Lemoniada to coś więcej niż woda z cytryną i cukrem. Aby wzbogacić jej smak, możemy dodać do niej najróżniejsze dodatki, takie jak mięta, imbir czy rozmaryn. Oprócz tego do lemoniady warto też dodać inne owoce, dzięki którym napój ten rozpieści nasze podniebienie.

Lekka i orzeźwiająca lemoniada arbuzowa

Ta propozycja doskonale nawodni nasz organizm w upalne dni, a także zachwyci nas subtelnym smakiem. Do przygotowania arbuzowej lemoniady potrzebujemy:

500-600 g arbuza,

cytrynę,

limonkę,

miętę,

miód lub inną substancję słodzącą,

1 l wody mineralnej,

kostki lodu.

Proces zaczynamy od obrania i pokrojenia arbuza, a także wybrania z niego pestek. Owoc należy zblendować aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Następnie z naszych cytrusów wyciskamy sok, który dodajemy do zmiksowanego arbuza. Całość zalewamy wodą, a następnie dodajemy miód, miętę oraz pokrojone plasterki cytryny. Przed serwowaniem do dzbanka lub szklanki należy dodać kostki lodu.

Zdjęcie Lemoniada z arbuza to samo zdrowie / 123RF/PICSEL

Aromatyczna lemoniada z lawendą

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że aromatyczne fioletowe kwiaty lawendy są idealnym dodatkiem do orzeźwiającej lemoniady. Do jej sporządzenia potrzebujemy:

15 g suszonej lawendy,

cytrynę,

kawałek korzenia imbiru,

miętę,

miód,

1 l wody mineralnej,

kostki lodu.

Przygotowanie napoju rozpoczynamy od zalania suszonej lawendy wrzątkiem, w którym następnie zaparzamy ją około 15 minut. Tak uzyskany wywar filtrujemy i przelewamy do dzbanka. Następnie do niego dodajemy wyciśnięty sok z cytryny, plasterki imbiru oraz miód. Wszystko dokładnie mieszamy i serwujemy z miętą oraz kostkami lodu.

Zdjęcie Lemoniada z lawendą to zaskakująco aromatyczna propozycja na lato / 123RF/PICSEL

Lemoniada tropikalna z mango i marakują

To idealna propozycja dla miłośników tropikalnych smaków. Słodkie i orzeźwiające mango, a także lekko kwaśna marakuja to idealna kompozycja na lato. Do przygotowania takiego napoju potrzebujemy:

duże mango,

marakuję,

cytrynę,

miód,

listki mięty,

1 l wody mineralnej,

kostki lodu.

Przygotowanie lemoniady zaczynamy od umycia mango, obrania go ze skóry, a następnie odcięciu miąższu od pestki. Pokrojony w kostkę miąższ dokładnie miksujemy. Dodajemy do niego miąższ marakui wraz z pestkami i sok z wyciśniętej cytryny. Na koniec dolewamy wodę i dodajemy miętę i miód. Serwujemy z kostkami lodu.

Zdjęcie Tropikalna lemoniada z mango i marakują to prawdziwy smak lata / 123RF/PICSEL

