiać ich przyswajalność.

Warto również pić sok z kiszonych ogórków, za czym nie każdy przepada, ale sok ten ma silne działanie oczyszczające i wzmacniające. Taki sok jest jednym z bardziej naturalnych elektrolitów, jaki możemy dostarczyć ciału. Zawiera sód, potas i magnez, co pomaga w nawodnieniu organizmu.

Nada się idealnie jako izotonik po wysiłku fizycznym, gdyż może łagodzić skurcze mięśni. Co ciekawe, przyspieszy regenerację organizmu po imprezie, gdzie skusiliśmy się na alkohol.

Pijąc jednak sok z ogórków kiszonych, nie należy przesadzać, ze względu na jego kwaśny odczyn. może podrażniać żołądek, zwłaszcza u osób z refluksem czy wrzodami. Nie nadaje się także dla osób z problemami z nerkami ze względu na dużą zawartość soli.

Jak często jeść ogórki kiszone i pić z nich sok? Warto zachować umiar

Ogórki kiszone zawierają probiotyk, który zarówno wzmacnia, jak i oczyszcza organizm 123RF/PICSEL

Aby maksymalnie skorzystać z dobroczynnego wpływu ogórków kiszonych, najlepiej spożywać je regularnie, ale w umiarkowanych ilościach. Optymalnym momentem jest włączenie ich do obiadu lub jako przekąskę w ciągu dnia, by wesprzeć trawienie.

Warto jednak unikać ich spożywania na czczo, szczególnie u osób z problemami żołądkowymi, ponieważ mogą powodować podrażnienie błony śluzowej.

Zaleca się spożywanie od 3 do 5 porcji ogórków kiszonych tygodniowo. Porcja to około 2-3 sztuki dziennie. Taka ilość wystarczy, by wspierać mikrobiotę jelitową i poprawić odporność, nie obciążając jednocześnie organizmu nadmiarem soli, która również znajduje się w kiszonkach.

Z kolei pijąc sok z ogórków kiszonych dla zdrowych jelit, możemy przyjmować 50-100 ml dziennie, robiąc jednak od czasu do czasu małe przerwy w piciu soku.



Decydując się na picie soku po treningu jako izotoniku, możemy przyjąć wówczas 100-150 ml.

Jak zrobić wodę ogórkową na upalne dni? Interia Kulinaria