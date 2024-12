Historia karpia po żydowsku jest nieco skomplikowana. Według niektórych jest to jedno z wielu wcieleń gefilte fisz, czyli faszerowanej ryby, którą Żydzi przyrządzali co najmniej od średniowiecza. Jednakże gefilte fisz najczęściej przygotowywany był ze szczupaka. W "Kuchni koszernej", książce traktującej o daniach kuchni żydowskiej, karp po żydowsku nie pojawia się wcale, za to jako popularny i lubiany przepis figuruje karp po... polsku. Ten z kolei nie ma nic wspólnego ze znanym nam smakiem, bowiem jest to ryba gotowana w piwie.