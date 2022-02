Jajka oznaczane są od lat jako te, które pochodzą z chowu klatkowego, ściółkowego, wolnego wybiegu czy ekologicznego - wszyscy wiemy, co oznaczają cyfry, którymi oznaczone jest jajko. Niewiele osób wie jednak, że istnieje jeszcze inna kategoryzacja jajek - na klasę A, B oraz C.

Jak sprawdzić świeżość jajek? Spójrz na oznaczenie

W przypadku jajek klasy A mamy gwarancję świeżości. Nie mogą one być myte ani czyszczone przed dotarciem do sklepu, nie mają też uszkodzonych skorupek. Wymagania wobec nich są surowe i precyzyjnie opisane: żółtko musi być słabo widoczne podczas prześwietlania, zarodek nie może być rozwinięty, wysokość komory powietrznej nie może przekroczyć 6 milimetrów. Jajko powinno być też pozbawione obcych zapachów.



Jajka klasy B są tzw. jajkami utrwalonymi. Mogą być przybrudzone, ale nie wolno im mieć naruszonej skorupki. Z kolei jajka klasy C są jajami niesortowanymi, które stosowane są wyłącznie w przemyśle.



Do sprzedaży detalicznej dopuszcza się wyłącznie jajka klasy A - one mają popularne oznaczenie złożone z ciągu liter i cyfr. Jajka klasy B również są oznaczone, ale odróżnia je to, że na skorupce widnieje także litera B. Jajka klasy C natomiast nie mają oznaczeń oprócz pieczątki z literą C w kółku. Mimo że w sklepach trafimy zawsze na jajka klasy A o takiej kategoryzacji warto wiedzieć - czasem zdarza nam się kupować jajka z innego źródła jak na przykład targowisko czy prosto od dostawcy.



Co w wypadku gdy jajka kupione bezpośrednio od producenta nie mają żadnych oznaczeń? Nie oznacza to od razu złamania przepisów - jeśli producent prowadzi gospodarstwo, na którym ma do 50 kur niosek i sprzedaje jajka wyłącznie na terenie swojego powiatu oraz powiatów sąsiednich, jest zwolniony z obowiązku znakowania jajek. Musi jednak w swoim miejscu sprzedaży udostępnić informację o nazwie i adresie gospodarstwa lub imię, nazwisko i adres producenta.



Jak sprawdzić, czy jajka są świeże? Oto znane sposoby

Jeśli mimo wszystko nie jesteś pewny, czy jajka są świeże, czy nie, zastosuj jeden z popularnych testów, które w prosty sposób sprawdzą świeżość jajka. Jednym ze sposobów jest przyjrzenie się skorupce. Jeśli jest świecąca i gładka, należy zachować ostrożność. Świeże jajka mają najczęściej skorupkę chropowatą i matową, a także delikatny brązowy osad lub nawet pojedyncze pióra. Oznacza to, że nie były myte, a więc nie została z nich usunięta warstwa ochronna.



Możesz także rozbić jajko. Jeśli jest zepsute, będzie mieć odrażający zapach siarkowodoru, który poczujesz natychmiast. Oznaką zepsutego jajka jest także sytuacja, gdy żółtko i białko rozchodzą się i rozlewają, zamiast ściśle przylegać.



