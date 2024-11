Co ważne, naleśniki pozostawiają szerokie pole manewru. Można bowiem serwować je solo, z dodatkiem dżemu lub pasty orzechowej lub czekoladowej, a także z nadzieniem w postaci owoców (na przykład bananów) czy farszu do pierogów ruskich lub innych, z mięsem czy ulubionymi warzywami. Eksperymenty są więc wskazane, a w przypadku tego dania kucharza ogranicza wyłącznie jego wyobraźnia. Wszystko jednak do momentu.