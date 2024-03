Spis treści: 01 Pyszne i zdrowe dzieło przypadku. Jak powstał kefir?

02 Czy kefir jest zdrowy?

03 Kefir na diecie odchudzającej. Kilogramy lecą w dół

04 Czy kefir na noc jest zdrowy?

Pyszne i zdrowe dzieło przypadku. Jak powstał kefir?

Przyjmuje się, że kefir powstał na terenach Kaukazu, a do jego wytworzenia używano mleka krowiego, owczego i koziego. Hodowcy zwierząt, przechowując mleko w skórzanych workach, w pewnym momencie zauważyli, że produkt z czasem zmienia swoją konsystencję i staje się bardziej ziarnisty. Ciepły klimat i używanie tych samych naczyń bez ich gruntownego czyszczenia doprowadziły do fermentacji. Choć nie to było celem przechowywania mleka, udało się stworzyć produkt, który do dziś jest zachwalany przez dietetyków.

Zdjęcie Niewiele osób wie, że kefir jest zdrowszy od zdecydowanie częściej wybieranego jogurtu naturalnego / 123RF/PICSEL

Zobacz: Oczyszcza organizm i likwiduje boczki. Włącz do diety

Reklama

Czy kefir jest zdrowy?

Mówiąc o właściwościach kefiru, przede wszystkim podkreśla się jego pozytywny wpływ na florę bakteryjną jelit. Sprzyja odporności, bardziej wydajnym procesom trawiennym i efektywnemu wchłanianiu substancji odżywczych. Między innymi z tych powodów kefir pojawia się w jadłospisie osób aktywnych fizycznie, w tym profesjonalnych sportowców. Stanowi dobre źródło białka, sprzyjającego budowie i prawidłowemu działaniu mięśni.

Kefir na diecie odchudzającej. Kilogramy lecą w dół

Dobroczynny wpływ na układ pokarmowy przejawia się również w redukcji wzdęć i regulowaniu rytmu wypróżnień. Kefir pobudza przemianę materii, dzięki czemu stosowanie diety redukcyjnej jest bardziej efektywne, a widoczne efekty odchudzania pozytywnie wpływają na morale osób podejmujących próby zrzucenia zbędnych kilogramów.

Czy kefir na noc jest zdrowy?

Produkty nabiałowe w pierwszym odruchu kojarzone są głównie jako materiał do zrobienia śniadania. O jakiej porze pić kefir? Okazuje się, że przysłuży nam się nie tylko o poranku. Wiele dobrego zrobimy dla swojego organizmu, spożywając kefir na noc — w porze kolacji.

Z racji tego, że jest bogaty w składniki odżywcze i wspomaga pracę układu trawiennego, wesprze ciało podczas nocnego odpoczynku, po którym wstaniemy zregenerowani i wypoczęci. Picie kefiru wieczorem sprzyja również szybszemu zasypianiu i poprawieniu jakości snu.

Polecamy: Myjesz plastikowe opakowania przed wyrzuceniem do śmieci? Ekspert wyjaśnia, czy trzeba to robić